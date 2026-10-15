છત્રાલ GIDCમાં કેમિકલ કંપનીમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટ, ચાર શ્રમિકોનાં મોત
કોવિકા ડાઈઝ કંપનીમાં રિડક્શન વેસલમાં ઓવરપ્રેશરથી દુર્ઘટના સર્જાયાનું પ્રાથમિક અનુમાન, પોલીસ અને FSLની ટીમે તપાસ હાથ ધરી
Published : October 15, 2026 at 5:23 PM IST
ગાંધીનગર: છત્રાલ GIDCની કેમિકલ ઉત્પાદક કંપની કોવિકા ડાઇઝમાં ગંભીર દુર્ઘટના સર્જાઇ છે. કંપનીના કેમિકલ પ્લાન્ટમાં રિડક્શન વેસલમાં અચાનક પ્રેશર વધી જતાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં કામ કરી રહેલા ચાર શ્રમિકોનાં ઘટનાસ્થળે મોત થયા હતા. બનાવની જાણ થતાં પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
પ્રેશર વધતાં વિસ્ફોટ થયાની આશંકા
પ્રાથમિક વિગતો મુજબ, કંપનીમાં શ્રમિકો કામ કરી રહ્યા હતા તે દરમિયાન કેમિકલ પ્લાન્ટના રિડક્શન વેસલમાં અચાનક દબાણ વધી જતાં બ્લાસ્ટ થયો હતો. વિસ્ફોટની તીવ્રતા એટલી હતી કે વેસલ નજીક કામ કરતા ચાર શ્રમિકોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને તેમના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયાં હતાં. જોકે, વિસ્ફોટ પાછળનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી. પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ, વેસલમાં ઓવરપ્રેશરને કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને FSLએ તપાસ હાથ ધરી
ઘટનાની જાણ થતાં કલોલ તાલુકા પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડની ટીમો તેમજ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. સ્થાનિક પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર અને FSLની ટીમે પણ ઘટનાસ્થળની તપાસ હાથ ધરી હતી. અકસ્માત કઈ પરિસ્થિતિમાં સર્જાયો અને તેમાં કોઈ યાંત્રિક ખામી કે સુરક્ષાની બેદરકારી જવાબદાર હતી કે કેમ, તે સહિતના મુદ્દાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
કલોલ તાલુકા પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર જે.જે. ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, છત્રાલ GIDCની કોવિકા ડાઈઝ કંપનીમાં કેમિકલ પ્લાન્ટના રિડક્શન વેસલમાં યાંત્રિક ખામી સર્જાવાને કારણે અકસ્માત થયો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જણાય છે. આ ઘટનામાં ચાર કર્મચારીઓનાં મોત થયાં છે. વેસલમાં ઓવરપ્રેશર થવાથી વિસ્ફોટ થયો હોવાની શક્યતા છે, પરંતુ FSLનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ દુર્ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કંપની પાસે ફાયર NOC સહિતની જરૂરી મંજૂરીઓ ઉપલબ્ધ હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી છે, તેમ છતાં દુર્ઘટનાને પગલે સુરક્ષાનાં તમામ પાસાંની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
દુર્ઘટનામાં ચાર શ્રમિકોનાં મોત
- વિનોદકુમાર સિંહ
- ટેડા દેહરી
- લક્ષ્મણ મીણા
- સિંકંદર દેહરી
ચાર શ્રમિકોનાં મોતથી કંપનીમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. હાલ પોલીસ અને સંબંધિત તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. FSLના રિપોર્ટ અને તપાસ બાદ જ દુર્ઘટનાની હકીકત તથા જવાબદારી અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકશે.
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