કૂકીઝના બોક્સ અને કોર્ન ફ્લેક્સમાં છુપાવેલું ‘ગ્રીન ગોલ્ડ’! અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 5.5 કરોડનો ગાંજો ઝડપાયો
પેસેન્જરની હેન્ડબેગની તપાસ કરતાં કસ્ટમ્સ અધિકારીઓને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં લપેટેલા કુલ 24 પેકેટ મળી આવ્યા હતા.
Published : September 6, 2026 at 8:01 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સની સતર્કતાના કારણે નશીલા પદાર્થોની મોટી હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે. એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU)ના અધિકારીઓએ મુસાફરની પ્રોફાઇલિંગ અને હેન્ડબેગના એક્સ-રે સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન શંકા જતા તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન હેન્ડબેગમાંથી એવી વસ્તુ મળી આવી, જેને જોઈને અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા.
મુંબઈના રહેવાસી એક મુસાફર 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ વિયેતનામના હો ચી મિન્હ સિટીથી VJ-1805 ફ્લાઇટ મારફતે અમદાવાદ આવ્યો હતો. તેની હેન્ડબેગની તપાસ કરતાં કસ્ટમ્સ અધિકારીઓને એલ્યુમિનિયમ ફોઇલમાં લપેટેલા કુલ 24 પેકેટ મળી આવ્યા હતા. ખાસ વાત એ હતી કે આ પેકેટોને ત્રણ કૂકીઝના બોક્સ અને એક કોર્ન ફ્લેક્સના પેકેટની અંદર છુપાવવામાં આવ્યા હતા.
અધિકારીઓએ NDPS ફીલ્ડ ટેસ્ટિંગ કિટથી પ્રાથમિક તપાસ કરતાં પેકેટમાંથી મળી આવેલો લીલા રંગનો પદાર્થ ગાંજો (મેરિજુઆના) હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેનું કુલ વજન 5,519.7 ગ્રામ એટલે કે આશરે 5.5 કિલો નોંધાયું હતું.
કસ્ટમ્સના જણાવ્યા અનુસાર, જપ્ત કરાયેલા ગાંજાની અંદાજિત માર્કેટ વેલ્યુ રૂ. 5.5 કરોડ છે. સમગ્ર જથ્થો NDPS એક્ટ, 1985ની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને મુસાફરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
નોંધનીય છે કે, 6 દિવસ પહેલા જ 31મી ઓગસ્ટના રોજ વિયેતનામના જ હો ચી મિન્હ સિટીથી આવેલી આજ નંબરની ફ્લાઈટમાંથી મહિલા મુસાફરના બેગમાંથી 6.07 કિલો ગાંજો જપ્ત થયો હતો. આ કિસ્સામાં ટ્રોલી બેગની અંદર ખાસ ફોલ્સ લેયર બનાવીને ગાંજો સંતાડવામાં આવ્યો હતો.
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