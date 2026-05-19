પોશીનામાં ગાંજાની ખેતી ઝડપાઇ, 6.38 લાખના જથ્થા સાથે એક શખ્સની ધરપકડ
પોશીનાના વીંછી ગામના વાડી વિસ્તારમાં ગાંજાની ખેતી સાથે એક શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
Published : May 19, 2026 at 8:28 AM IST
હિંમતનગર: સાબરકાંઠા જિલ્લાના પોશીનામાં ગાંજાની ખેતી ઝડપાઇ છે. પોશીનાના વીંછી ગામના વાડી વિસ્તારમાં પોલીસ અને ANTFની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડા પાડી ગેરકાયદેસર ગાંજાની ખેતીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે સ્થળ પરથી 12 કિલોગ્રામ ગાંજાના જથ્થા સાથે એક શખ્સની ધરપકડ કરી છે.
બનાવની વિગત જોઇએ તો, પોલીસ અધીક્ષક લોકેશ યાદવ A.N.T.F. ગુજરાતની સુચના અનુસંધાને તેમજ નાયબ પોલીસ અધીક્ષક એસ.એસ.ભદોરિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ ટેક/સર્વેલન્સ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.વી.પટેલની ટીમ દ્વારા ખાનગી બાતમીના આધારે વીંછી ગામ, વાડી વિસ્તારમાં પોશીના સાબરકાંઠા ખાતે દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. દરોડા દરમિયાન પોલીસે સ્થળ પરથી આશરે 12.760 કિલોગ્રામ (લીલો અને સૂકો) ગાંજાના જથ્થા સાથે 53 વર્ષીય આરોપી મકનાભાઇ એનાભાઇ ગમારની ધરપકડ કરી છે. જપ્ત કરાયેલા આ ગેરકાયદેસર મુદ્દામાલની કુલ કિંમત અંદાજે ₹6,38,000 થાય છે, અને આરોપી વિરૂદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
6 લાખ 38 હજારનો મુદ્દામાલ જપ્ત
આરોપી વિરૂદ્ધ NDPS એક્ટની કલમ 8(બી), (સી), 20(એ), 20(બી), (2)(બી) હેઠળ સંબંધિત કલમો મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
કબજે કરેલ મુદ્દામાલ
ખેતીવાડી જમીન પરથી લીલા ગાંજાના છોડ:
- વજન: 8.060 કિલોગ્રામ
- અંદાજિત કિંમત: 4,03,000
નિવાસસ્થાન પરથી સૂકો ગાંજો:
- વજન:4.700 કિલોગ્રામ
- અંદાજિત કિંમત: 2,35,000
કૂલ અંદાજિત જપ્ત મુદ્દામાલ કિંમત: 6,38,000
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ભારતમાં ગાંજાની ખેતી, રાખવા, વેચવા કે હેરફેર કરવા પર NDPS એક્ટ હેઠળ સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. આ કાયદા હેઠળ વગર પરવાનગીએ ગાંજાની ખેતી કરવી એ ગંભીર ગુનો છે, જેમાં ભારે દંડ અને જેલવાસ (કેસની ગંભીરતા અને જથ્થાના આધારે 10 થી 20 વર્ષ સુધીની સજા) થઈ શકે છે.
