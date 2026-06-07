સુરત: સાયણ નજીક યાર્ન ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ, કામદારોની સતર્કતાથી મોટી જાનહાનિ ટળી
સાયણ નજીક યાર્ન ફેક્ટરીમાં આગ લાગતા અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
Published : June 7, 2026 at 11:59 AM IST
સુરત: ઓલપાડ નજીક સાયણ વિસ્તારમાં યાર્ન ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આગ લાગતા જ અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. યાર્ન ફેક્ટરીના કારખાનામાં લાગેલી આગે જોત જોતામાં વિકરાળ રૂપ ધારણ કર્યું હતું. જોકે, સદનસીબે મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.
યાર્ન બનાવતી ફેક્ટરીમાં લાગી ભીષણ આગ
સાયણ નજીક આવેલી યાર્ન ફેક્ટરીમાં આગ લાગતા અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. પ્રાથમિકન અનુમાન મુજબ શોર્ટ સર્કિટને કારણે આ આગ લાગી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. આગ લાગી તે સમયે કારખાનામાં છ જેટલા કામદારો કામ કરી રહ્યા હતા. આગને પગલે ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળતા કામદારોએ સમયસૂચકતા વાપરી તરત બહાર દોડી આવ્યા હતા અને પોતાનો જીવ બચાવ્યો હતો.
ઘટનાની જાણ ફાયર વિભાગને કરવામાં આવતા સુરત ફાયર વિભાગની ચાર ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ફાયરના જવાનોએ ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. સ્થળ પર કુલિંગ પ્રક્રિયા ચાલુ કરવામાં આવી હતી. બનાવની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
આ સમગ્ર મામલે સબ ફાયર અધિકારી ભુપેન્દ્રસિંહે જણાવ્યું હતું કે, "અમને કોલ મળતા જ અમારી ફાયરની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઇ હતી. ચાર ગાડીઓ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવીને આગ પર કાબુ મેળવી લેવાયો છે. પ્રાથમિક તાસમાં શોર્ટ સર્કિટને કારણે આ આગ લાગી હોવાનું જાણવા મળે છે. કોઇ જાનહાનિ થઇ નથી, સ્થિતિ અત્યારે નિયંત્રણમાં છે."
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