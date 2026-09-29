સુરતઃ મહુવા સુગરની ચૂંટણીમાં માનસિંગ પટેલની સહકાર પેનલનો ભવ્ય વિજય, MLA મોહન ધોડિયાની પેનલનો રકાસ
સુરતની મહુવા સુગરની 16 બેઠકો પર મતદાન યોજાયું હતું. જેમાં ભાજપના વર્તમાન ધારાસભ્ય મોહન ધોડિયાની પેનલ માત્ર 3 બેઠક પર જીતી.
Published : September 29, 2026 at 10:52 PM IST
સુરતઃ દક્ષિણ ગુજરાત અને સુરત જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રમાં રાજકીય ગરમાવો લાવનારી મહુવા સુગર ફેક્ટરીની ચૂંટણીના અંતિમ પરિણામો જાહેર થઈ ગયા છે. આદિવાસી સમાજના કદાવર નેતા અને પૂર્વ સાંસદ અને ધારાસભ્ય માનસિંગ પટેલની આગેવાની હેઠળની સહકાર પેનલે વર્તમાન ધારાસભ્ય મોહન ધોડિયાની કિસાન પરિવર્તન પેનલને હરાવીને મહુવા સુગરની સત્તા પર ફરી પરચમ લહેરાવ્યો છે.
મહુવા સુગરની ચૂંટણીના પરિણામો
મહુવા સુગરની કુલ 16 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં 87.19 ટકા જેટલું મતદાન નોંધાયું હતું. આ ચૂંટણીમાં 11 બેઠકો માનસિંગ પટેલની સહકાર પેનલના ઉમેદવારો જીત્યા હતા, જ્યારે વર્તમાન ધારાસભ્ય મોહન ધોડિયાની કિસાન પરિવર્તન પેનલના માત્ર 3 ઉમેદવારો જ વિજય મેળવી શક્યા હતા. એક બેઠક પર અપક્ષના ઉમેદવારનો વિજય થયો હતો, જ્યારે એક બેઠક બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
વલવાડા બેઠક પરથી વર્તમાન ધારાસભ્યના પુત્ર જયમીન ધોડિયા વિજયી થયા છે. તેમજ સુરત જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ મહામંત્રી અને ઝોન-5 પરથી મેદાને ઉતરેલા જીગર નાયકનો પરાજય થયો છે. સુમુલ ડેરી બાદ આ તેમની સળંગ બીજી હાર થઈ હતી.
મહુવા સુગરની ચૂંટણીમાં વિજય બનેલા ઉમેદવારોએ જોરદાર વિજ્યોત્સવ મનાવ્યો હતો. ખાસ કરીને માનસિંગ પટેલના વિજેતા ઉમેદવારોએ ફટાકડા ફોડીને જીતની ઉજવણી કરી હતી.
વિજય બાદ પ્રતિક્રિયા આપતા માનસિંગ પટેલે જણાવ્યું કે, સહકારી ક્ષેત્રમાં મતદાનનો બદલાતો ટ્રેન્ડ ખૂબ જ જોખમી છે અને તે રાજકીય રીતે પ્રભાવ કરી ફાયદો કરી જાય છે. માત્ર રાજકીય વાતો કરીને પ્રજાને ગુમરાહ કરતા તત્વોનું હું ખંડન કરું છું. આવનારા દિવસોમાં સમગ્ર ગુજરાત અને સુરતના સહકારી ક્ષેત્રને બચાવવા માટે વૈચારિક રીતે તૈયાર અને પ્રમાણિક તથા નિષ્ઠાવાન લોકોની નવી પેઢી તૈયાર થાય તે જરૂરી છે.
આ તરફ મેન્ડેટ પ્રથાનું ખંડન કરતા માનસિંગ પટેલે કહ્યું કે, સભાસદો અને ચૂંટાયેલું બોર્ડ જેને ઈચ્છે તેના સિરે જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે. મેન્ડેટને કોઈ અવકાશ નથી. બહુમતી સભ્યો જે નક્કી કરે એ જ સાચો મેન્ડેટ છે.
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