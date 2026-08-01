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ભિલોડાની ઇન્દ્રાસી નદીમાં મોટી સંખ્યામાં માછલીઓના મોતથી ફફડાટ, મામલતદાર અને TDO સ્થળ પર પહોંચ્યા

સ્થાનિકોના કહેવા મુજબ છેલ્લા કેટલાક કલાકથી સતત મૃત માછલીઓ મળી રહી છે અને નદી કિનારે દુર્ગંધ ફેલાવાની શક્યતા હોવાથી તાત્કાલિક નિકાલની માંગ ઉઠી છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 4:07 PM IST

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અરવલ્લી: ભિલોડા તાલુકાના લીલછા ગામ નજીકથી પસાર થતી ઇન્દ્રાસી નદીમાં મોટી સંખ્યામાં માછલીઓ મૃત હાલતમાં જોવા મળતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. નદીના કિનારે તેમજ પાણીમાં તરતી મૃત માછલીઓ જોવા મળતાં સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.

સતત મળી રહી છે મૃત માછલીઓ, દુર્ગંધની આશંકા
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા કેટલાક કલાકોથી સતત મૃત માછલીઓ જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે નદી કિનારે દુર્ગંધ ફેલાવાની પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ગ્રામજનોએ સંબંધિત વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક પાણીના નમૂનાઓની તપાસ કરી માછલીઓના મોતનું સાચું કારણ બહાર લાવવા તેમજ નદીમાંથી મૃત માછલીઓનો ત્વરિત નિકાલ કરી સંભવિત આરોગ્ય જોખમ અટકાવવા માંગ કરી છે.

મૃત માછલીઓ મળી રહી છે અને નદી કિનારે દુર્ગંધ ફેલાવાની શક્યતા હોવાથી તાત્કાલિક નિકાલની માંગ ઉઠી (Etv Bharat Gujarat)

સમાજસેવકની ઊંડાણપૂર્વક તપાસની માંગ
ભિલોડા તાલુકાના લીલછા ગામ પાસેથી પસાર થતી ઇન્દ્રાસી નદીમાં મોટી સંખ્યામાં માછલીઓના મોતની ઘટનાને લઈને સમાજસેવક પરમાર ગુલાભાઈએ ઊંડાણપૂર્વક તપાસની માંગ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, જો નદીનું પાણી પ્રદૂષિત અથવા ઝેરી બન્યું હશે તો ગ્રામજનો તેમજ પશુઓના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર થઈ શકે છે. તેથી સંબંધિત વિભાગ દ્વારા પાણીના નમૂનાઓની તપાસ કરી માછલીઓના મોતનું સાચું કારણ શોધી જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેમજ જાહેર આરોગ્યના હિતમાં તાત્કાલિક જરૂરી પગલાં ભરવામાં આવે તેવી તેમણે અપીલ કરી છે.

ભિલોડાની ઇન્દ્રાસી નદીમાં મોટી સંખ્યામાં માછલીઓના મોતથી ફફડાટ (Etv Bharat Gujarat)

અધિકારીઓએ સ્થળની મુલાકાત લઈ તપાસ શરૂ કરી
ઘટનાની જાણ થતાં ભિલોડાના મામલતદાર નરેન્દ્રસિંહ રાવ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી ચિંતનભાઈ પટેલ સહિત અન્ય અધિકારીઓએ સ્થળની મુલાકાત લઈ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. અધિકારીઓએ ગ્રામ પંચાયતના તલાટીને જરૂરી રિપોર્ટ તૈયાર કરવા સૂચના આપી હતી અને માછલીઓના મોતનું કારણ જાણવા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

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