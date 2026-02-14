ઘરડા ગાડા વાળે: રોટલીએ કેન્સલ કરાવેલા લગ્ન સરપંચોની મધ્યસ્થીથી સંપન્ન થયા, વેલેન્ટાઈન્સ ડે પર વાગી શરણાઈ
26 જાન્યુઆરીએ રોટલી બાબતની સામાન્ય માથાકૂટ ભારે ધીંગાણામાં ફેરવાઈ ગઈ હતી અને જાન લીલા તોરણે પરત ફરી હતી
Published : February 14, 2026 at 9:41 PM IST
અમરેલી: આપણે ત્યાં એક કહેવત છે કે, 'ઘરડા ગાડાં વાળે', ભાવાર્થ એવો છે કે, વડીલો પોતાની સૂઝબૂઝ અને અનુભવથી ઘણી ગૂંચવાયેલી બાબતોને ઉકેલવા માટે સક્ષમ હોય છે. આનું એક ઉદાહરણ જોવા મળ્યું. અમરેલીના ધારી તાલુકાના ખીસરી ગામે. અહીં 26 જાન્યુઆરીના રોજ યોજાયેલા એક લગ્નપ્રસંગ દરમિયાન રોટલી બાબતની સામાન્ય માથાકૂટ ભારે ધીંગાણામાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. લગ્ન દરમિયાન થયેલા વિવાદને કારણે જાન લીલા તોરણે પરત ફરી હતી. લગ્ન તૂટી જવાની કગાર પર પહોંચતા બંને પક્ષોમાં તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. મારામારી અંગેનો આ મામલો ધારી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ પહોંચ્યો હતો અને ત્યારે લગ્ન કેન્સલ થયા હતા. હવે બંને પક્ષોના ગામના અગ્રણીઓની મધ્યસ્થીથી આ તમામ ઘટનાક્રમનો સુખદ અંત આવ્ચો છે અને વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસે આ નવદંપતીએ શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાના વૈવાહિક જીવનની શરૂઆત કરી હતી.
આ ઘટના બાદ ગામમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલા આ લગ્નપ્રસંગને સુખરૂપ અંત આપવા માટે ખીસરી ગામ તથા દેવભૂમિ દેવળીયા ગામના સરપંચોએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. બંને પક્ષો સાથે ચર્ચા-વિચારણા કરીને ગેરસમજ દૂર કરવા માટે અનેક બેઠકો યોજાઈ હતી.
આખરે ખીસરીના સરપંચ જયસુખભાઈ તથા દેવભૂમિ દેવળીયાના સરપંચ નાથાલાલ સુખડિયાની મધ્યસ્થી અને સમજાવટથી શનિવારે ફરી એકવાર લગ્નપ્રસંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બંને પરિવારોએ જૂના મતભેદ ભૂલીને સામાજિક એકતા અને સમજદારીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું.
રંગેચંગે, આનંદ અને ઉત્સાહભર્યા માહોલમાં લગ્નવિધિ સંપન્ન થઈ હતી. ગામલોકો અને સગાસંબંધીઓની હાજરીમાં લગ્ન પ્રસંગ શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થયો હતો અને ખુશી-ખુશાલ વાતાવરણ વચ્ચે જાનને વિદાય આપવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઘટનાએ સમાજમાં સંવાદ અને સમાધાનની શક્તિ દર્શાવી હોવાનું લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
આ મામલે મધ્યસ્થી બનેલા દેવભૂમિ દેવળીયાના સરપંચે નાથાલાલ સુખડિયાએ કહ્યું કે, “લગ્ન એ બે પરિવારનો નહીં પરંતુ સમાજનો પ્રસંગ છે. નાના વિવાદોને કારણે સંબંધ તૂટી ન જાય તે માટે બંને પક્ષોને સમજાવીને આજે સુખરૂપે લગ્ન કરાવી શક્યા તે અમારી માટે આનંદની વાત છે.
