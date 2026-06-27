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કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, 5 થી વધુ લોકો ઘાયલ

પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર બ્રિગેડે આગ પર કાબૂ મેળવી લીધો છે.

કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, 5 થી વધુ લોકો ઘાયલ
કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, 5 થી વધુ લોકો ઘાયલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 12:51 PM IST

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ખેડા: ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં ગરોડ રોડ પર નગરપાલિકાની ડમ્પિંગ સાઈટની સામે આવેલી ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં અચાનક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો. વિસ્ફોટનો અવાજ દૂર સુધી સંભળાયો હતો અને તેના પગલે આગ લાગી હતી.

ઘટનામાં પાંચથી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. વિસ્ફોટને પગલે સ્થાનિકોમાં ભારે ગભરાટ અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.

કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, 5 થી વધુ લોકો ઘાયલ
કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, 5 થી વધુ લોકો ઘાયલ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર બ્રિગેડે આગ પર કાબૂ મેળવી લીધો છે. પોલીસ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી કાયદેસર કાર્યવાહી કરી રહી છે.

કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, 5 થી વધુ લોકો ઘાયલ
કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, 5 થી વધુ લોકો ઘાયલ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે વિસ્ફોટ એટલો જોરદાર હતો કે આસપાસના ચાર કિલોમીટર વિસ્તારમાં મકાનોના પતરા અને બારી-બારણાં તૂટી ગયા હતા. તેમણે કહ્યું કે ફેક્ટરીમાં કોઈ સેફ્ટી સાધનો જોવા મળ્યા નહોતા. સ્થાનિકોએ ગેરકાયદેસર ફેક્ટરી સામે તપાસ કરી કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.

કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, 5 થી વધુ લોકો ઘાયલ
કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ, 5 થી વધુ લોકો ઘાયલ (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં ધમધમી રહી છે ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીઓ

ખેડા જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડા બનાવતી ફેક્ટરીઓ ચાલી રહી છે, જે સ્થાનિકો માટે સતત જોખમી સાબિત થઈ રહી છે. તાજેતરમાં જ વસો વિસ્તારમાં પણ આવી જ એક ગેરકાયદેસર ફેક્ટરી પોલીસે પકડી પાડી હતી.

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TAGGED:

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