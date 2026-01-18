યાત્રી કૃપયા ધ્યાન દે...આજથી અમદાવાદ સ્ટેશન પર ટ્રાફિક બ્લોકના કારણે કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત
પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ સ્ટેશન પર પુનર્વિકાસનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જેના કારણે મદાવાદ સ્ટેશન પર ટ્રાફિક બ્લોકના કારણે કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત રહેશે.
Published : January 18, 2026 at 12:19 PM IST
અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ સ્ટેશન પર પુનર્વિકાસનું કાર્ય ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. પુનર્વિકાસ કાર્યના અંતર્ગત અમદાવાદ સ્ટેશન પર રેલવે લાઇન સંખ્યા 06, 07, 08, 09 અને 10 ઉપર નવા દક્ષિણ ફૂટ ઓવર બ્રિજ (FOB)ના સ્પાન-03 માટે કમ્પોઝિટ સ્ટીલ ગર્ડરોનું લોન્ચિંગ કાર્ય એઆરટી ક્રેન તથા હાઈડ્રાની મદદથી કરવામાં આવશે. આ કાર્ય માટે 18 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ટ્રાફિક બ્લોક લેવામાં આવ્યો છે. આ બ્લોકના કારણે કેટલીક ટ્રેનો આંશિક રદ તથા કેટલીક ટ્રેનોને સંપૂર્ણ રીતે રદ રહેશે.
18 જાન્યુઆરીના રોજ શોર્ટ ટર્મિનેટ થનારી ટ્રેનો
ગાડી નંબર 19033 વલસાડ–અમદાવાદ ગુજરાત ક્વીન એક્સપ્રેસ વટવા સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ થશે તથા વટવા અને અમદાવાદ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે. ગાડી નંબર 22953 મુંબઈ સેન્ટ્રલ–અમદાવાદ ગુજરાત સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ વટવા સ્ટેશન પર શોર્ટ ટર્મિનેટ થશે તથા વટવા અને અમદાવાદ વચ્ચે આંશિક રીતે રદ રહેશે.
18 જાન્યુઆરીના રોજ સંપૂર્ણ રીતે રદ થનારી ટ્રેનો
|ગાડી નંબર
|ટ્રેન
|સ્ટેટ્સ
|1
|20959/20960
|વલસાડ–વડનગર–વલસાડ ઇન્ટરસિટી સુપરફાસ્ટ
|સંપૂર્ણ રીતે રદ
|2
|19036/19035
|મણિનગર–વડોદરા–વટવા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ
|સંપૂર્ણ રીતે રદ
|3
|69101/69102
|વડોદરા–વટવા–વડોદરા મેમુ
|સંપૂર્ણ રીતે રદ
|4
|69115/69130
|વડોદરા–વટવા–આણંદ મેમુ
|સંપૂર્ણ રીતે રદ
|5
|59549/59550
|વડોદરા–વટવા–વડોદરા સંકલ્પ ફાસ્ટ પેસેન્જર
|પૂર્ણ રીતે રદ
રેલવેએ યાત્રીઓને અનુરોધ કર્યો છે કે, ટ્રેનોને લઈને કરાયેલા ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને મુસાફરો પોતાની મુસાફરીનું આયોજન કરે. અને ટ્રેનો અંગેની વિગતવાર માહિતી માટે www.enquiry.indianrail.gov.in રેલવેની વેબસાઈટની મુલાકાત લેવાનું સુચન કર્યુ છે.