ETV Bharat / state

ઈરાનમાં બંધક બનાવાયેલા માણસાના 4 ગુજરાતીઓ અમદાવાદ પહોંચ્યા, એજન્ટ મારફતે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા નીકળ્યા હતા

માણસા તાલુકાના બાપુપુરા ગામના એક દંપતિ સહિત ચાર વ્યક્તિ એજન્ટ મારફતે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા માટે નીકળ્યા હતા.

ઓસ્ટ્રેલિયા જતા ગુજરાતીઓનું ઈરાનમાં અપહરણ થયું હતું
ઓસ્ટ્રેલિયા જતા ગુજરાતીઓનું ઈરાનમાં અપહરણ થયું હતું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 4:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ઈરાનમાં ગુજરાતના 4 નાગરિકોને બંધક બનાવીને 2 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. ઘટનામાં માણસાના ધારાસભ્યએ કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખીને જાણ કરાયા બાદ તમામ બંધક નાગરિકોને મુક્ત કરીને નવી દિલ્હી લવાયા હતા અને ત્યાંથી તેમને ગુજરાત લાવવામાં આવ્યા છે. આજે બપોરે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ચારેય મુસાફરો આવી પહોંચ્યા હતા.

ઘટનાની વીગતો મુજબ, માણસા તાલુકાના બાપુપુરા ગામના એક દંપતિ સહિત ચાર વ્યક્તિ એજન્ટ મારફતે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા માટે નીકળ્યા હતા. તેમને પ્રથમ દિલ્હી અને ત્યાંથી ફ્લાઈટ દ્વારા બેંગકોક, દુબઈ અને તેહરાન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેહરાનના એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ ટેક્ષીમાં તેમને લઈ જઈને તેમનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને કિડનેપરે વીડિયો બનાવીને 2 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી. વીડિયોમાં તમામ વ્યક્તિ સાથે ખૂબ મારપીટ પણ કરવામાં આવતી હોવાનું જોવા મળ્યું હતું. પરિવારને વોટ્સએપથી વીડિયો મોકલીને ખંડણીની માંગણી કરવામાં આવી હતી.

સમગ્ર બાબત માણસાના ધારાસભ્ય સુધી પહોંચતા તેમણે કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખ્યો હતો અને તમામ વ્યક્તિઓને મુક્ત કરાવવાની માંગ કરી હતી. ગૃહમંત્રાલય સુધી મામલો પહોંચ્યા બાદ તમામ બંધકોને મુક્ત કરાવાયા હતા અને તેમને ત્યાંથી વતન લાવવામાં આવ્યા હતા. આજે તમામ બંધકો અમદાવાદ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા.

ઓસ્ટ્રેલિયા જતા સમયે ઈરાનમાં બંધક બનાવવામાં આવેલા ચાર રહેવાસીઓને મુક્ત કરાવ્યા બાદ માનસાના ધારાસભ્ય જે.એસ. પટેલે બાપુપુરા ગામમાં પરિવારની મુલાકાત લીધી.

ઘટના અંગે ધારાસભ્યએ જણાવ્યું કે, "મારા મતવિસ્તારના બાપુપુરામાં, ત્રણ યુવાનો અને એક મહિલા એક એજન્ટ દ્વારા ઓસ્ટ્રેલિયા જઈ રહ્યા હતા. જોકે, મુસાફરી દરમિયાન, એજન્ટ તેમને ત્રણ અલગ અલગ દેશોમાં લઈ ગયો અને અંતે, તેમનું ઈરાનમાં અપહરણ કરવામાં આવ્યું. અપહરણ પછી, એક વીડિયો વાયરલ થયો જેમાં બે ભાઈઓને નિર્દયતાથી માર મારવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ભાઈ અને બહેનના મોં પર ટેપ લગાવેલી બતાવવામાં આવી હતી."

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતના ડુમસ બીચ પર પ્રતિબંધ છતાં મર્સિડિઝ કાર લઈને ગયા, રેતીમાં ફસાતા ક્રેન બોલાવવી પડી
  2. નકલી દવા-ખાદ્યપદાર્થ માફિયાઓ સામે કડક કાયદો લાવો: પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણીની માંગ

TAGGED:

GANDHINAGAR MANSA 4 GUJARATI
GUJARATI KIDNAPPED IN IRAN
MANSA 4 GUJARATI IRAN KIDNAP
GUJARATI KIDNAPPED IN IRAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.