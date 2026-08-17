ભરૂચ: દહેજ GIDCની વિઝન પ્રોડક્ટ કંપનીમાં પ્રચંડ ધડાકા સાથે ભીષણ આગ; 7 કિમી દૂર સુધી સંભળાયો બ્લાસ્ટનો અવાજ
ભરૂચ જિલ્લાના દહેજ GIDC વિસ્તારમાં આવેલી વિઝન પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં વહેલી સવારે પ્રચંડ બ્લાસ્ટ બાદ ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી
Published : August 17, 2026 at 9:50 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના દહેજ GIDC વિસ્તારમાં આવેલી વિઝન પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં વહેલી સવારે પ્રચંડ બ્લાસ્ટ બાદ ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ ધકાડો એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેનો અવાજ આશરે 7 કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા 7થી વધુ ફાયર બ્રિગેડની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. જોકે, સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઇ જાનહાનિના સમાચાર મળ્યા નથી.
દહેજ GIDCમાં ભીષણ આગ
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, દહેજ GIDC વિસ્તારમાં વિઝન પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં રહેલા સોલ્વંટના ડ્રમમાં ધડાકા બાદ આગ ફાટી નીકળી હતી. આગ લાગ્યા બાદ કંપનીમાં ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર સુધી દેખાતા હતા. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી.
આગ એટલી વિકરાળ હતી કે કંપનીનો મોટો હિસ્સો તેની ઝપેટમાં આવી ગયો હતો અને સમગ્ર પ્લાન્ટમાં આગ ફેલાઈ ગઇ હતી. આગને કાબૂમાં લેવા માટે 7થી વધુ ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર વિભાગના જવાનો દ્વારા આગ પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે સતત પાણી અને ફોમનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો હતો. આગ વધુ વિસ્તરે નહીં અને આસપાસના વિસ્તારોમાં જોખમ ઊભું ન થાય તે માટે પણ ફાયર વિભાગ દ્વારા તકેદારી રાખવામાં આવી હતી.
પ્રચંડ બ્લાસ્ટ બાદ લાગેલી આગના કારણે દહેજ GIDC વિસ્તારમાં ચકચાર મચી હતી. ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર સુધી દેખાતા હોવાથી આસપાસના વિસ્તારમાં પણ લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જોકે, હાલના તબક્કે ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ સામે આવ્યા નથી. કંપનીમાં કામદારોની હાજરી કેટલી હતી અને તમામ કર્મચારીઓને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે કે નહીં તે અંગેની વિગતો તંત્ર દ્વારા મેળવવામાં આવી રહી છે.
આ ઘટનામાં આગ કયા કારણોસર લાગી, સોલ્વંટના ડ્રમમાં બ્લાસ્ટ કયા સંજોગોમાં થયો અને કંપનીમાં સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવતું હતું કે નહીં તે સહિતના મુદ્દે તપાસ મહત્ત્વપૂર્ણ બની છે. ઘટનાને પગલે પોલીસ તથા સંબંધિત ઔદ્યોગિક સલામતી વિભાગ દ્વારા પણ જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
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