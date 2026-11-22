ગાંધીનગરના દાંડી કુટિરથી ‘સન્ડે ઑન સાયકલ’ના 99મા સંસ્કરણનો પ્રારંભ, મનસુખ માંડવિયા અને હર્ષ સંઘવીએ ચલાવી સાયકલ
સંવિધાન દિવસ નિમિત્તે ગાંધીનગરના દાંડી કુટિર ખાતેથી ‘સન્ડે ઓન સાયકલ’ના 99મા સંસ્કરણનો પ્રારંભ થયો, જેમાં દેશભરના 26 હજાર સ્થળો જોડાયા.
Published : November 22, 2026 at 3:28 PM IST
ગાંધીનગર: સંવિધાન દિવસના ઉપલક્ષ્યમાં રવિવારે ગાંધીનગરના દાંડી કુટિર ખાતેથી ‘સન્ડે ઑન સાયકલ’ અભિયાનના 99મા સંસ્કરણનો ઉત્સાહભેર પ્રારંભ થયો હતો. કેન્દ્રીય રમતગમત અને શ્રમ-રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયા તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સ્વયં સાયકલ ચલાવીને દેશવાસીઓને ફિટનેસનો સંદેશ આપ્યો હતો. નોંધનીય છે કે, આ અંતર્ગત દેશભરમાં એકસાથે 26 હજાર સ્થળોએ સાયકલિંગ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘સન્ડે ઑન સાયકલ’ અભિયાન હવે દેશભરમાં ફિટનેસની એક ચળવળ બની રહ્યું છે. યુવાનો માત્ર કરિયર કોન્શિયસ જ નહીં, પરંતુ ફિટનેસ કોન્શિયસ અને નેશન કોન્શિયસ બને તે આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. સાયકલિંગને જીવનશૈલીનો ભાગ બનાવવા સાથે તેને ફેશન અને પેશન બંને બનાવવાની જરૂર છે.
તેમણે સાયકલિંગના ફાયદા ગણાવતાં કહ્યું હતું કે, જે રીતે દૂધ સંપૂર્ણ આહાર છે તેવી જ રીતે સાયકલિંગ સંપૂર્ણ કસરત છે. તેનાથી વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય સુધરવાની સાથે પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં અને ટ્રાફિકની સમસ્યાના ઉકેલમાં પણ મદદ મળે છે. વર્ષ 2036ના ઓલિમ્પિક્સને ધ્યાનમાં રાખીને પણ રમતગમત અને ફિટનેસ પ્રત્યે યુવાનોમાં જાગૃતિ લાવવી અત્યંત જરૂરી છે.
આગામી 29 નવેમ્બરે ‘સન્ડે ઑન સાયકલ’ની 100મી એડિશન યોજાવા જઈ રહી છે. 99 સંસ્કરણ સુધી આ અભિયાનનું સાતત્ય જળવાયું છે. માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વર્ષ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે દેશના નાગરિકોનું સ્વસ્થ અને ફિટ રહેવું અનિવાર્ય છે. સ્વસ્થ નાગરિકોથી જ સ્વસ્થ સમાજ અને સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થઈ શકે છે. તેમણે યુવાનોને સાયકલિંગ સાથે જોડાઈને વિકસિત ભારતના સંકલ્પમાં સહભાગી બનવા અપીલ કરી હતી.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ 99મી એડિશન સુધી એક પણ કાર્યક્રમ ચૂક્યા વિના અભિયાનને સતત આગળ વધારવા બદલ મનસુખ માંડવિયાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સાતત્ય જાળવવું તે પોતે જ એક મોટી આદત છે. વડાપ્રધાનના 'ફિટ ઇન્ડિયા' અને 'ડ્રગ્સ ફ્રી ઇન્ડિયા'ના સંકલ્પને સાકાર કરવામાં આવા અભિયાનો યુવાનોને પ્રેરણા આપે છે. રમતગમત અને ફિટનેસ ક્ષેત્રે સતત પ્રેરણા આપતા રહેવા તેમણે કેન્દ્રીય મંત્રીને અનુરોધ કર્યો હતો.
આ કાર્યક્રમમાં પંજાબના શ્રમ મંત્રી તરુણપ્રીત સિંહ સોંદ, ભારત સરકારના શ્રમ સચિવ ચંદ્રભૂષણ કુમાર, ફિટ ઇન્ડિયા એમ્બેસેડર રાકેશ સૈની અને ભીષ્મ મઢાણી સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત આંતરરાષ્ટ્રીય સોફ્ટ ટેનિસ ખેલાડી આધ્યા તિવારી, એશિયન ગેમ્સ-2026ના કાંસ્ય ચંદ્રક વિજેતા જય મીણા અને પૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડી અનિકેત પટેલ સહિત મોટી સંખ્યામાં નાગરિકોએ ઉત્સાહપૂર્વક સાયકલિંગમાં ભાગ લીધો હતો.
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