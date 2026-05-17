માર્શલ આઇલેન્ડ્સ-ફ્લેગ ટેન્કર સિમી 20,000 ટન LPG લઇને કંડલા પહોચ્યું, 13મેએ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પાર કર્યું હતું

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સુરક્ષિત રીતે પાર કરીને બે જહાજ ભારત તરફ વધ્યા છે જેમાંથી એક જહાજ LPG ટેન્કર સિમી કંડલા પોર્ટ પર પહોચ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 9:29 AM IST

ભૂજ: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ટકરાવને કારણે દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ અને CNGના વધેલા ભાવ વચ્ચે એક રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સુરક્ષિત રીતે પાર કરીને બે જહાજ ભારત તરફ વધ્યા છે જેમાંથી એક જહાજ LPG ટેન્કર સિમી કંડલા પોર્ટ પર પહોચ્યું છે. બન્ને જહાજમાં કૂલ 66,392 મેટ્રિક ટન રસોઇ ગેસ ભરેલો છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, LPG કેરિયર સિમીમાં 21 ક્રૂ મેમ્બર્સ છે. આ જહાજ કતારના રાસ લફાન ટર્મિનલામંથી ગેસ લઇને નીકળ્યું હતું જ્યારે બીજુ જહાજ શિપ એનવી સનશાઇને ગુરૂવાર સવારે 9.30 વાગ્યે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને પાર કર્યું છે. આ શિપ પણ 18 મેએ ન્યૂ મેંગલુરૂ પોર્ટ પહોંચી શકે છે.

બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના અધિક સચિવ મુકેશ મંગલે જણાવ્યું હતું કે 'સિમી' નામના LPG ટેન્કરે 13મેના રોજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કર્યું હતું. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં અવર જવર ખોરવાઇ ગઇ છે.જોકે, અત્યાર સુધીમાં 13 ભારતીય જહાજ આ માર્ગ પરથી સફળતાપૂર્વક પસાર થયા છે.

માર્શલ દ્વીપ ધ્વજ ધરાવતું જહાજ સિમી 20,000 ટન LPG લઇને 17 મેએ ગુજરાતના કંડલા પોર્ટ પર પહોચ્યું છે. માર્ચની શરૂઆતથી અત્યાર સુધી 12 LPG ટેન્કર અને એક ક્રૂડ ઓઇલ ટેન્કર સહિત કૂલ 13 ભારતીય જહાજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પસાર કરી ચુક્યા છે. અત્યારે ગલ્ફ દેશોમાં 12 ભારતીય જહાજ ફસાયેલા છે. આ સિવાય ભારત માટે માલ લઇને આવી રહેલા કેટલાક વિદેશી જહાજ પણ પ્રભાવિત થયા છે.

