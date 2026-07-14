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ભરૂચ: દહેજની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ બાદ વિકરાળ આગ, મોટી જાનહાનિ ટળી

કંપનીના પ્લાન્ટમાં નવી પ્રોડક્ટની ટ્રાયલ ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન અચાનક જ્વલનશીલ સોલ્વન્ટના જથ્થામાં બ્લાસ્ટ સાથે આગ લાગી હતી

દહેજની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ બાદ વિકરાળ આગ
દહેજની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ બાદ વિકરાળ આગ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 7:09 AM IST

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ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક હબ ગણાતા દહેજ GIDC વિસ્તારમાં આવેલી ‘કેતુલ કેમિકલ્સ’ કંપનીમાં એક ભીષણ આગ ફાટી નીકળતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. કંપનીના પ્લાન્ટમાં નવી પ્રોડક્ટની ટ્રાયલ ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન અચાનક જ્વલનશીલ સોલ્વન્ટના જથ્થામાં બ્લાસ્ટ સાથે આગ લાગી હતી, જેને જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. સદનસીબે, આગ લાગતાની સાથે જ પ્લાન્ટમાં હાજર અંદાજે 10 જેટલા કામદારો સમયસૂચકતા વાપરીને સુરક્ષિત બહાર નીકળી જતાં મોટી જાનહાનિ ટળી છે.

નવી પ્રોડક્ટની ટ્રાયલ દરમિયાન લાગી આગ

પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, કેતુલ કેમિકલ્સ કંપનીમાં નવી પ્રોડક્ટ માટેની ટ્રાયલ પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી. આ દરમિયાન અચાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. કંપનીમાં રહેલા સોલ્વન્ટના જથ્થાએ આગ પકડતાં આગે જોતજોતામાં ભીષણ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. સોલ્વન્ટ જ્વલનશીલ હોવાના કારણે આગની જ્વાળાઓ ઝડપથી ફેલાઈ હતી અને પ્લાન્ટનો વિસ્તાર આગની ઝપેટમાં આવ્યો હતો.

દહેજની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ બાદ વિકરાળ આગ (ETV Bharat Gujarat)

આગ એટલી વિકરાળ હતી કે કંપનીમાંથી ઊઠતી અગનજ્વાળાઓ દૂર-દૂર સુધી નજરે પડી હતી. દહેજ GIDC વિસ્તારમાં આગના દ્રશ્યોને પગલે આસપાસના ઔદ્યોગિક એકમોમાં પણ ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમોને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી હતી.

ફાયર બ્રિગેડે આગને કાબુમાં લીધી

આગની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી ત્રણ ફાયર ફાયટરો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે કામગીરી હાથ ધરી હતી. ફાયર વિભાગના જવાનોએ સાવચેતીપૂર્વક આગ બુઝાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. ભારે જહેમત બાદ આગને વધુ વિસ્તારમાં ફેલાતી અટકાવવા માટે કામગીરી કરવામાં આવી હતી.

મહત્વની બાબત એ છે કે આગ લાગી તે સમયે કંપનીમાં અંદાજે 10 જેટલા કામદારો હાજર હતા. આગની જાણ થતાં જ કામદારો તાત્કાલિક પ્લાન્ટમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયા હતા. જેના કારણે આ ભીષણ આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. મોટી દુર્ઘટના ટળતાં તંત્રએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

બીજી તરફ ઘટનાની જાણ થતાં ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ વિભાગ દ્વારા આગની ઘટનાને લઈ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. નવી પ્રોડક્ટની ટ્રાયલ દરમિયાન આગ કેવી રીતે લાગી, ટ્રાયલ પ્રક્રિયામાં જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું કે કેમ તેમજ કંપનીમાં સોલ્વન્ટના સંગ્રહ અને હેન્ડલિંગ માટેના સલામતીના નિયમોનું પાલન થયું હતું કે નહીં તે સહિતના મુદ્દાઓ તપાસના કેન્દ્રમાં રહે તેવી શક્યતા છે.

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DAHEJ GIDC FIRE

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