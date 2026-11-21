ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં બે દિવસીય 'ચિંતન શિબિર'નો પ્રારંભ, નવા શ્રમ કાનૂનોના એક વર્ષની થશે સમીક્ષા
ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાના હસ્તે દેશના તમામ રાજ્યોના શ્રમ મંત્રીઓની બે દિવસીય ચિંતન શિબિરનો પ્રારંભ થયો.
Published : November 21, 2026 at 4:17 PM IST
ગાંધીનગર: દેશમાં નવા શ્રમ કાનૂનોના અમલીકરણને એક વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે, શનિવારે ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે કેન્દ્ર સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત બે દિવસીય 'ચિંતન શિબિર'નો પ્રારંભ થયો છે. કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાના હસ્તે આ શિબિરનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર રાજ્યમંત્રી શોભા કરંદલાજે, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને રાજ્યના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ શિબિરમાં દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રીઓ સહભાગી થઈ રહ્યા છે.
"દેશમાં નવા શ્રમ કાનૂનો લાગુ થયાને એક વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે તમામ રાજ્યોના શ્રમ મંત્રીઓ સાથે આ બે દિવસીય ચિંતન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નવા શ્રમ કાનૂનોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શ્રમિકોને વધુ સુરક્ષા અને સામાજિક સુરક્ષાની ગેરંટી આપવાનો છે. દરેક શ્રમિકને સામાજિક સુરક્ષાનો લાભ મળે, દરેક કર્મચારીને એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આપવાની જોગવાઈનો અમલ થાય તેમજ ફિક્સ પગાર પર કામ કરતા કર્મચારીઓને પણ સામાજિક સુરક્ષાના દાયરામાં આવરી લેવામાં આવે તે દિશામાં સરકાર પ્રયાસ કરી રહી છે." - મનસુખ માંડવિયા, કેન્દ્રીય મંત્રી
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, શ્રમ કાનૂનોના અમલીકરણના એક વર્ષમાં ઉદ્યોગો અને શ્રમિકો બંનેને તેનો નોંધપાત્ર ફાયદો થયો છે. જોકે, આ કાયદાઓનો લાભ દેશના દરેક રાજ્યના શ્રમિકો સુધી પહોંચે અને તેનું વધુ અસરકારક રીતે અમલીકરણ થાય તે જરૂરી છે. આ માટે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યો સાથે સંકલન કરીને કામગીરી કરી રહી છે.
દેશમાં 21 નવેમ્બર, 2025ના રોજ નવા લેબર કોડ અમલી બન્યા હતા, જેને એક વર્ષ પૂર્ણ થવાના ઉપલક્ષ્યમાં આ ચિંતન શિબિર યોજાઈ છે. આ કાયદાઓના અમલીકરણ બાદ શ્રમિકો, કર્મચારીઓ અને ઉદ્યોગજગતને થયેલા લાભો તેમજ તેના અસરકારક અમલીકરણમાં આવી રહેલા પડકારો અંગે બે દિવસ દરમિયાન વિસ્તૃત ચર્ચા અને વિચારવિમર્શ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, કેન્દ્ર સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય દ્વારા અમલી વિવિધ યોજનાઓની પ્રગતિની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવશે.
આ બે દિવસીય ચિંતન શિબિરમાં શ્રમિકોના હિતોનું રક્ષણ, સામાજિક સુરક્ષાનું વિસ્તરણ, રોજગારીની નવી તકો, કર્મચારીઓના અધિકારો અને ઉદ્યોગો માટે સરળ શ્રમ વ્યવસ્થા જેવા મહત્ત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. સાથે જ, રાજ્યો દ્વારા શ્રમ કાનૂનોના અમલીકરણમાં થયેલી કામગીરી અને અનુભવોનું આદાન-પ્રદાન કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે વધુ સારા સંકલન દ્વારા શ્રમ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવા તેમજ શ્રમિકોને કાયદાકીય જોગવાઈઓનો મહત્તમ લાભ મળે તે માટે આગામી સમયની કાર્યદિશા નક્કી કરવામાં આવશે.
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