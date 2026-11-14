લાભ પાંચમે સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ધમધમ્યા: મગફળીના ભાવ 1800 સુધી બોલાયા, ડુંગળી-મરચાની હરાજીમાં કેટલા ભાવ મળ્યા?
સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મહત્વના ગણાતા રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ, ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ, ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડ તથા જુનાગઢ APMCમાં જણસની આવક થઈ હતી.
Published : November 14, 2026 at 4:34 PM IST
રાજકોટ/જુનાગઢ: દિવાળીના તહેવારોની રજાઓ બાદ લાભ પાંચમના દિવસથી સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી એકવાર ધમધમતા થયા છે. રાજકોટ, ધોરાજી, ગોંડલ તથા જુનાગઢમાં એક અઠવાડિયાના મિની વેકેશન બાદ યાર્ડમાં ફરી હરાજીનું કામકાજ શરૂ થતાં ખેડૂતો અને વેપારીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. પ્રથમ દિવસે જ મગફળીના ઊંચા ભાવ મળતાં ખેડૂતોના ચહેરા પર ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ છે.
ધોરાજી યાર્ડમાં પહેલા જ દિવસે 300 મણ મગફળી આવી
ધોરાજીમાં પ્રથમ દિવસે જ યાર્ડમાં ખેડૂતો દ્વારા મબલખ મગફળી લાવવામાં આવી હતી. આજે અંદાજે 300 મણ મગફળીની નોંધપાત્ર આવક નોંધાઈ હતી. આ વર્ષે વરસાદ ઓછો હોવાથી અને કેટલાક વિસ્તારોમાં પાક નિષ્ફળ જવાથી મગફળીનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે, પરંતુ આ ઉત્પાદન ઘટવાની સીધી અસર બજારના ભાવો પર જોવા મળી રહી છે. ગત વર્ષે ખુલ્લા બજારમાં ખેડૂતોને પ્રતિ મણ મગફળીના ભાવ 950 થી 1100 રૂપિયા મળતા હતા. તેની સરખામણીમાં આજે ખુલ્લા બજારમાં મગફળીના ભાવ પ્રતિ મણના 1500 થી 1561 રૂપિયા સુધી બોલાયા છે.
યાર્ડમાં મગફળી લઈને આવેલા ખેડૂત જમનાદાસ બાબરીયા અને સુરેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, લાભ પાંચમના દિવસે તેઓને ધાર્યા કરતા ખૂબ જ સારા ભાવ મળ્યા છે. ઉત્પાદન ઓછું હોવા છતાં ઊંચા ભાવ મળવાથી તેઓને આર્થિક રાહત થઈ છે અને તેઓ ખૂબ જ ખુશ છે.
દિવાળીની રજાઓ બાદ ખુલેલા ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સારા અને આકર્ષક ભાવ મળવાથી ખેડૂતોમાં નવો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. ઊંચા ભાવને કારણે આગામી દિવસોમાં પણ યાર્ડમાં મગફળી અને અન્ય જણસીઓની આવક હજુ વધે તેવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. એકંદરે, આ વર્ષે ખેડૂતો માટે મગફળીના ભાવ 'લાભદાયક' સાબિત થયા છે.
ગોંડલમાં 1 લાખ ગુણી મગફળીની આવક
સૌરાષ્ટ્રનું અગ્રણી ગણાતું ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે જાહેર કરવામાં આવેલી એક સપ્તાહની રજાઓ બાદ ફરી એકવાર ધમધમતું થયું છે. લાભ પાંચમના પવિત્ર દિવસે મા લક્ષ્મીનું પૂજન કરી યાર્ડમાં નવી જણસીઓની ખરીદ-વેચાણની કામગીરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમ દિવસે જ ખેડૂતો દ્વારા મબલખ આવક નોંધાતા યાર્ડમાં ભારે ચહલપહલ અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન અલ્પેશભાઈ ઢોલરીયાએ આ પ્રસંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, લાભ પાંચમના શુભ દિવસથી યાર્ડની તમામ કામગીરી પૂર્ણ રૂપે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોને ગોંડલ યાર્ડ પર અતૂટ ભરોસો છે. રજાઓ પૂર્ણ થતાં જ આજે આખું માર્કેટિંગ યાર્ડ ખેત જણસીઓથી છલોછલ ભરાઈ ગયું છે. એશિયા ખંડમાં ગોંડલ યાર્ડ એવું યાર્ડ છે જ્યાં તમામ ખાદ્ય વસ્તુઓની હરાજી થાય છે. પ્રથમ દિવસે આવકની વાત કરીએ તો, ગોંડલ યાર્ડમાં અંદાજે 1 લાખ ગુણી કરતા વધુ મગફળીની આવક થઈ છે, જેના ભાવ 1500થી 1800 રૂપિયા સુધી બોલાયા છે. આ ઉપરાંત 25 હજાર કટ્ટા (બોરી) ડુંગળીની આવક થઈ છે જેના ભાવ 500 થી 1100 રૂપિયા છે, અને 15000 ભારી જેટલી મરચાની આવક થઈ છે જેના ભાવ 4000 થી 6500 રૂપિયા સુધી નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત લસણની 10,000 બોરી તેમજ સોયાબીન સહિતની તમામ વસ્તુઓ હજારોની સંખ્યામાં યાર્ડમાં ઠલવાઈ છે.
