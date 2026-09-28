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VIDEO/સુરતઃ સંગીની હબ-2 ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગથી અફરાતફરી

સંગીની હબ-2 ટેક્સટાઇલ માર્કેટના પહેલા માળે આગ લાગતા નાસભાગ મચી ગઈ હતી.

સંગીની હબ-2 ટેક્સટાઇલ માર્કેટના પહેલા માળે આગ લાગતા નાસભાગ મચી ગઈ હતી.
સંગીની હબ-2 ટેક્સટાઇલ માર્કેટના પહેલા માળે આગ લાગતા નાસભાગ મચી ગઈ હતી. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 8:00 PM IST

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સુરત: ફરી એકવાર કાપડ બજારમાં આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ છે. સુરતની સંગીની હબ-2 ટેક્સટાઇલ માર્કેટના પહેલા માળે અચાનક ભીષણ આગ ભભૂકી ઊઠતાં સમગ્ર માર્કેટમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ચાલુ માર્કેટ દરમિયાન આગ લાગતાં વેપારીઓ, ખરીદદારો અને શ્રમિકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. આગની જાણ થતાં જ સુરત ફાયર વિભાગની જુદી જુદી ફાયર સ્ટેશનોની 15થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

સંગીની હબ-2 ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં સામાન્ય દિવસની જેમ ધમધમાટ ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે પહેલા માળે આવેલી એક દુકાનમાંથી અચાનક ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો હતો. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. આગના કારણે કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા સમગ્ર બિલ્ડિંગમાં પ્રસરી જતાં માર્કેટમાં હાજર લોકોમાં નાસભાગ મચી હતી. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ ઊભી થતાં લોકો જીવ બચાવવા માટે તાત્કાલિક માર્કેટની બહાર દોડી આવ્યા હતા.

સંગીની હબ-2 ટેક્સટાઇલ માર્કેટના પહેલા માળે આગ લાગતા નાસભાગ મચી ગઈ હતી. (Etv Bharat Gujarat)

15થી વધુ ફાયર ફાયટર્સ દ્વારા કામગીરી

ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા શહેરના વિવિધ ફાયર સ્ટેશનોમાંથી 15થી વધુ ફાયર ટેન્ડરો તાત્કાલિક રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. ફાયર જવાનોએ સ્થળ પર પહોંચીને માર્કેટ ખાલી કરાવી બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. કાપડનો મોટો જથ્થો હોવાથી આગ ઝડપથી ફેલાવાની શક્યતાને પગલે ફાયર વિભાગ દ્વારા ચારેય તરફથી પાણીનો સતત મારો ચલાવવામાં આવી રહ્યો હતો. આગને અન્ય દુકાનો અને માર્કેટના અન્ય ભાગોમાં ફેલાતી અટકાવવા માટે ફાયર વિભાગ દ્વારા સઘન પ્રયાસો હાથ ધરાયા હતા.

મેયર પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા

દરમિયાન પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેમજ સુરતના મેયર માયાબેન માવાણી પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર પરિસ્થિતિની જાણકારી મેળવી હતી. ફાયર વિભાગ અને પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળે જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી.

દિવાળી પૂર્વે આગથી વેપારીઓમાં ચિંતા

દિવાળી તહેવાર નજીક હોવાથી માર્કેટમાં કરોડો રૂપિયાનો કાપડનો જથ્થો હોવાની શક્યતાને પગલે આગ અન્ય દુકાનો સુધી ન પહોંચે તે માટે વેપારીઓમાં ભારે ચિંતા જોવા મળી હતી. આગનું પ્રાથમિક કારણ શોર્ટ સર્કિટ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, આગનું ચોક્કસ કારણ તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

આગ સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં આવ્યા બાદ જ દુકાનમાં રહેલા કાપડના માલસામાનને થયેલા નુકસાનનો ચોક્કસ અંદાજ સામે આવશે. સદનસીબે પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. ફાયર વિભાગની સમયસરની કામગીરીને કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

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