ભરૂચ: વાગરાની સાયખા GIDCમાં આવેલી ફાર્મા કંપનીમાં પ્રચંડ ધડાકો, એકનું મોત, 3 ગુમ, 19 ઈજાગ્રસ્ત
ભરૂચ જિલ્લાના વાગરા તાલુકાના સાયખા GIDCમાં આવેલી એક ફાર્મા કંપનીમાં મંગળવારની મધરાત્રે થયેલા પ્રચંડ બ્લાસ્ટથી સમગ્ર વિસ્તાર ધ્રૂજી ઉઠ્યો હતો.
Published : November 12, 2025 at 11:57 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વાગરા તાલુકાની સાયખા GIDCમાં ગઈકાલે મંગળવારની મધરાત્રે થયેલા પ્રચંડ બ્લાસ્ટથી સમગ્ર વિસ્તાર ધ્રૂજી ઉઠ્યો હતો. વી.કે. ફાર્મા નામની કંપનીમાં થયેલા આ વિસ્ફોટ બાદ વિકરાળ આગ ભભૂકી ઊઠી હતી. અડધી રાત્રે અચાનક થયેલા ધડાકા સાથે આખો વિસ્તાર કંપી ઉઠ્યો હતો, જેના કારણે કામદારોમાં અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી. આ વિસ્ફોટ એટલો પ્રચંડ હતો કે તેની અસર છ કિલોમીટર સુધી અનુભવાઈ હતી.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આ દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે, જ્યારે 21 કામદારો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઈજાગ્રસ્તોમાંથી ત્રણ કામદારો હાલ ગુમ છે, જ્યારે અન્ય 19 લોકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. રાત્રિના સમયે થયેલા આ વિસ્ફોટથી આસપાસની અનેક ફાર્મા અને કેમિકલ યુનિટોના શેડ અને પતરા પણ ઉડી ગયા હતા. અનેક ઈમારતોની કાચની બારીઓ તૂટી ગઈ હતી, જ્યારે સાયખા રોડ પર ઊભેલ એક ટેન્કર પણ આગની ઝપેટમાં આવી જતાં સંપૂર્ણપણે ખાખ થઈ ગયું હતું.
બ્લાસ્ટ પછી દ્રશ્ય ભયાનક
વી.કે. ફાર્મા કંપનીમાં લાગેલી આગ એટલી વિકરાળ થઈ હતી કે તેમાંથી નીકળતા ધૂમાડાના ગોટેગોટા દૂર દૂરથી આકાશમાં દેખાતા હતાં. 15થી 20 સેકન્ડ સુધી સતત ધડાકાના અવાજ આવતા આસપાસના વિસ્તારના લોકો ભય અનુભવવા લાગ્યા હતાં. રાત્રિના સમયે વાગરા, દહેજ, અંબેટા, કડોદરા સુધી ધડાકાના અવાજ સ્પષ્ટ સંભળાયા હતા. ઘણા લોકો પોતાના ઘરોમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા.
આગને કાબુમાં લેવા માટે 7 કલાકથી વધુ સમય લાગ્યો
વિસ્ફોટ બાદ આગે ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. તરત જ સાયખા અને દહેજની ફાયર બ્રિગેડ ટીમોને સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, આગ એટલી જબરદસ્ત હતી કે તેને કાબુમાં લેવા આઠ ફાયર ટેન્ડરોને 7 કલાકથી વધુ સમય લાગ્યો. સતત રસાયણિક ધડાકાઓના કારણે આગ બુઝાવામાં મુશ્કેલી આવી હતી.
તંત્રમાં દોડધામ
ઘટનાની જાણ થતા જ વાગરા તાલુકાના એસ.ડી.એમ., મામલતદાર તેમજ સ્થાનિક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. રાત્રિના સમયે જ ફાયર વિભાગ, GIDCના અધિકારીઓ તેમજ જિલ્લા તંત્ર દ્વારા રેસ્ક્યૂ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. ઈજાગ્રસ્તોને તરત જ વાગરા, ભરૂચ અને અંકલેશ્વરની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા. અધિકારીઓએ પ્રાથમિક તબક્કે જણાવ્યું હતું કે, બ્લાસ્ટનું કારણ કેમિકલ રિએક્શન અથવા પ્રેશર વધવાથી થયેલો ધડાકો હોઈ શકે છે, પરંતુ સાચું કારણ જાણવા માટે ફોરેન્સિક તપાસ ચાલુ છે.
આસપાસની કંપનીઓને પણ મોટું નુકસાન
વી.કે. ફાર્માની આસપાસ આવેલી 5થી વધુ કંપનીઓને પણ આ બ્લાસ્ટની અસર પહોંચી હતી. ઘણી કંપનીઓના શેડના પતરા ઉડી ગયા હતા, બારીઓ તૂટી ગઈ અને પ્રોડક્શન યુનિટને ગંભીર નુકસાન થયું હતું. અંદાજે લાખો રૂપિયાનું મટિરિયલ અને મશીનરી બળી ગઈ હોવાનો અંદાજ છે. સ્થાનિક ઉદ્યોગકારોએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સાયખા GIDCમાં આ પ્રકારના અકસ્માતો વધ્યા છે, અને સેફ્ટી પ્રોટોકોલને લઈને પ્રશ્નો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
લોકોએ અનુભવી ધ્રુજારી
સાયખા અને આસપાસના ગામોમાં મધરાત્રે અચાનક થયેલા ધડાકાના અવાજથી લોકો ચોંકી ઊઠ્યા હતા. ઘણા લોકોએ ધરતી ધ્રુજી ઉઠ્યાનો અનુભવ કર્યો હતો. સાયખા, તંત્રાલા, અમરપુર અને ટંકારી સુધી બ્લાસ્ટના પ્રભાવની અસર સ્પષ્ટ જોવા મળી હતી. સોશિયલ મીડિયામાં બ્લાસ્ટના વીડિયો વાયરલ થતાં સ્થાનિક લોકોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી.
તંત્રની તપાસ શરૂ
જિલ્લા કલેક્ટર અને ફોરેન્સિક ટીમે ઘટના સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. પોલીસે મૃતકના મૃતદેહને કબજામાં લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ મોકલ્યો છે.અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, સેફ્ટી નોર્મ્સના ઉલ્લંઘન અંગે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. જો ઉદ્યોગ સંચાલકોએ નિયમોનું પાલન ન કર્યું હોય તો કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
ઉદ્યોગ જગતમાં ચિંતાનો માહોલ
સાયખા GIDCના આ દુર્ઘટનાએ ફરી એકવાર સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ પર સવાલો ઊભા કર્યા છે. ઉદ્યોગ જગતમાં દહેશતનું માહોલ છે. કામદારોના સંગઠનોએ સરકારને માંગણી કરી છે કે ફાર્મા અને કેમિકલ ઉદ્યોગોમાં નિયમિત સેફ્ટી ઓડિટ ફરજિયાત કરવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ ટાળી શકાય.
હાલ આગ પર કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ હજુ પણ વિસ્તારને સીલ કરી તપાસ ચાલી રહી છે. મૃતકોની સંખ્યા વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. તંત્ર દ્વારા સમગ્ર ઘટના પર વિગતવાર રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે.