મરીન સેન્ચ્યુરીને કાળા રણમાં ફેરવી નાખી, ટાટા કેમિકલ્સ સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટની લાલ આંખ
ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ દ્વારા મીઠાપુર ખાતે વર્ષ 1939થી સોડા એશ અને અન્ય રસાયણોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.
Published : May 26, 2026 at 4:12 PM IST
અમદાવાદ: જામનગરની સંવેદનશીલ મરીન સેન્ચ્યુરી વિસ્તારમાં વર્ષો સુધી કેમિકલ યુક્ત પ્રદૂષિત પાણી છોડવાના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટેએ ટાટા કેમિકલ્સ સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. કોર્ટે તાત્કાલિક ધોરણે દરિયામાં કેમિકલ વેસ્ટ છોડવાનું બંધ કરાવવા માટે નિર્દેશ આપતા નોંધ્યું હતું કે, મરીન સેન્ચ્યુરીને કાળા રણમાં ફેરવી નાખવામાં આવી છે. કોર્ટે ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ અને કલેક્ટરને પણ તાત્કાલિક કડક કાર્યવાહી કરવા આદેશ કર્યો છે.
ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ દ્વારા મીઠાપુર ખાતે વર્ષ 1939થી સોડા એશ અને અન્ય રસાયણોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. કંપની દ્વારા ખુલ્લી નહેરો મારફતે ઔદ્યોગિક પ્રદૂષિત પાણી અને કેમિકલ વેસ્ટ દરિયાના ઇન્ટર-ટાઇડલ ઝોનમાં છોડવામાં આવતું હતું. જોકે વર્ષ 1982માં સરકાર દ્વારા આ સમગ્ર વિસ્તારને મરીન સેન્ચ્યુરી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ જામનગર કલેક્ટરે કંપનીને આ વિસ્તારમાં પ્રદૂષિત પાણી છોડવાનો હક્ક નકારી કાઢ્યો હતો અને તેને ગેરકાયદેસર દબાણ ગણાવ્યું હતું. આ આદેશ સામે ટાટા કેમિકલ્સે વર્ષ 2006માં હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી.
કંપની તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે તેઓ વર્ષ 1962-63થી આ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે અને 1982 પહેલાંથી આ હક્ક ધરાવે છે. ઉપરાંત ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના માપદંડો મુજબ જ પાણી છોડવામાં આવતું હોવાનું પણ જણાવાયું હતું. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓસનોગ્રાફીની સહમતિથી કચરાનો નિકાલ કચ્છના અખાતમાં કરવામાં આવતો હોવાનું કંપનીએ રજૂ કર્યું હતું. સાથે જ જૂની પાઈપલાઈનને બદલે નવી બંધ પાઇપલાઇન અને ડિફ્યુઝર સિસ્ટમ નાખવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.
કંપનીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 3.75 કિલોમીટરની નવી પાઇપલાઇન ડાયવર્ટ કરવા માટે 1.12 કરોડ રૂપિયા સંબંધિત ઓથોરિટી સમક્ષ જમા કરાવાયા છે અને મોટાભાગનું કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે. મે 2026 સુધીમાં નવી સિસ્ટમ કાર્યરત થઈ જશે તેવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. વર્ષ 2010થી આ મામલે સ્ટેટ્સ કવો જાળવવામાં આવ્યો હોવાનું પણ કંપનીએ કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યું હતું.
જોકે વન વિભાગ અને જામનગર કલેક્ટર તરફથી કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે વર્ષ 1982ની જાહેરનામા બાદ કંપનીએ કોઈ કાયદેસર હક્કનો દાવો કર્યો નહોતો. કંપનીએ પોતાની માલિકીની જમીન બહાર સરકારી તથા અભયારણ્યની આશરે 100 હેક્ટર જેટલી જમીન પર ગેરકાયદેસર રીતે કેમિકલ કચરો અને પ્રદૂષિત પાણી છોડીને દબાણ કર્યું હતું. સતત પ્રદૂષણના કારણે સંવેદનશીલ દરિયાઈ વિસ્તારને ગંભીર નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું પણ કોર્ટને જણાવાયું હતું.
હાઈકોર્ટે આ મામલે સ્વતંત્ર નિષ્ણાત અહેવાલ પણ મંગાવ્યો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે છેલ્લા 15 વર્ષથી વધુ સમયથી દરિયામાં ગેરકાનૂની રીતે કેમિકલ યુક્ત પાણી છોડવામાં આવતું હતું. કોઈપણ મંજૂરી વગર મરીન સેન્ચ્યુરી વિસ્તારમાં કેમિકલ વેસ્ટ છોડતા સમગ્ર વિસ્તારને કાળા રણ માં ફેરવી નાખવામાં આવ્યો હોવાનું કોર્ટે કડક શબ્દોમાં નોંધ્યું હતું.
કોર્ટે વધુમાં ટિપ્પણી કરી હતી કે ટાટા કેમિકલ્સ પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડનાર દબાણકર્તા છે અને કંપનીએ પર્યાવરણને થયેલા નુકસાન બદલ વળતર ચૂકવવું પડશે. કંપનીએ સાવચેતીના જરૂરી પગલાં શા માટે લીધા નહોતા? એવો સવાલ પણ કોર્ટે કર્યો હતો.
મુખ્ય સરકારી વકીલ જી એચ વિર્ક એ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, મરીન સેન્ચ્યુરી જેવા અતિ સંવેદનશીલ પર્યાવરણીય વિસ્તારમાં વર્ષો સુધી પ્રદૂષિત પાણી છોડવાથી દરિયાઈ પર્યાવરણને ગંભીર અસર પહોંચી છે. પર્યાવરણને વધુ નુકસાન ન થાય તે માટે તાત્કાલિક અને કડક પગલાં લેવાની જરૂર હોવાનું તેમણે કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યું હતું. હાઈકોર્ટે ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડને નિર્દેશ આપ્યો છે કે નિષ્ણાતોની ટીમ દ્વારા ત્રણ મહિનામાં પર્યાવરણને થયેલા નુકસાનનું આકલન કરવામાં આવે અને તેનું વળતર કંપની પાસેથી વસૂલવામાં આવે. સાથે જ નવી બંધ પાઇપલાઇન સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત ન થાય ત્યાં સુધી ઉદ્યોગને બંધ કરવા સહિતના કડક પગલાં લેવા પણ નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.
કોર્ટએ જામનગર કલેક્ટર અને GPCB ને મરીન સેન્ચ્યુરીને પ્રદૂષણમુક્ત બનાવવા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી ત્રણ અઠવાડિયામાં રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ કર્યો છે. આ દરમિયાન ટાટા કેમિકલ્સે હાઈકોર્ટના આદેશ સામે સ્ટે માગ્યો હતો, પરંતુ કોર્ટે તે અરજી નકારી કાઢી હતી. હવે કેસની વધુ સુનાવણી 17 જૂનના રોજ હાથ ધરાશે.