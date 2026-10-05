શંકરસિંહ વાઘેલાના મેલું ઉપાડવાના નિવેદન બાદ નર્મદા-ભરૂચના રાજકારણમાં ગરમાવો, સાંસદ મનસુખ વસાવાના આકરા પ્રહાર
ગરુડેશ્વરના વઘરાલી ગામે લોકપ્રશ્નોની બેઠકમાં ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ શંકરસિંહ વાઘેલાના મેલું ઉપાડવાના નિવેદન પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.
Published : October 5, 2026 at 5:46 PM IST
નર્મદા: શંકરસિંહ વાઘેલાના મેલું ઉપાડવાના નિવેદન બાદ નર્મદા-ભરૂચના રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે. ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ બાપુના નિવેદન પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. સાથે જ જંગલ જમીન, ભીલપ્રદેશ અને ક્વોરીના મુદ્દે પણ સાંસદે પોતાની જ પાર્ટીના નેતાઓ સહિત વિરોધીઓને ઘેર્યા છે.
ગરુડેશ્વરના વઘરાલી ગામે લોકપ્રશ્નોને લઈને યોજાયેલી બેઠકમાં મનસુખ વસાવાએ શંકરસિંહ વાઘેલાના મેલું ઉપાડવાના નિવેદનને લઈને આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. સાંસદે કહ્યું કે આજે ભૂગર્ભ ગટર યોજનાઓના કારણે મેલું ઉપાડવાની વાત જ આવતી નથી. બાપુ રાજકારણમાંથી ફેંકાઈ ગયા હોવાથી આવા નિવેદનો કરી રહ્યા હોવાનો પણ તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો.
જંગલ જમીનના મુદ્દે પણ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે સમસ્યાના ઉકેલ માટે ચર્ચા થવી જોઈએ, ભીલપ્રદેશ કે અન્ય મુદ્દાઓથી લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવા જોઈએ નહીં. ભીલપ્રદેશ અંગે તેમણે શંકરસિંહ વાઘેલાને સવાલ કર્યો કે સરકારમાં હતા ત્યારે આ માંગ કેમ પૂર્ણ ન કરી.
અનંત પટેલના તીર-કામઠા સાથે ગાંધીનગર જવાના નિવેદન પર પણ સાંસદે વળતો પ્રહાર કર્યો હતો. આંદોલન લોકશાહી ઢબે લડવું જોઈએ, અધિકારીઓ સાથે મારામારીની વાત એક ધારાસભ્યને શોભતી નથી, તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
નવા પ્રોજેક્ટના મુદ્દે મનસુખ વસાવાએ કહ્યું કે વિકાસના પ્રોજેક્ટ સામે વાંધો નથી, પરંતુ અસરગ્રસ્તોને યોગ્ય અને વધારે વળતર મળવું જોઈએ. યોગ્ય વળતર નહીં મળે તો નવા પ્રોજેક્ટ સ્વીકારવામાં નહીં આવે, તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
વઘરાલી ગામના ક્વોરી મુદ્દે પણ સાંસદ આક્રમક જોવા મળ્યા હતા. ભાજપના નેતા હર્ષદ વસાવા અને પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત સભ્ય કિરણ વસાવાને આડે હાથ લેતા તેમણે કહ્યું કે ક્વોરીથી અસરગ્રસ્ત 62 લોકો સાથે ન્યાય થવો જોઈએ. ભાજપનો નેતા ખોટું કરે તો પણ તેઓ જાહેરમાં અવાજ ઉઠાવશે, તેમ મનસુખ વસાવાએ જણાવ્યું હતું.
અંતમાં ભીલપ્રદેશની માંગને લઈને મનસુખ વસાવાએ આદિવાસી નેતાઓને એક મંચ પર ભેગા થવાની સલાહ આપી હતી. કેવડિયા, માનગઢ સહિત અલગ-અલગ જગ્યાઓને રાજધાની બનાવવાની માંગ વચ્ચે પહેલા એકમત થવાની જરૂર હોવાનું સાંસદે જણાવ્યું હતું. આ રીતે શંકરસિંહ વાઘેલા, અનંત પટેલ અને ભીલપ્રદેશના મુદ્દે મનસુખ વસાવાના આક્રમક નિવેદનથી નર્મદાનું રાજકારણ વધુ ગરમાયું છે.
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