અરવલ્લીમાં ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં પદયાત્રા યોજાઈ, ન્યાયિક પ્રક્રિયા સામે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા
કાર્યકરો હાથમાં "I SUPPORT ચૈતર વસાવા" લખેલા બેનરો અને પ્લેકાર્ડ સાથે ન્યાયની માંગ ઉઠાવતા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર રેલી સ્વરૂપે આગળ વધ્યા હતા.
Published : June 27, 2026 at 11:17 AM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા નેતા ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં મોડાસા શહેરમાં વિશાળ સપોર્ટ માર્ચ અને પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વર્ષ 2023માં વન વિભાગના અધિકારી સાથે જોડાયેલા કેસમાં કોર્ટે ચૈતર વસાવાને સાત વર્ષની સજા સંભળાવ્યા બાદ રાજ્યભરમાં આપ કાર્યકરો દ્વારા વિરોધ કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે અરવલ્લીમાં પણ આ પદયાત્રા યોજાઈ હતી.
મોડાસા શહેરના ચાર રસ્તા વિસ્તારમાંથી શરૂ થયેલી પદયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો, હોદ્દેદારો અને સમર્થકો જોડાયા હતા. કાર્યકરો હાથમાં "I SUPPORT ચૈતર વસાવા" લખેલા બેનરો અને પ્લેકાર્ડ સાથે ન્યાયની માંગ ઉઠાવતા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર રેલી સ્વરૂપે આગળ વધ્યા હતા.
આ પ્રસંગે આપના નેતા જયદીપસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, "એક ચૈતરને દબાવીને આંધીઓને રોકી શકાશે નહીં. આગામી સમયમાં ગુજરાતના અલગ-અલગ ક્ષેત્રોમાં હજારો ચૈતર ઉભા થશે અને લોકોના અધિકારો માટે લડત ચાલુ રહેશે." તેમણે આ કેસમાં ન્યાયિક પ્રક્રિયા સામે પ્રશ્નો ઉઠાવતાં પાર્ટી ચૈતર વસાવાની સાથે અડીખમ ઉભી હોવાનું જણાવ્યું હતું.
પદયાત્રા દરમિયાન કાર્યકરોએ સૂત્રોચ્ચાર કરી ચૈતર વસાવાને ન્યાય મળે તેવી માંગ કરી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા પણ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સપોર્ટ માર્ચ પૂર્ણ થયો હતો.
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