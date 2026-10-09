દાહોદઃ ઝાલોદમાં ભડકે બળ્યું ભંગારનું ગોડાઉન, સદનસીબે કોઈ જાનહાની નહીં
દાહોદના ઝાલોદમાં ભંગારના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
Published : October 9, 2026 at 11:47 AM IST
દાહોદઃ ઝાલોદમાં ભંગારના ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. ઝાલોદના બાંસવાડા રોડ પર અંબિકા નગર પાસે સર્વોદય સોસાયટી નજીક આવેલા ભંગારના ગોડાઉનમાં અગમ્ય કારણોસર આગ લાગતાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં ઝાલોદ તેમજ દાહોદથી ફાયર ફાઈટરની ટીમોને ઘટનાસ્થળે દોડાવવાની ફરજ પડી હતી. જોકે, સદનસીબે કોઈ જાનહાની થઈ નથી.
8 ઓક્ટોબરને ગુરૂવારની રાત્રે અંદાજિત 9:30 વાગ્યાની આસપાસ ઝાલોદના બાંસવાડા રોડ પર અંબિકા નગર પાસે સર્વોદય સોસાયટી નજીક આવેલા ભંગારના ગોડાઉનમાં અચાનક આગ લાગી હતી. ગોડાઉનમાં આગ લાગતાં જ આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતાં સ્થાનિક લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો. પોલીસ સ્ટેશનની ખૂબ જ નજીક બનેલી આ ઘટનામાં અંદાજે પાંચ લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.
આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ
ઘટનાની જાણ થતાં જ ઝાલોદ ફાયરબ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. આગ વધુ વિકરાળ બનતાં દાહોદથી પણ ફાયર ફાઈટરની ટીમને બોલાવવાની ફરજ પડી હતી. અંદાજે છ જેટલા ફાયર ફાયટર્સ દ્વારા આગ પર સતત પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો હતો. આખરે બે કલાકની ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવાયો હતો. જો કે ત્યારબાદ પણ ચારથી પાંચ કલાક સુધી કૂલિંગની કામગીરી ચાલી હતી. ફાયર વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, આગ કેવી રીતે લાગી તેનું કારણ અકબંધ છે.
વિકરાળ આગની ઘટનાની જાણ થતાં જ પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર, નગરપાલિકાના પ્રમુખ સહિતના આગેવાનો અને પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. આગને કારણે આસપાસના લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે, સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
દાહોદ નગરપાલિકાના ફાયર ઓફિસર દિપેશ જૈનના જણાવ્યા અનુસાર, ફાયરબ્રિગેડની ટીમોએ સમયસર ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવતાં મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આગના કારણે અંદાજે પાંચ લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ભંગારના ગોડાઉનમાં આગ કયા કારણોસર લાગી તે અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
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