ગીર સોમનાથ / ચાલુ ટ્રકમાં લાગી ભીષણ આગ, ડ્રાઈવરે કુદીને બચાવ્યો જીવ; આખો ટ્રક બળીને ખાખ, જુઓ VIDEO
નાઠેજ ગામ પાસે સહજાનંદ સ્કૂલ નજીક બની ઘટના; ટ્રકમાંથી ધુમાડાના ગોટેગોટા ઊઠતાં હાઇવે પર અફરાતફરી
Published : October 24, 2026 at 12:29 PM IST
ગીર સોમનાથ: જિલ્લાના ઉના તાલુકામાં નાઠેજ ગામ પાસે સહજાનંદ સ્કૂલ નજીક હાઇવે પર મોડી રાત્રે ટ્રકમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. ટ્રકની કેબિનમાં શોર્ટ સર્કિટ થતાં આગ લાગી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કેબિનમાં લાગેલી આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં આખો ટ્રક આગની ઝપેટમાં આવી ગયો હતો અને બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. આ દરમિયાન ટ્રકના ડ્રાઈવરે સમય સૂચકતા વાપરી ટ્રકમાંથી કૂદીને પોતાનો જીવ બચાવી લીધો હતો. ઘટનાને પગલે હાઇવે પર થોડા સમય માટે વાહનવ્યવહાર બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ઉના તાલુકાના નાઠેજ ગામ નજીક સહજાનંદ સ્કૂલ પાસે હાઇવે પરથી ટ્રક પસાર થઈ રહ્યો હતો. દરમિયાન ટ્રકની કેબિનમાં અચાનક શોર્ટ સર્કિટ થતાં આગ લાગી હતી. શરૂઆતમાં કેબિનમાં લાગેલી આગ ધીમે ધીમે ફેલાવા લાગી હતી. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં ટ્રકમાંથી ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળવા લાગ્યા હતા. મોડી રાત્રિના સમયે હાઇવે પર ટ્રકમાં આગ લાગતાં આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
ટ્રકની કેબિનમાં આગ લાગતાં જ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા પારખીને ડ્રાઈવરે તાત્કાલિક ટ્રકમાંથી કૂદીને પોતાનો જીવ બચાવ્યો હતો. આગ સતત ફેલાતાં ટ્રકનો મોટા ભાગનો હિસ્સો આગની ઝપેટમાં આવી ગયો હતો. થોડી જ વારમાં આખો ટ્રક બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. ટ્રકમાં આગ લાગવાની ઘટનાને કારણે ભારે નુકસાન થયું હતું, જોકે ડ્રાઈવર સમયસર બહાર નીકળી જતાં મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.
ફાયર બ્રિગેડની ટીમે ઘટના સ્થળે પહોંચી હાથ ધરી કામગીરી
ટ્રકમાં આગ લાગવાની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ટીમ દ્વારા આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જોકે, આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં ટ્રક બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. આગને કાબૂમાં લેવા માટે હાથ ધરાયેલી કામગીરી દરમિયાન ઘટનાસ્થળે સુરક્ષાની સ્થિતિ જાળવવી પણ જરૂરી બની હતી.
હાઇવે પર થોડા સમય માટે વાહન વ્યવહાર બંધ
ટ્રકમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટનાની સીધી અસર હાઇવે પરના વાહનવ્યવહાર પર પણ જોવા મળી હતી. આગની ગંભીરતા અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને થોડા સમય માટે હાઇવે પર વાહનોની અવરજવર બંધ કરવામાં આવી હતી. પરિણામે હાઇવે પરથી પસાર થતાં વાહનો અટકી જતાં વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી અને પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો હતો.
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