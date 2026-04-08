કમોસમી વરસાદનો કહેર: માણસા APMCમાં ઘઉં-એરંડા સહિતના પાક પાણીમાં તણાયા; બનાસકાંઠા-વાવ-થરાદમાં ખેડૂતોને નુકસાનની ભીતિ

કમોસમી વરસાદને કારણે માણસા APMCમાં ખુલ્લામાં રાખેલા ઘઉ-એરંડા સહિતના પાકો પાણીમાં તણાયા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 7:49 AM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ કમોસમી વરસાદ પડતા ખેડૂતોના સપનાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું છે. માણસા APMCમાં ઘઉ-એરંડા સહિતના પાકો પાણીમાં તણાયા હતા. બીજી તરફ બનાસકાંઠા અને વાવ-થરાદ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદને કારણે જગતના તાતની મુશ્કેલી વધી છે.

ગાંધીનગરના માણસા ખાતે કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના સપનાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. અચાનક આવેલા ભારે વરસાદના કારણે APMC માર્કેટમાં વેચાણ માટે લાવવામાં આવેલા ઘઉં પાણીમાં વહેતા જોવા મળ્યા હતા જેના કારણે ખેડૂત અને વેપારીઓને ભારે નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, ખેડૂતો મોટી આશા સાથે પોતાનો પાક લઈને માર્કેટ યાર્ડમાં પહોંચ્યા હતા પરંતુ વાતાવરણના અચાનક બદલાવ અને ધોધમાર વરસાદના કારણે સમગ્ર APMC યાર્ડમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું જેના કારણે ખુલ્લામાં મુકાયેલા ઘઉં પાણીમાં વહેવા લાગ્યા હતા. ફક્ત ઘઉં જ નહીં, પરંતુ એરંડા સહિતના અન્ય પાકો પણ વરસાદના પાણીમાં પલળી જતા બગડી ગયા છે. પાકને થયેલા આ નુકસાનથી ખેડૂતોમાં ભારે નિરાશા ફેલાઈ છે.

ખેડૂતોના કહેવા મુજબ, પાક વેચીને થનાર આવકથી તેઓએ અનેક આશાઓ બાંધી હતી પરંતુ કમોસમી વરસાદે મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવી લીધો છે. એક તરફ ઉત્પાદન ખર્ચ વધી રહ્યો છે અને બીજી તરફ આ પ્રકારની કુદરતી આફતો ખેડૂતોને આર્થિક રીતે તોડી રહી છે.

બનાસકાંઠા-વાવ-થરાદમાં વાદળછાયા વાતાવરણથી ખેડૂતો ચિંતિંત

બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જિલ્લામાં હવામાન વિભાગની છૂટાછવાયા કમોસમી વરસાદની આગાહી બાદ બન્ને જિલ્લામાં વાતાવરણ પલટાયું હતું. વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે જો કમોસમી વરસાદ થાય તો લણણી કરેલા રવિ પાક અને વાવેતર કરેલા ઉનાળુ બાજરી સહિતના પાકોને ભારે નુકસાન થવાની ભીતીને લઈને ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે.

હવામાન વિભાગની આગાહી બાદ બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જીલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આપતા ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે. બંને જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળેલું છે તેમજ સરહદી વિસ્તારમાં પવન સાથે ધૂળની ડમરીઓ પણ ઉડી રહી છે વાદળોથી ઘેરાયેલા આકાશથી ખેડૂતો ફરી એકવાર પાકમાં ભારે નુકસાન થાય તેવી ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. અગાઉ શિયાળામાં પણ બંને જિલ્લાના ખેડૂતો માવઠાની માર વેઠી ચૂક્યા છે જેમા મગફળી ઘઉં સહિતના પાકોમાં ભારે નુકસાન વેઠી ચૂકેલા ખેડૂતો હજુ પાકના આર્થિક નુકસાનમાંથી ઉગર્યા નથી ત્યારે હવે ઉનાળામાં પણ ખેડૂતોના માથે જાણે કુદરત રૂઠ્યો હોય તેમ સતત બદલાતા વાતાવરણથી જગતના તાતની મુશ્કેલીઓ ફરી વધી છે.

માર્ચમાં મહિનામાં પહેલા કમોસમી વરસાદથી જીરું, તમાકુ ઘઉં સહિતના પાકોમાં ભારે નુકસાન ખેડુતોએ કર્યું છે. લણણી કરી માર્કેટયાર્ડમાં ભરાવાની તૈયારી સમયે જ પડેલા વરસાદે ખેડૂતોના મોઢામાં આવેલો નિવાળો છીનવી લિધો હોય તેવી પરિસ્થિતિનુ નિર્માણ થયુ હતુ. ફરી એકવાર ખેડૂતોએ બાજરી મગફળીની વાવેતર કર્યું છે ત્યારે જો હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે જો કમોસમી વરસાદ પડે તો ખેડૂતોને ફરી એકવાર મોટું નુકસાન સહન કરવું પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે.

