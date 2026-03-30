સુરેન્દ્રનગર: થાનગઢમાં ખનિજ ચોરીનો પર્દાફાશ, મૃતક લીઝધારકના નામે 5 વર્ષથી ચાલતું હતું ગેરકાયદેસર રોયલ્ટી પાસનું કૌભાંડ

મૃતક હસમુખભાઈના નામે જારી થતા હતા રોયલ્ટી પાસ, ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણાએ ગુગલીયાળા ગામે દરોડા પાડી 774 ફેક રોયલ્ટી પાસ અને લાખોનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો.

Published : March 30, 2026 at 9:58 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં ખનીજ ચોરી અટકાવવા ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા સતત પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન થાનગથી ગુગલીયાળા ગામે આવેલી કેશવ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા ગેરકાયદેસર રોયલ્ટી પાસનો મોટો ધડાકો થયો છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મૃતક લીઝધારકના નામે છેલ્લા 5 વર્ષથી ફેક રોયલ્ટી પાસ બનાવીને ગેરકાયદેસર ખનીજનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું.

ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા અને મામલતદારની ટીમો દ્વારા આ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ચેકિંગ દરમિયાન જે રોયલ્ટી પાસ ઇસ્યુ કરવામાં આવતા હતા, તેના નમૂનાઓ મેળવી તપાસ કરતાં આ પાસ ડુપ્લિકેટ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ટીમોએ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી 774 જેટલા ગેરકાયદેસર રોયલ્ટી પાસ જપ્ત કર્યા હતા.

“સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા સહિતના વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણો ચાલે છે, ત્યાં આ રોયલ્ટી પાસ વેચાણ કરવામાં આવતા હતા અને ગેરકાયદેસર કોલસો કાયદેસર દેખાડવામાં આવતો હતો. આ કૌભાંડમાં જે નુકસાન થયું છે તેની વસૂલાત અંગેની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે." - હરેશ મકવાણા, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, ચોટીલા.

તપાસમાં વધુ ચોંકાવનારી બાબત સામે આવી હતી કે લીઝધારક હસમુખભાઈનું 5 વર્ષ પહેલા મૃત્યુ થયું હતું, છતાં પણ તેમના નામ અને બનાવટી સહી સાથે રોયલ્ટી પાસ ઇસ્યુ કરવામાં આવતા હતા અને ખનીજનું વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. આ ગેરકાયદેસર કૃત્ય કૌશિકભાઈ ઘનશ્યામભાઈ જાદવ અને રાકેશ જાદવ નામના ઇસમો દ્વારા કરવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

ફેક્ટરીમાં ચેકિંગ દરમિયાન દરોડા પાડીને લોડર મશીન, ડમ્પરો અને પ્લાન્ટ સહિત કુલ 78 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ સંદર્ભે ખાણ અને ખનીજ નિયમો અનુસાર ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું કે ગેરકાયદેસર રીતે કોલસો ખોદવામાં આવી રહ્યો હતો અને તેને સપ્લાય કરવા માટે આ ફેક રોયલ્ટી પાસનો ઉપયોગ કરીને તેને કાયદેસર દેખાડવામાં આવતો હતો. આ રીતે છેલ્લા 5 વર્ષથી સરકારી તિજોરીને પણ ભારે નુકસાન પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું હતું.

આ સમગ્ર મામલે ડેપ્યુટી કલેક્ટર અને મામલતદારની ટીમો દ્વારા વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ગેરકાયદેસર રોયલ્ટી પાસના આ કૌભાંડમાં કરોડો રૂપિયાની ઠગાઈ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. સરકારી તિજોરીને થયેલા નુકસાનની પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોપીઓ સામે અલગ-અલગ કલમો લગાવીને કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ખનિજ ચોરી સામે ફ્લાઈંગ સ્ક્વૉડ અને LCBની તવાઈ જારી, ગેરકાયદેસર ખનન અને વાહનો કરાયા સીઝ
  2. પોરબંદરના બળેજ ગામે સવા બે કરોડની ખનિજ ચોરી ઝડપાઇ

