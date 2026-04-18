ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડા તાલુકાના લોઢવા ગામે શેરડીના પાકમાં ભીષણ આગ, ખેડૂતને લાખોનું નુકસાન
લોઢવા ગામે ખેતરની નજીકથી પસાર થતી 11 KV વીજ લાઇનમાં થયેલા સ્પાર્કિંગના કારણે આગ લાગ્યાનો પ્રાથમિક અંદાજ ખેડૂત દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે.
Published : April 18, 2026 at 10:26 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડા તાલુકાના લોઢવા ગામે શેરડીના ઉભા પાકમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. વાડી વિસ્તારમાં માલકવાના વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાએ ખેડૂતોને ભારે આર્થિક ફટકો પહોંચાડ્યો છે.
માહિતી મુજબ લોઢવા ગામે ખેતરની નજીકથી પસાર થતી 11 KV વીજ લાઇનમાં થયેલા સ્પાર્કિંગના કારણે આગ લાગ્યાનો પ્રાથમિક અંદાજ ખેડૂત દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. શરૂઆતમાં નાની લાગેલી આગ જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી ગઈ હતી અને થોડા જ સમયમાં આખા ખેતરમાં ફેલાઈ ગઈ હતી.
આ આગની ઘટનામાં ખેડૂતોના અંદાજે 2 વિઘાથી વધુ વિસ્તારમાં ઉભેલો શેરડીનો પાક બળીને ખાખ થઈ ગયો છે. જેના કારણે પીડિત ખેડૂતને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. મહેનતથી ઉગાડેલો પાક નાશ પામતા ખેડૂત અને તેમના પરિવાર પર આર્થિક સંકટ ઊભું થયું છે.
આગ લાગતાની સાથે જ સ્થાનિક લોકો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને પોતાની રીતે આગ બુઝાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો, જેથી વધુ નુકસાન ટળી શક્યું.
ઘટના અંગે ખેડૂત મહેન્દ્રભાઈ ભોળાએ કહ્યું કે, શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી. બે-અઢી વીઘા મારી શેરડી સળગી ગઈ. પેલી બાજુ થોડી રહી ગઈ છે. આડોશ-પાડોશના બધા લોકોએ ભેગા થઈને અમે મહામહેનતે હિટાચી હાજર હતું તેનાથી આગ ઓલવી. તે છતાં 12 મહિનાની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું. પાક બળી ગયો. બિયારણ, ખાતર, દવા, પાણી બધું ગયું. બેથી અઢી લાખની મારે ઓછામાં ઓછી નુકસાની છે. PGVCL સર્વે કરાવીને આનું યોગ્ય વળતર આપે. દરવર્ષે આવું થાય છે. ગઈ વખતે પણ મારે આ રીતે નુકસાની થઈ હતી. એટલે ઉપર લાઈન પાસ થાય તેનું યોગ્ય નિરાકરણ લઈ આવે. ગઈ વખતે પણ આગ લાગી હતી અને GEBએ મને વળતર આપ્યું હતું.
ઘટના બાદ પીડિત ખેડૂતે PGVCL પાસે વહેલી તકે યોગ્ય વળતર ચૂકવવાની માંગ કરી છે. સાથે જ વીજ લાઇનની યોગ્ય દેખરેખ રાખવામાં આવે અને આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે જરૂરી પગલાં લેવા માંગ ઉઠી છે.
