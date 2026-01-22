ETV Bharat / state

મારુતિ સુઝુકી ગુજરાતમાં નવો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ સ્થાપશે, 35,000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે

મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાએ ગુજરાતમાં નવી ઉત્પાદન સુવિધા સ્થાપવા માટે રૂ. 35,000 કરોડના રોકાણની જાહેરાત કરી છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 2:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : વેચાણના જથ્થાની દ્રષ્ટિએ દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાએ ગુજરાતમાં નવી ઉત્પાદન સુવિધા સ્થાપવા માટે રુ.35,000 કરોડના રોકાણની જાહેરાત કરી છે. આ નવી સુવિધા ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ નિગમ (GIDC) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી 1,750 એકર જમીન પર ખોરજામાં બનાવવામાં આવશે.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી અને મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયાના એમડી હિસાશી તાકેઉચીની હાજરીમાં ગાંધીનગરમાં રોકાણ પત્ર સોંપણી સમારોહ યોજાયો હતો.

આ આવનારી મારુતિ સુઝુકી સુવિધા ગુજરાતમાં તેનો બીજો ઉત્પાદન પ્લાન્ટ હશે. કંપની પાસે અમદાવાદ નજીક સુઝુકી મોટર ગુજરાત પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (SMG) પહેલેથી જ છે. નવી સુવિધામાં ચાર અલગ-અલગ પ્લાન્ટ હશે, દરેક પ્લાન્ટની વાર્ષિક ક્ષમતા 250,000 યુનિટ હશે, જેનાથી આગામી ખોર્જા પ્લાન્ટની કુલ ક્ષમતા પ્રતિ વર્ષ 10 લાખ યુનિટ થશે.

ગુજરાતના સીએમઓ અનુસાર, નવા મારુતિ સુઝુકી પ્લાન્ટથી 12,000થી વધુ લોકોને સીધી રોજગારી મળવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં, આસપાસના વિસ્તારોમાં આનુષંગિક એકમો અને એમએસએમઈ સ્થાપવામાં આવશે, જેનાથી અંદાજે 7,50,000 પરોક્ષ રોજગારીનું સર્જન થશે. સીએમઓને આશા છે કે આ સંકલિત ક્લસ્ટર ઓટો હબ તરીકે ગુજરાતની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે.

ભારત-ગુજરાત-જાપાન સંબંધો પર ભાર મૂકતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "આ ફક્ત એક નવી ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદન સુવિધા નથી, પરંતુ દેશના સૌથી મોટા અને સૌથી સ્પર્ધાત્મક ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદન કોરિડોરમાંના એકને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે."

તેમણે એ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે જાપાનની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, સુઝુકીના સીઈઓએ ગુજરાતને પોતાનું "બીજું ઘર" ગણાવ્યું હતું. હાલમાં, મારુતિ સુઝુકી પાસે હરિયાણામાં ગુરુગ્રામ, માનેસર અને સોનીપતમાં ત્રણ અન્ય સુવિધાઓ છે. નવા પ્લાન્ટના ઉમેરા સાથે, બંને રાજ્યોમાં ઉત્પાદન સુવિધાઓની કુલ સંખ્યા પાંચ પર પહોંચી ગઈ છે.

આ પણ વાંચો...

  1. નવું Google એકાઉન્ટ બનાવ્યા વગર પણ Gmail એડ્રેસ ચેન્જ કરી શકશો, અહીં જાણો સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ
  2. Vivo X200T ટૂંક સમયમાં ભારતમાં લોન્ચ થશે, ફ્લિપકાર્ટ પર પેજ લાઇવ થયું

TAGGED:

MARUTI SUZUKI CARS IN INDIA
MARUTI SUZUKI PLANTS IN INDIA
MARUTI SUZUKI NEW PLANT
CM BHUPENDRABHAI PATEL
MARUTI SUZUKI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.