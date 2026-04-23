ભરૂચ: ઝઘડિયા GIDCમાં કેમિકલ કંપનીમાં ભીષણ આગ, 16 કામદારો ઇજાગ્રસ્ત
Published : April 23, 2026 at 6:44 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા GIDC વિસ્તારમાં આવેલી Metropolitan Eximchem Pvt Ltd (મેટ્રોપોલિટન એક્ઝિમકેમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ) કંપનીમાં આજે ભીષણ આગની ઘટના સામે આવી છે, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડ સહિત તંત્રની ટીમો દોડી આવી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવા ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી રહી છે.
ઝઘડિયામાં કેમિકલ ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ
ભરૂચ જીલ્લાની ઝઘડિયા GIDCમાં આવેલી આ કેમિકલ કંપનીમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઊઠી હતી. શરૂઆતમાં નાની લાગતી આગે થોડા જ સમયમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આગ એટલી ભયાનક હતી કે કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર દૂર સુધી જોવા મળતા હતા. આગ લાગતા જ કંપનીમાં કામ કરતા કામદારોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો અને નાસભાગ મચી ગઇ હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ઝઘડિયા ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. આગની તીવ્રતા વધુ હોવાને કારણે ભરૂચ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પણ ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને બોલાવવામાં આવી હતી. કુલ મળીને 10થી વધુ ફાયર બ્રિગેડની મદદથી આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. ફાયર ફાઇટરો દ્વારા સતત પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખવામાં આવ્યો છે.
આ ગંભીર ઘટનાને પગલે જિલ્લા પોલીસ તંત્ર પણ એલર્ટ બન્યું હતું. સ્થળ પર SP, ASP, મામલતદાર, DISH (Directorate of Industrial Safety and Health) તેમજ GPCB (Gujarat Pollution Control Board)ની ટીમો પહોંચી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. સાથે જ કંપનીમાં લાગેલી આગના કારણો અંગે પણ પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આગની ઘટનામાં અનેક કામદારો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. અંદાજે 16 જેટલા કામદારોને તાત્કાલિક સારવાર માટે અંકલેશ્વરની જયાબેન મોદી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. જેમાંથી કેટલાક કામદારોની હાલત ગંભીર હોવાનું જણાતા તેમને વધુ સારવાર માટે અન્ય જિલ્લાઓમાં રિફર કરવાની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ઘટનામાં 16 કામદારો ઇજાગ્રસ્ત
આ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા કામદારોના નામ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં સાગર પટેલ, અરુણ તિવારી, કલ્પેશ વસાવા, શકીલ આફ્ટાર, હાર્દિક પરમાર, બુધન કુમાર, અમન કુમાર, હરી પ્રકાશ, રોનક પટેલ, પ્રવિણસિંહ, રમેશ વસાવા, મુશ્ઠણ કુમાર, ઈશાન યાશીન અને રાકેશ વસાવાનો સમાવેશ થાય છે.
મિથેનોલના સ્ટોરેજ વિસ્તારમાં આગ લાગી
કંપનીના માલિક રાજીવભાઈ શેઠ એ જણાવ્યું હતું કે, પ્રાથમિક માહિતી મુજબ પ્લાન્ટમાં મિથેનોલના સ્ટોરેજ વિસ્તારમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઊઠી હતી. આગ ખૂબ ઝડપથી ફેલાતા પરિસ્થિતિ કાબૂ બહાર જતી રહી હતી. તેમ છતાં કંપનીના સેફ્ટી સિસ્ટમને તાત્કાલિક સક્રિય કરવામાં આવ્યા હતા અને ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ઇજાગ્રસ્ત કામદારોને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે અને કંપની દ્વારા તમામ સહાય આપવામાં આવી રહી છે.
ઝઘડિયા મામલતદાર એન. સી. રાણા એ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતાં જ તંત્ર તાત્કાલિક એલર્ટ થયું હતું. ફાયર વિભાગ, પોલીસ અને અન્ય રેસ્ક્યૂ ટીમો સ્થળ પર પહોંચીને આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. અંદાજે 15 જેટલા કામદારો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમાંથી 5 કામદારોને ગંભીર હાલતને પગલે અન્ય ખાનગી હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે. હાલ આગના કારણોની વિગતવાર તપાસ ચાલી રહી છે.
ઝઘડિયાના ધારાસભ્ય રિતેશ વસાવા એ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના ખૂબ જ ગંભીર છે અને ઈજાગ્રસ્ત કામદારોને શ્રેષ્ઠ સારવાર મળે તે માટે તંત્ર સાથે સતત સંપર્કમાં છે. તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા તમામ જરૂરી મદદ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. સાથે જ આગના ચોક્કસ કારણોની તપાસ કરી જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
હાલ પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ મિથેનોલને કારણે આગ લાગ્યાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ વાસ્તવિક કારણ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
