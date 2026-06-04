અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર બોટમાં ભીષણ આગ, ફાયર બ્રિગેડે મેળવ્યો કાબુ
અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર ગાંધી બ્રિજ નજીક પાર્ક કરાયેલી એક બોટમાં ભીષણ આગ લાગતા અફરા તફરી મચી ગઇ હતી.
Published : June 4, 2026 at 2:58 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર ગાંધી બ્રિજ નજીક પાર્ક કરાયેલી એક બોટમાં ભીષણ આગ લાગતા અફરા તફરી મચી ગઇ હતી. બનાવની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો.
અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર બોટમાં ભીષણ આગ
શહેરના ગાંધી બ્રિજ નીચેના રિવરફ્રન્ટ ખાતે પાર્ક કરેલી બોટમાં અચાનક કોઇ કારણસર આગ લાગી હતી. આગ બોટના એક ભાગમાંથી શરૂ થઇ હતી અને થોડા સમયમાં જ જોત જોતામાં ધુમાડાના ગોટેગોટા જોવા મળ્યા હતા. આગની ઘટનાને પગલે રિવરફ્રન્ટ પર લોકોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઇ હતી. જોકે, સદનસીબે ઘટનામાં કોઇ જાનહાનિ કે ઇજાના કોઇ અહેવાલ મળ્યા નથી.
આગની ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની બે ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી પાણીનો મારો ચલાવી આગને વધુ ફેલાતી અટકાવી હતી અને થોડા સમયમાં જ આગ પર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવી લીધો હતો.
ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેએ જણાવ્યું હતું કે, ગાંધી બ્રિજ નજીક પાર્ક કરાયેલી બોટમાં આગ લાગવાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમને મોકલવામાં આવી હતી. ફાયરની ટીમે ઝડપી કામગીરી કરીને આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં કોઇ જાનહાનિ થઇ નથી અને આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આગની ઘટનાને પગલે સુરક્ષાના ભાગરૂપે આસપાસનો વિસ્તાર થોડા સમય માટે કોર્ડન કરવામાં આવ્યો હતો. હાલ ફાયર વિભાગ અને સંબંધિત એજન્સીઓ આગ લાગવાના કારણોની તપાસ કરી રહી છે.
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