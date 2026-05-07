સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત આપી ચાઇના કાપડ ઇમ્પોર્ટના નામે અનેક લોકોને છેતર્યા, મહાઠગ ઝડપાયો
આરોપી કૃણાલ જનકભાઈ ભોજક ક્યારેક પંડિત બનીને પૂજા-પાઠ કરતો, તો ક્યારેક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનો ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ બિઝનેસમેન બની લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતો હતો.
Published : May 7, 2026 at 4:20 PM IST
સુરત: સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે એક એવા શાતિર શખ્સની ધરપકડ કરી છે જે માત્ર ધોરણ 10 પાસ હોવા છતાં પોતાની વાકપટુતા અને સોશિયલ મીડિયાના જોરે મોટા વેપારીઓને ચૂનો લગાવતો હતો. મૂળ ભાવનગરનો આરોપી કૃણાલ જનકભાઈ ભોજક (ઉ.વ. 42) ક્યારેક પંડિત બનીને પૂજા-પાઠ કરતો, તો ક્યારેક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનો ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ બિઝનેસમેન બની લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતો હતો. સુરતના એક વેપારી સાથે ₹29.43 લાખની ઠગાઈના કેસમાં તેની ધરપકડ બાદ અત્યાર સુધીમાં કુલ ₹90 લાખથી વધુના ફ્રોડની વિગતોનો ખુલાસો થયો છે.
સોશિયલ મીડિયા પર 'રાધા ઇમ્પેક્સ'ની માયાજાળ
આરોપી કૃણાલ ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'રાધા ઇમ્પેક્સ' અને 'એસ. કે. એન્ટરપ્રાઇઝ' નામે આકર્ષક જાહેરાતો ચલાવતો હતો. તે પોતે મોટો શિપિંગ એજન્ટ હોવાનો દાવો કરી વેપારીઓને વિશ્વાસમાં લેતો કે તે ચીનથી અત્યંત સસ્તા દરે ટેક્સટાઇલ મટીરીયલ અને કાપડના કન્ટેનર મંગાવી આપશે. સુરતના ફરિયાદીને આવી જ લાલચ આપી કસ્ટમ ડ્યુટી, સપ્લાયર પેમેન્ટ અને શિપિંગ ચાર્જના નામે ટુકડે-ટુકડે કુલ ₹29,43,400 પડાવી લીધા હતા.
ઓફિસ ચીનમાં અને એડ્રેસ રહેણાંક વિસ્તારનું!
સાયબર સેલની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, કૃણાલ ભોજકની ગુના કરવાની રીત અત્યંત હાઈટેક હતી. તે સોશિયલ મીડિયા પર ચીનની ઓફિસના સરનામા આપતો, જે તપાસમાં રહેણાંક મકાનો નીકળ્યા હતા.ડીસીપી બિશાખા જૈનના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી પંડિત તરીકે પૂજા-પાઠના બહાને પણ લોકોના સંપર્કમાં આવતો હતો. વેપારીઓને વિશ્વાસ અપાવવા તે અલગ-અલગ શહેરોમાં ભાડે ઓફિસો રાખી મીટિંગ કરતો. એકવાર પૈસા ખાતામાં આવી જાય એટલે 45 દિવસના વાયદા કરી ફોન બંધ કરી ગાયબ થઈ જતો.
6 શહેરોમાં ફેલાયેલું નેટવર્ક
માત્ર સુરત જ નહીં, પરંતુ રાજકોટ, આણંદ, અમદાવાદ અને તેલંગાણાના વેપારીઓ પણ આ ઠગનો શિકાર બન્યા છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેની એડની નીચે જ્યારે લોકોએ છેતરપિંડીની કોમેન્ટ્સ કરી, ત્યારે ભોગ બનનારાઓ એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા અને સુરત પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરી હતી.
મની ટ્રેઇલની તપાસ તેજ
આરોપી વેપારીઓ પાસેથી મળેલા નાણાં પોતાના મુખ્ય ખાતામાં રાખવાને બદલે તરત જ અસંખ્ય નાના ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી દેતો હતો. પોલીસ હાલ આ બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સનું એનાલિસિસ કરી રહી છે. નોંધનીય છે કે, આરોપી વિરુદ્ધ અગાઉ 2021માં કામરેજ અને મુંબઈના થાણેમાં પણ છેતરપિંડીના ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
"સોશિયલ મીડિયાની લલચામણી જાહેરાતો જોઈને સીધા નાણાકીય વ્યવહાર ન કરો. પેમેન્ટ કરતા પહેલા વ્યક્તિની ઓફિસ અને બિઝનેસની ખરાઈ કરવી અનિવાર્ય છે. જો અન્ય કોઈ વેપારી આ શખ્સનો ભોગ બન્યા હોય તો તાત્કાલિક સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરે." - બિશાખા જૈન, ડીસીપી
