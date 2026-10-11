અંકલેશ્વરના નોબલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ, 6થી વધુ ફાયર ફાઇટરની મદદથી આગ પર કાબૂ મેળવાયો
આ આગ એટલી જોરદાર હતી કે ફાયરની 6થી વધુ ટીમોને બોલાવવામાં આવી હતી અને ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 11, 2026 at 7:08 AM IST
ભરૂચ: અંકલેશ્વરના નોબલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ આગ એટલી જોરદાર હતી કે ફાયરની 6થી વધુ ટીમોને બોલાવવામાં આવી હતી અને ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો. આગને પગલે વિસ્તારમાં અફરા તફરી મચી ગઇ હતી અને ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર દૂર સુધી દેખાતા હતા.
અંકલેશ્વરમાં ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ
અંકલેશ્વરમાં આવેલા નોબલ માર્કેટ વિસ્તારમાં ભંગારના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે તેના કારણે ધુમાડાના ગોટેગોટા આકાશમાં દૂર દૂર સુધી દેખાયા હતા. આગની ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર બ્રિગેડની ટીમોએ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી
આગને કારણે આસપાસના લોકોમાં નાસભાગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. આગ કયા કારણોસર લાગી તે અંગેની વિગતો હજુ સ્પષ્ટ થઈ નથી. આગની ઘટનાને પગલે ગોડાઉનમાં કેટલું નુકસાન થયું છે તે અંગે પણ સત્તાવાર વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે.
6થી વધુ ફાયર બ્રિગેડની મદદથી આગ પર કાબૂ
અંકલેશ્વર DPMC વિભાગના ફાયર અધિકારી પ્રીતેશ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડના જવાનો ફાયર બંબા સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. આગની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને એકથી વધુ ફાયર બ્રિગેડની મદદ લેવામાં આવી હતી જેમાં છથી વધુ ફાયર બ્રિગેડની મદદથી આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ફાયર જવાનોએ પાણીનો સતત મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો કર્યા હતા. આગ વધુ ફેલાય નહીં અને આસપાસના વિસ્તારોને અસર ન થાય તે માટે ફાયર વિભાગ દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો.
આગની ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને મામલતદાર સહિતની ટીમો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે તપાસ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.હાલમાં આગના કારણે થયેલા નુકસાન, આગ લાગવાનું કારણ અને અન્ય વિગતો અંગે સત્તાવાર માહિતીની રાહ જોવાઈ રહી છે.
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