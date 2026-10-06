સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રેમી સાથે રહેતી પરિણીતા પર પતિના જ પરિવારજનોનું શુદ્ધિકરણના નામે સામુહિક દુષ્કર્મ
શુદ્ધિકરણ કરવા માટે મહિલાના પતિ દ્વારા પ્રેમી અને મહિલાને બાંધી અને માર મારવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ સામૂહિક રીતે દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : October 6, 2026 at 8:29 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: 21મી સદીમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અસ્પૃશ્યતાની ઘટનાઓ બની રહી છે.સુરેન્દ્રનગરના શહેરી વિસ્તારમાં શુદ્ધિ કરણના નામે હચમચાવી નાખે તેવી સામુહિક દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે. જિલ્લાના શહેરી વિસ્તારમાં એક યુવક પરિણીત મહિલાને ભગાડીને લઈ ગયો હતો. આ અંગે મહિલાના પતિ અને પરિવારજનો દ્વારા આ યુવકની શોધ કરવામાં આવી હતી અને બંનેને દુધરેજ ખાતેની એક સોસાયટીમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.
ત્યારબાદ શુદ્ધિકરણ કરવા માટે મહિલાના પતિ દ્વારા પ્રેમી અને મહિલાને બાંધી અને માર મારવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ સામૂહિક રીતે દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો. એક અજાણ્યા યુવક દ્વારા પોલીસને આ વીડિયો મોકલવામાં આવ્યો હતો. ઘટના સામે આવતા જ મહિલા ASP દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે આ અંગે સીટી પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
જેથી સીટી પોલીસ મથકના પીઆઇ સહિતનો સ્ટાફ આ તપાસમાં જોડાયો હતો અને બનાવ સ્થળને શોધી કાઢ્યું હતું. મહિલાનું શુદ્ધિકરણ કરાવવાના નામે તેના પ્રેમીને બાવળ સાથે બાંધી માર મારવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ખાટલા સાથે બાંધીને મહિલાનું પેશાબ આ પ્રેમી યુવકને પીવડાવવામાં આવતા હોવાનો વિડીયો સામે આવ્યો હતો.
2 મહિલા સહિત 9 લોકો કૃત્યમાં શામેલ હતા
વીડિયોના આધારે તપાસ બાદ 2 મહિલા સહિત 9 જેટલા ઇસમો દ્વારા આ કૃત્ય કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ આધારે સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સમગ્ર ઘટનાને અંજામ મહિલાના પતિ દ્વારા જ આપવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તેના સગા અને સંબંધીઓએ શુદ્ધિકરણના નામે દુષ્કર્મ ગુજારાર્યું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. મહિલાને ગોંધી પણ રાખવામાં આવી હોવાની કલમો લગાવવામાં આવી છે અને આ અંગે સીટી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, સુરેન્દ્રનગરના સીટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં એક મહિલા સાથે દુષ્કર્મની ઘટના બની છે તેના સંબંધિત એક વીડિયો અમને મળ્યો હતો. વીડિયોના આધારે ASPની ટીમે સંબંધિત વિસ્તારમાં તપાસ કરતા પીડિત મહિલા અમને મળી. મહિલાને આરોપીઓએ ડરાવી હતી અને બાદમાં તેને બંધક બનાવીને રાખી હતી. ASPએ મહિલાને રેસ્ક્યૂ કરી અને તેની ફરિયાદ સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં કલમ 70 (1), 115 (2), 127 (3), 142, IT એક્ટની કલમ 66 (E), 67 (A) અંતર્ગત નોંધાવાઈ છે. મહિલા પતિ સિવાય અન્ય વ્યક્તિ સાથે રહેતી હતી, તેનાથી નારાજ થઈને આ લોકો મહિલાને પોતાના ઘરની અંદર બાંધીને રાખતા હતા. મહિલા ત્યાંથી છૂટીને નીકળીને અન્ય વ્યક્તિ પાસે ગઈ હતી. આ લોકોએ તેનો પીછો કરીને તે વ્યક્તિને પકડીને બાંધીને શુદ્ધિકરણના નામે બળાત્કારની ઘટનાને અંજામ આપ્યો. કુલ 9 આરોપી પોલીસ દ્વારા પકડવામાં આવ્યા છે. તપાસમાં આગળ જે પણ વધુ નામો ખુલશે તેમની સામે પણ કડક કાર્યવાહી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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