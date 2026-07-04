રફાળેશ્વર નજીક મગફળીના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ, મોરબી-રાજકોટની ફાયરની 7 ટીમો ઘટનાસ્થળે
આગ વિકરાળ હોવાથી ફાયર ટીમ દ્વારા મેજર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જોકે આગ કયા કારણોસર લાગી તે સ્પષ્ટ થયું નથી.
Published : July 4, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : July 4, 2026 at 6:55 PM IST
મોરબી: રફાળેશ્વર નજીક આવેલ મેજિક સિરામિક ફેકટરીમાં આવેલા મગફળીના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી, જેથી મોરબી ફાયર ટીમો દોડી ગઈ છે અને પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવવા પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આગ વિકરાળ હોવાથી ફાયર ટીમ દ્વારા મેજર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જોકે આગ કયા કારણોસર લાગી તે સ્પષ્ટ થયું નથી. હાલ ફાયર ટીમો પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવવા પ્રયત્નશીલ છે.
મોરબીમાં મગફળીના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગની ઘટના, ફાયરની 7 ટીમો ઘટનાસ્થળે#Morbi #fire #Gujarat pic.twitter.com/WAgugEagI9— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) July 4, 2026
આગ વિકરાળ હોવાથી મોરબીની 4 ટીમો, વાંકાનેરની 1 અને રાજકોટની 2 એમ કુલ સાત ફાયર ટીમો સ્થળ પર દોડી ગઈ છે અને પાણીનો મારો ચલાવી આગ પર કાબુ મેળવવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. સિરામિક ફેકટરીમાં મગફળીનું ગોડાઉન ભાડે આપેલું હોવાની માહિતી ફાયર ટીમ પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ છે. જે મગફળીના ગોડાઉનમાં મોટી સંખ્યામાં મગફળીની ગુણીઓ રાખેલ હતી, જ્યાં આગ ફાટી નીકળતા મેજર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
વર્ષો પહેલા રાજકોટમાં પણ આવી જ રીતે મગફળીના ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી અને મસ્ત મોટું કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું એવી જ રીતે મોરબીમાં આગ લાગવા પાછળનું કારણ હાલ તો અકબંધ છે. પરંતુ મળતી માહિતી પ્રમાણે આ ગોડાઉનની અંદર નાફેડ દ્વારા કરીદાયેલી મગફળી રાખવામાં આવેલી હતી. લગભગ એક લાખ કરતા પણ વધુનો જથ્થો અહીંયા સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. તો બીજી તરફ નાફેડ દ્વારા આવી જ રીતના અનેક ગોડાઉનનો ભાડે રાખી અને જેની અંદર લાખો ટન મગફળીનો જથ્થો રાખવામાં આવ્યો હોવાની વાત સામે આવી રહી છે.
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