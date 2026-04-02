કીમ ચાર રસ્તા પાસે દોરાની કંપનીમાં ભીષણ આગ, ત્રણ ફેક્ટરીઓ ઝપેટમાં

સુરતના કીમ ચાર રસ્તા પાસે આવેલી શિવશક્તિ પોલિટેક નામની કંપનીની સાથે બાજુમાં આવેલી અન્ય બે કંપનીઓ પણ આગની ચપેટમાં આવી ગઈ હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 2, 2026 at 9:04 AM IST

સુરત: કીમ ચાર રસ્તા પાસે આવેલી એક દોરા બનાવતી કંપનીમાં બુધવારે અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. પવનની તેજ ગતિને કારણે આગે જોતજોતામાં એટલું વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું કે, શિવશક્તિ પોલિટેક નામની કંપનીની સાથે બાજુમાં આવેલી અન્ય બે કંપનીઓ પણ આગની ચપેટમાં આવી ગઈ હતી.

ઘટનાની વિગતો અનુસાર, કીમ ચાર રસ્તા નજીક કાર્યરત 'શિવશક્તિ પોલિટેક' નામની યાર્ન બનાવતી કંપનીમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. કંપનીમાં દોરા અને અન્ય કેમિકલયુક્ત જથ્થો અત્યંત જ્વલનશીલ હોવાથી આગને પ્રસરતા વાર લાગી નહોતી. તે સમયે ફૂંકાયેલા તેજ પવનને કારણે આગની જ્વાળાઓએ આસપાસની બે અન્ય કંપનીઓને પણ પોતાની લપેટમાં લઈ લીધી હતી. આકાશમાં ધુમાડાના કાળા ડિબાંગ ગોટેગોટા કિલોમીટરો દૂર સુધી દેખાતા સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

આગની ગંભીરતાને જોતા કામરેજ સહિત આસપાસના ફાયર સ્ટેશનોને જાણ કરવામાં આવી હતી. કામરેજના ફાયર ઓફિસર વિજય ટંડેલના જણાવ્યા અનુસાર, "માહિતી મળતા જ 7 થી 8 ફાયર ફાઈટરોની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. આગ અન્ય વિસ્તારોમાં ન ફેલાય તે માટે સતત પાણીનો મારો ચલાવી ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો."

આગથી અફરાતફરી
ઘટનાની જાણ થતા જ પાલોદ પોલીસનો કાફલો પણ સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો. પોલીસ દ્વારા આસપાસના રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક નિયમન કરી લોકોને સુરક્ષિત અંતરે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સદનસીબે, આગની ઘટના સમયે કંપનીમાં રહેલા કર્મચારીઓ સમયસર બહાર નીકળી જવામાં સફળ રહ્યા હોવાથી કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. જોકે, આગમાં લાખો રૂપિયાનો કાચો માલ, યાર્નનો જથ્થો અને મોંઘીદાટ મશીનરી બળીને ખાખ થઈ ગયા છે. હાલ આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા એફએસએલ (FSL)ની મદદ લેવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે.

