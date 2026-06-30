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અંકલેશ્વર GIDCમાં પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવતી કંપનીમાં ભીષણ આગ, ભારે નુકસાનની આશંકા

ભરૂચના અંકલૈશ્વર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં વહેલી સવારે પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવતી શારદા સેન્થિટિક કંપનીમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી.

અંકલેશ્વર GIDCમાં પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવતી કંપનીમાં ભીષણ આગ
અંકલેશ્વર GIDCમાં પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવતી કંપનીમાં ભીષણ આગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 9:56 AM IST

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ભરૂચ: ભરૂચના અંકલૈશ્વર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં વહેલી સવારે પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવતી શારદા સેન્થિટિક કંપનીમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. GIDCમાં આગ લાગતા અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગની જ્વાળાઓ અને ધુમાડાના ગોટેગોટા વચ્ચે કંપનીમાં નાઇટ શિફ્ટમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ જીવ બચાવીને બહાર દોડી આવ્યા હતા. બનાવની જાણ ફાયર વિભાગને કરવામાં આવતા ફાયર બ્રિગેડની 2 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને પાણીનો મારો ચલાવી ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો.

અંકલેશ્વર GIDCમાં આગ

મળતી માહિતી અનુસાર, અંકલેશ્વર GIDCમાં પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવતી શારદા સેન્થિટિક કંપનીમાં આગ ભભૂકી હતી. આગ લાગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી સામે આવ્યું નથી પરંતુ પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ ટેકનિકલ ખામી અથવા રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન બનેલી ઘટનાને આગ લાગવાનું કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.

અંકલેશ્વર GIDCમાં પ્લાસ્ટિકના દાણા બનાવતી કંપનીમાં ભીષણ આગ (ETV Bharat Gujarat)

આગ લાગતા જ તેની જાણ અંકલેશ્વર GIDC ફાયર બ્રિગેડને કરવામાં આવી હતી. બનાવની જાણ થતા જ ઘટનાસ્થળે ફાયર ફાઇટરની બે ટીમ તાત્કાલિક પહોંચી ગઇ હતી અને આગ વધુ ફેલાય તે પહેલા જ પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ભારે જહેમત બાદ આ આગ કાબુમાં આવી હતી.

ઘટનાના સમયે કંપનીમાં હાજર કામદારો સલામત રીતે બહાર નીકળી ગયા હતા. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. જોકે આગને કારણે કંપનીના મશીનો, કાચા માલ અને અન્ય સામાનને નુકસાન થયું હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. નુકસાનનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

બનાવની જાણ થતા પોલીસ અને સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને આગ લાગવાનું કારણ જાણવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો. કંપનીની સલામતી વ્યવસ્થા અને ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં તે મુદ્દે પણ તપાસ કરવામાં આવશે.

અંકલેશ્વર GIDCમાં વારંવાર બનતી આગની ઘટનાઓને પગલે ઔદ્યોગિક સલામતી અંગે ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. ખાસ કરીને કેમિકલ અને પ્લાસ્ટિક આધારિત ઉદ્યોગોમાં સલામતીના ધોરણોનું કડક પાલન થાય તે જરૂરી બન્યું છે. હાલ ફાયર વિભાગ અને પોલીસ સમગ્ર ઘટનાની તપાસમાં વ્યસ્ત છે.

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