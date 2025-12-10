સાબરકાંઠામાં 1.13 કરોડથી વધુનો ગાંજો ઝડપાયો, 558 જેટલા વાવણી કરેલા ગાંજાના છોડ મળ્યા
ઘરની રહેણાંક વિસ્તારની આગળ જમીનમાં સુનિયોજિત રીતે વાવેતર કરેલા આટલા મોટા પ્રમાણના છોડ મળતા પોલીસે NDPS એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે.
Published : December 10, 2025 at 7:31 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી નશાકારક દ્રવ્યોના કાયદેસર ધંધા જેવી સતત ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. સૂકો અને લીલો ગાંજો રાજસ્થાન સરહદથી લઈને જિલ્લાની અંદર સુધી ઝડપી પાડવામાં આવી રહ્યો છે.
પોશીના તાલુકાના લાખિયા ગામની નાની સોનગઢ ફળીમાંથી એસોજી પોલીસને ખાનગી બાતમીના આધારે કરવામાં આવેલી વિશેષ કાર્યવાહી દરમિયાન 558 જેટલા જીવંત ગાંજાના છોડ મળ્યા હતા. ડ્રોન સર્વિલન્સ દ્વારા ચોક્કસ જગ્યાની તપાસ કરી થતા મકાનની આગળ અને ભોગવડાની જમીનમાં વાવેતર કરેલા કુલ 226.24 કિલો ગાંજાના છોડ મળી આવતા પોલીસ પણ ચોકી ઉઠી હતી. બજાર કિંમત મુજબ આ મુદ્દામાલની કિંમત રૂ. 1.13 કરોડથી વધુ થતી હોય, સમગ્ર જિલ્લામાં હડકંપ મચી ગયો હતો. પોલીસે જમીન ધરાવતા હામથાભાઈ ધર્માભાઈ ડાભીની અટકાયત કરી અને વધુ તપાસની દિશામાં ઝડપી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
જિલ્લા પોલીસ વડા પાર્થરાજસિંહ ગોહિલ સહિત એલસીબીની ટીમોએ સ્થળ પર પહોંચી સમગ્ર કામગીરીને વેગ આપ્યો હતો. પાર્થરાજસિંહ ગોહિલ જણાવ્યા મુજબ સામાન્ય રીતે ગાંજાના છોડ અવાવરું કે જંગલ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે અને તે એક જંગલી જાત હોવાથી વર્ષો સુધી સ્વયંભૂ ઉગતા રહે છે. પરંતુ પ્રથમવાર ઘરની રહેણાંક વિસ્તારની આગળ જમીનમાં સુનિયોજિત રીતે વાવેતર કરેલા આટલા મોટા પ્રમાણના છોડ મળતા પોલીસે NDPS એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે. સરકારી પંચોની હાજરીમાં કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી અને મુદ્દામાલને જપ્ત કરી આરોપીને કસ્ટડીમાં લઈ પૂછપરછ શરૂ કરાઈ છે.
જોકે, દિવસ પ્રતિદિન સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નશાકારક વસ્તુઓ ઝડપાવાની ઘટનાઓ વધતી જતા પોલીસે ભવિષ્યમાં વધુ કડક નજર રાખવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરી છે. ખાસ કરીને રાજસ્થાન સરહદ પરથી થતા નશાના પ્રવાહને રોકવા માટે હાઇ-ટેક સાધનો, ડ્રોન સર્વિલન્સ અને ઈન્ટેલિજન્સ નેટવર્કને વધુ સક્રિય બનાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. એક કરોડથી વધુના ગાંજાના પર્દાફાશ બાદ પોલીસ તંત્રે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે જિલ્લાને નશામુક્ત બનાવવા માટે જીનવટભરી કાર્યવાહી હવે વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: