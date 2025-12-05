ETV Bharat / state

વેરાવળમાં દરિયાઈ દુર્ઘટના: ફિશિંગ બોટ પલટી, એક માછીમારનું કરુણ અવસાન, ત્રણ બચ્યા

માછીમારી કરી પરત ફરી રહેલી ફિશિંગ ટ્રોલર બોટ ઓવરલોડ થવાથી પલટી જતા એક માછીમારનું દુઃખદ મોત નિપજ્યું હતું.

વેરાવળમાં દરિયાઈ દુર્ઘટના: ફિશિંગ બોટ પલટી, એક માછીમારનું કરુણ અવસાન, ત્રણ બચ્યા
વેરાવળમાં દરિયાઈ દુર્ઘટના: ફિશિંગ બોટ પલટી, એક માછીમારનું કરુણ અવસાન, ત્રણ બચ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 2:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: વેરાવળ બંદર નજીક અરબી સમુદ્રમાં ગુરુવાર, તા. 4 ડિસેમ્બરે સાંજે ગંભીર દરિયાઈ દુર્ઘટના સર્જાતા માછીમાર સમાજમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. માછીમારી કરી પરત ફરી રહેલી ફિશિંગ ટ્રોલર બોટ ઓવરલોડ થવાથી પલટી જતા એક માછીમારનું દુઃખદ મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય ત્રણ ખલાસીઓને સમયસર બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા.

મળતી માહિતી મુજબ મુકેશ કિશન વણિકની માલિકીની "શ્રી ભવાની કૃપા" (IND-GJ-32-MM-265) નામની બોટ વેરાવળ જાલેશ્વરથી આશરે 2 નોટિકલ માઈલ દૂર અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. દુર્ઘટનામાં અરવિંદ ભારાવાલા નામના માછીમારનું પાણીમાં ડૂબી જવાથી કરુણ અવસાન થયું છે.

વેરાવળ માછીમાર બોટ એસોસિએશનના પ્રમુખ તુલસી ગોહેલના જણાવ્યા મુજબ બોટ 3 ડિસેમ્બરે સમુદ્રમાં માછીમારી માટે રવાના થઈ હતી અને પરત ફરતી વખતે છેલ્લીવાર જાળ નાખવામાં આવી હતી. જેમાં અસામાન્ય રીતે ભારે માત્રામાં માછલી ફસાતાં બોટનું સંતુલન બગડી ગયું હતું. માછલીના ઓવરલોડ વજનને કારણે બોટ અચાનક એક તરફ ઝુકીને પલટી ગઈ હતી.

વેરાવળમાં દરિયાઈ દુર્ઘટના: ફિશિંગ બોટ પલટી, એક માછીમારનું કરુણ અવસાન, ત્રણ બચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ દુર્ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસ માછીમારી કરતી અન્ય બોટોએ તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેમાં ત્રણ માછીમારોને જીવતા બહાર કઢવામાં સફળતા મળી હતી. જોકે અરવિંદ ભારાવાલા જીવતા બહાર આવી શક્યા નહોતા.

દુર્ઘટના બાદ સામે આવેલા વીડિયો દ્રશ્યો હૃદયદ્રાવક છે, જેમાં મૃતદેહ માછલીઓના ઢગલા નીચે દટાયેલો દેખાઈ રહ્યો છે અને કેટલીક માછલીઓ મૃતદેહને ખાઈ રહી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

આ ઘટના બાદ વેરાવળ સહિત કિનારાપંથકના માછીમારોમાં શોક સાથે રોષનો માહોલ છે. તેમજ દરિયાઈ સલામતી, લાઇફ જૅકેટનો ફરજિયાત ઉપયોગ અને બોટ ઓવરલોડિંગ જેવા મુદ્દાઓ ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યા છે. મૃતક અરવિંદ ભારાવાલાના પરિવારમાં શોકની લાગણી વ્યાપી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

FISHING BOAT CAPSIZE
ONE FISHERMAN TRAGICALLY KILLED
THREE SURVIVE
ACCIDENT FISHING BOAT CAPSIZE
MARINE ACCIDENT IN VERAVAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.