દિવાળી વેકેશન બાદ રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી ધમધમ્યું
દિવાળીના વેકેશન બાદ આજે રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ ફરી શરૂ થયું છે. વહેલી સવારથી જ ખેડૂતો મગફળી, કપાસ સહિતની જણસી લઈને યાર્ડમાં આવવા લાગ્યા હતા. પ્રથમ દિવસે 1000 જેટલા વાહનો જણસી વેચવા માટે આવ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં વાહનો આવતા યાર્ડમાં ફરી એકવાર ચહલ-પહલ જોવા મળી હતી. મગફળીના ભાવ રૂપિયા 1610 થી શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમ દિવસે મગફળીના ભાવ સારા મળતા ખેડૂતોમાં પણ ખુશી જોવા મળી હતી. દિવાળી બાદ યાર્ડ ખુલતા જ સારા ભાવ મળતા ખેડૂતોએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
યાર્ડના ચેરમેન જયેશ બોધરાએ જણાવ્યું હતું કે, દિવાળી વેકેશન બાદ આજે યાર્ડ ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ દિવસે જ 1000 જેટલા વાહનો આવ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે ખેડૂતોને યાર્ડ પર પૂરતો ભરોસો છે. આગામી દિવસોમાં આવકમાં હજુ વધારો થવાની શક્યતા છે. યાર્ડમાં ખેડૂતોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે તંત્ર દ્વારા તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પાર્કિંગ, પાણી, હરાજીની વ્યવસ્થા સહિતની તમામ સુવિધાઓ સુચારૂ રીતે ગોઠવવામાં આવી છે. વાહનોની અવરજવર માટે પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
દિવાળીના તહેવાર બાદ ખેડૂતો પોતાનો માલ વેચવા માટે આતુર હતા. એક સપ્તાહ સુધી યાર્ડ બંધ હોવાથી ખેડૂતોનો માલ ઘરે પડ્યો હતો. આજે યાર્ડ ખુલતા જ ખેડૂતો વહેલી સવારથી જ પોતાની ટ્રેક્ટર અને ટ્રકો લઈને પહોંચી ગયા હતા. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું યાર્ડ ગણાય છે. અહીં રોજ હજારો વાહનો જણસી લઈને આવે છે. દિવાળી વેકેશન બાદ યાર્ડ ફરી શરૂ થતા સૌરાષ્ટ્રભરના ખેડૂતો અને વેપારીઓને મોટી રાહત મળી છે. આગામી દિવસોમાં મગફળીની આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
જુનાગઢ APMC ધમધમતું થયું
જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ આજે લાભ પાંચમના દિવસથી ફરી એક વખત ધમધમતું થયું છે. જુનાગઢ સહિત જિલ્લાના મોટાભાગના ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં આજે લાભ પાંચમના પહેલા સોદા સાથે વિક્રમ સંવતના નવા વર્ષનું પહેલું કામકાજ શરૂ થયું છે. આજે જુનાગઢ APMC ખાતે પહેલા દિવસે 15000 કટ્ટા સોયાબીનની આવક થવા પામી હતી. જેના ખેડૂતોને પ્રતિ 20 કિલોના 1725 રૂપિયા જેટલા ઊંચા બજાર ભાવ પ્રાપ્ત થયા છે. જે ગત વર્ષની સરખામણીએ 600 થી 700 રૂપિયા વધારે હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
ખેડૂતો અને APMCનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢ APMCના સચિવ દિવ્યેશ ગજેરાએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજે લાભ પાંચમના પ્રથમ સોદા માં ખેડૂતોને પ્રતિ 20 કિલો સોયાબીનના 1725 રૂપિયા બજાર ભાવ પ્રાપ્ત થયા છે. આગામી દિવસોમાં સોયાબીનની સાથે મગફળી અને અન્ય કૃષિ જણસોની આવક પણ થતી જોવા મળશે. જેમાં પણ બજાર ભાવોમાં થોડો ઘણો વધારો થવાની સંભાવનાઓ આજના દિવસે જોવા મળી રહી છે.
ખેડૂતો બજાર ભાવથી ખુશ પરંતુ ઓછા વરસાદથી ચિંતા
જુનાગઢ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં વિસાવદરથી સોયાબીન લઈને આવેલા મહેશભાઈ અને વિજયભાઈ નામના બે ખેડૂતોએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે સોયાબીનના બજાર ભાવોમાં ખેડૂતોને ફાયદો થઈ રહ્યો છે. પરંતુ આ વર્ષે વરસાદ ઓછો પડતા કૃષિ જણસોનો ઉતારો ઓછો આવ્યો છે. તેનાથી પણ વધારે ચિંતાની બાબતે છે કે ઓછો વરસાદ પડવાને કારણે શિયાળુ પાકોની ખેતી આ વર્ષે થઈ શકે તેવી એક પણ સ્થિતિ નથી. જેને કારણે ખેડૂતોને હવે નવી રવિ સિઝન સુધી રાહ જોવી પડે છે જે ખેડૂતો માટે ખૂબ જ માઠા સમાચાર છે.
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