સુરેન્દ્રનગરમાં તુવેરની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું, 2.35 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત

સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં કસવાળી સીમમાં તુવેરની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું

સુરેન્દ્રનગરમાં તુવેરની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું,
સુરેન્દ્રનગરમાં તુવેરની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું, (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 1, 2026 at 6:52 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં કસવાળી સીમમાં તુવેરની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું છે. પોલીસે ખેતરમાં રેડ કરી લીલા ગાંજાના 120 જેટલા છોડ જપ્ત કરી ખેડૂતની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું

સુરેન્દ્રનગરના સાયલામાં કસવાળી સીમમાં તુવેરની આડમાં કોઇને ખબર ના પડે તે રીતે લીલા ગાંજાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. આ બનાવની જાણ થતા જ પોલીસે દરોડા પાડી ગેરકાયદેસર રીતે તુવેરની આડમાં વાવેલા લીલા ગાંજાના છોડ ઝડપી લીધા હતા.

બનાવની વિગત જોઇએ તો લીમડી ડિવિઝનના ડીવાયએસપીને માહિતી મળી હતી કે સાયલાના કસવાળી સીમમાં રહેતા ભાવુભાઇ રવજી ભાઇ મીઠાપરા પોતાના ખેતરમાં તુવેર પાકની આડમાં ગેરકાયદેસર લીલા ગાંજાનું વાવેતર કરે છે. આ માહિતી બાદ પીઆઇ સોલંકી અને ઝાલાને સૂચના આપવામાં આવી હતી કે બાતમીવાળી જગ્યા પર રેડ કરી શંકાસ્પદ વસ્તુ મળે તો તેના વિશે ગુનો દાખલ કરવામાં આવે.

સુરેન્દ્રનગરમાં તુવેરની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

આ બાતમીના આધારે બન્ને પોલીસ અધિકારીઓ જગ્યાએ રેડ કરતા ગેરકાયદેસર વાવેતર કરેલા લીલા ગાંજાના 120 છોડ મળી આવ્યા હતા, જેનું વજન 471 કિલો હતું. આ છોડની બજાર કિંમત 2 કરોડ 90 લાખ રૂપિયા જેટલી થાય છે. તે બાદ આરોપીની અટકાયત કરી ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

"સાયલાના કસવાળી સીમમાં રહેતા ભાવુભાઇ રવજી ભાઇ મીઠાપરાના ખેતરમાંથી તુવેરની આડમાં લીલા ગાંજાનું વાવેતર કર્યું હતું. બાતમીના આધારે દરોડા પાડતા તુવેરના પાકની આડમાં લીલા ગાંજાના 120 છોડ મળી આવ્યા હતા. ગેરકાયદેસર ગાંજાનું વાવેતરની અટકાયત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.", પાર્થ પરમાર, Dysp, સુરેન્દ્રનગર

