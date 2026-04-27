અમદાવાદ: શ્યામલ પાસે ભીષણ આગ, ફાયરની 10 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે; અનેક વાહન બળીને ખાક
Published : April 27, 2026 at 11:11 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના શ્યામલ ચાર રસ્તા નજીક શાંગરીલા-2 આર્કેડમાં ભીષણ આગ લાગતા ફાયરની 10 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. આ આગ એટલી વિકરાળ હતી કે બિલ્ડિંગની નીચે પાર્ક કરેલા અનેક વાહન બળીને ખાક થઇ ગયા હતા. બનાવની જાણ ફાયર વિભાગને કરવામાં આવતા ફાયર વિભાગની ટીમે આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસ હાથ ધર્યા હતા.
અમદાવાદના શ્યામલ ચાર રસ્તા નજીક આવેલા કોમ્પલેક્ષમાં અચાનક આગ લાગતા અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. શહેરના શાંગરીલા-2 આર્કેડમાં આગ લાગતા અનેક વાહનો આગની ચપેટમાં આવી ગયા હતા. બનાવની જાણ ફાયર વિભાગને કરવામાં ફાયરની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. આગે ધીમે ધીમે વીકરાળ રૂપ ધારણ કરતા ફાયરની વધુ ગાડીઓને બોલાવવાની ફરજ પડી હતી. ફાયરની 10 ગાડીઓએ ઘટનાસ્થળે આવીને આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
જોકે, આ આગને કારણે કોઇ મોટી જાનહાનિ થઇ નથી પણ આગને કારણે બિલ્ડિંગને મોટું નુકસાન થયું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળી રહ્યું છે.
