ગરમીને કારણે અનેક લોકો માંદા પડ્યા, અમદાવાદમાં 108 ઇમરજન્સીને હીટ રિલેટેડ 13 દિવસમાં 1170 કોલ મળ્યા
ગુજરાતમાં ગરમીના પ્રકોપથી અનેક લોકો માંદા પડી રહ્યા છે. 108 ઇમરજન્સી સેવાને અમદાવાદમાં દરરોજના 180થી 220 હીટ રિલેટેડ કોલ મળી રહ્યા છે
Published : May 14, 2026 at 4:28 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. અમદાવાદમાં પણ ગરમીને કારણે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેરકરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં ગરમીના પ્રકોપથી અનેક લોકો માંદા પડી રહ્યા છે. 108 ઇમરજન્સી સેવાને અમદાવાદમાં દરરોજના 180થી 220 હીટ રિલેટેડ કોલ મળી રહ્યા છે. છેલ્લા 13 દિવસની અંદર 108ને ગરમીને લગતા કૂલ 1170 કોલ મળ્યા છે.
અમદાવાદમાં 108ને ગરમીના દરરોજના 200થી વધુ હીટ રિલેટેડ કોલ મળ્યા
- અમદાવાદમાં 108ને 180થી 220 જેટલા હીટ રિલેટેડ કોલ મળી રહ્યા છે.
- ગંભીર હીટ સ્ટોકના રોજના 25થી 35 કેસ મળ્યા છે.
- સૌથી વધુ ગરમીની અસર બપોરે 12:00થી 4:00 વાગ્યા દરમિયાન થાય છે જેમાં હીટ રિલેટેડ કેસમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.
- નરોડા-વસ્ત્રાલ-રખિયાલ-બાપુનગર જેવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાંથી 108ને હીટ રિલેટેડ વધારે કોલ મળ્યા છે.
- મજૂર, વેપારી, ટ્રાફિક પોલીસ, નોકરી પર જનાર લોકો અને બાળકોને વધારે અસર પડી રહી છે.
108 ઇમરજન્સીને 13 દિવસમાં ગરમીના 1170 કોલ મળ્યા
108 ઇમરજન્સી સેવા દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર 13 દિવસમાં હીટ રિલેટેડ 1170 કોલ મળ્યા છે. સૌથી વધારે 1004 કેસ હાઇ ફીવરના મળ્યા છે. લૂ લાગવાથી બીમારીના 82 કેસ મળ્યા છે. અમદાવાદ શહેરની સ્થિતિ વધુ ભયાનક છે. અમદાવાદમાં 108 કોલ હાઇ ફીવરના મળ્યા છે.
હેલ્થ ઓફિસર ભાવિન સોલંકીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, અમદાવાદમાં મે મહિનામાં ઝાડા-ઉલટીના 217 કેસ નોંધાયા છે. ટાઇફોઇડના 41 અને કમળાના 10 કેસ નોંધાયા છે. કોર્પોરેશન દ્વારા રોગચાળાને રોકવા માટે સઘન પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.
હેલ્થ ઓફિસરે વધુમાં જણાવ્યું કે, અમદાવાદમાં ગરમીની સિઝનમાં પાણીજન્ય કેસ ના થાય તે માટે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ફૂડ વિભાગ દ્વારા પાણીના પ્રીમાઇસીસ, બરફની ફેક્ટરી, શેરડીનો રસ તમામ જગ્યાએ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. પાણીના જગના 200 યુનિટ છે જેમાં રોજ ક્લોરિનની ચકાસણી કરાય છે. બરફની 19 ફેક્ટરીમાં પણ ચકાસણી કરાય છે. 2 પાણીના જગ સપ્લાય કરતા યુનિટ સીલ કરવામાં આવ્યા છે.
ગરમીથી બચવાના ઉપાય
IMD દ્વારા અમદાવાદમાં સાત દિવસ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ શહેરમાં આવનારા દિવસોમાં વધી રહેલા તાપમાનના અનુસંધાને AMC દ્વારા શહેરીજનોને અતિશય ગરમીથી બચવા નીચે મુજબની કાળજી રાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.
- બહાર જતી વખતે પાણીની બોટલ સાથે રાખવી.
- પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રવાહી પીવા જોઈએ જેમ કે પાણી, લીંબુ શરબત, છાશ, નાળિયેર પાણી અથવા અન્ય પ્રવાહીનું સેવન કરવું.
- તાજા ફળો અને શકભાજી ખાવા જોઈએ.તીખુ ખાવાનું ટાળો, તેમજ આહારમાં વધુ પડતું પ્રોટીન અને વાસી ખોરાક લેવાનું ટાળો.
- ચા કોફી અને સોડા વાળા પીણા પીવાનું ટાળવું.
- બહાર જતી વખતે છત્રી, ટોપી/સ્કાર્ફ નો ઉપયોગ કરવો.
- બપોરે 12 થી 4 કલાક દરમ્યાન શક્ય હોય તો બહાર નીકળવાનું ટાળવું.
- લાંબો સમય તડકામાં ન રહેવું, આછા રંગના તેમજ ઢીલા સુતરાઉ કપડા પહેરવાં.
- કામ કરતી વખતે થોડા થોડા સમયે વિરામ લેવો જોઈએ, અને ઠંડક વાળા સ્થળો પર સમયાંતરે આરામ કરવો.
- નાના બાળકો -વૃધ્ધો અને સગર્ભા સ્ત્રીઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
