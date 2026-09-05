ETV Bharat / state

અંધારામાં 'કોડવર્ડ'થી ડિલિવરી લેવા પહોંચેલી યુવતી અને યુવક પર પોલીસ ત્રાટકી: અમદાવાદમાં લાખોનો ગાંજો ઝડપાયો

પોલીસે જ્યારે પાર્સલ ખોલાવ્યા ત્યારે અંદરથી 21 કિલો 980 ગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો જોઈને સૌ ચોંકી ગયા હતા.

અંધારામાં 'કોડવર્ડ'થી ડિલિવરી લેવા પહોંચેલી યુવતી અને યુવક પર પોલીસ ત્રાટકી
અંધારામાં 'કોડવર્ડ'થી ડિલિવરી લેવા પહોંચેલી યુવતી અને યુવક પર પોલીસ ત્રાટકી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 6:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદના ભરચક વિસ્તારો પાછળ એક એવો ખેલ રમાઈ રહ્યો હતો જેની ગંધ સામાન્ય લોકોને નહોતી. મહારાષ્ટ્રથી ખાસ મોકલવામાં આવેલું ₹11 લાખનું એક રહસ્યમય કન્સાઇનમેન્ટ શહેરમાં ઘુસી ચૂક્યું હતું. પ્લાનિંગ એવું હતું કે ભીડભાડથી દૂર કોઈ સૂમસામ ખૂણે ચૂપચાપ ડિલિવરી થઈ જાય અને માલ શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વહેંચાઈ જાય. પરંતુ આ 'ડિલિવરી નેટવર્ક' જ્યાં પહોંચવાનું હતું, ત્યાં એસ.ઓ.જી. (SOG) ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પહેલેથી જ અદ્રશ્ય બનીને ગોઠવાઈ ચૂકી હતી.

અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર તથા ડીસીપી રાહુલ ત્રિપાઠીના માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ઓ.જી. ટીમો સતત વોચમાં હતી. આ દરમિયાન અસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર મહેન્દ્રસિંહ મંગળસિંહને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. બાતમી એવી પાકી હતી કે ગોમતીપુર પતરાવાળી મસ્જિદ સામે મીટર ગેજ લાઈનથી પ્લેટફોર્મ નંબર 12 તરફ જતા નિર્જન રસ્તે કંઈક મોટું થવાનું છે. અધિકારીઓ સતર્ક હતા અને અચાનક ભારેખમ પાર્સલો સાથે એક શંકાસ્પદ પુરુષ અને મહિલાની હિલચાલ દેખાઈ. કશું સમજે કે ભાગવાનો મોકો મળે તે પહેલાં જ પોલીસે ઘેરો ઘાલી બંનેને દબોચી લીધા. પકડાયેલા શખ્સોમાં કૃષ્ણનગરનો આશિષ ઉર્ફે ભટ્ટો પટેલ અને કુબેરનગરની સોનલબેન યાદવ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પોલીસે જ્યારે પાર્સલ ખોલાવ્યા ત્યારે અંદરથી 21 કિલો 980 ગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો જોઈને સૌ ચોંકી ગયા હતા. કુલ ₹11.05 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરી બંને સામે ડીસીબી પોલીસ મથકમાં એનડીપીએસ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

આ ધરપકડ માત્ર શરૂઆત માનવામાં આવી રહી છે. સવાલ એ છે કે મહારાષ્ટ્રથી આટલો મોટો જથ્થો કોણે રવાના કર્યો હતો? અને આ બંને તો માત્ર મોહરાં હતાં, અમદાવાદમાં બેઠેલો એ 'અસલી માસ્ટરમાઇન્ડ' કોણ છે જેણે આ ઓર્ડર બુક કરાવ્યો હતો? પોલીસની ગુપ્ત પૂછપરછમાં હવે કયા મોટા નામ બહાર આવશે, તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. મહેસાણાના સુરજ તળાવમાં જન્માષ્ટમીની રાત્રે હ્રદયદ્રાવક દુર્ઘટના, ત્રણ યુવકોના તળાવમાં ડૂબી જતા મોત
  2. સુરેન્દ્રનગરના ગેડિયામાં પિતા-પુત્રના એન્કાઉન્ટરના કેસમાં DYSPએ કરેલ રિવિઝન અરજી કોર્ટે ફગાવી

TAGGED:

AHMEDABAD POLICE
MARIJUANA SEIZED IN AHMEDABAD
અમદાવાદમાં લાખોનો ગાંજો ઝડપાયો
AHMEDABAD CRIME NEWS
AHMEDABAD CRIME NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.