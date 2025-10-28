ઈરાનમાં બંધક બનાવાયેલા માણસાના 4 ગુજરાતીઓ અમદાવાદ પહોંચ્યા, એજન્ટ મારફતે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા નીકળ્યા હતા
Published : October 28, 2025 at 4:39 PM IST
અમદાવાદ: ઈરાનમાં ગુજરાતના 4 નાગરિકોને બંધક બનાવીને 2 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. ઘટનામાં માણસાના ધારાસભ્યએ કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખીને જાણ કરાયા બાદ તમામ બંધક નાગરિકોને મુક્ત કરીને નવી દિલ્હી લવાયા હતા અને ત્યાંથી તેમને ગુજરાત લાવવામાં આવ્યા છે. આજે બપોરે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ચારેય મુસાફરો આવી પહોંચ્યા હતા.
ઘટનાની વીગતો મુજબ, માણસા તાલુકાના બાપુપુરા ગામના એક દંપતિ સહિત ચાર વ્યક્તિ એજન્ટ મારફતે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા માટે નીકળ્યા હતા. તેમને પ્રથમ દિલ્હી અને ત્યાંથી ફ્લાઈટ દ્વારા બેંગકોક, દુબઈ અને તેહરાન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેહરાનના એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ ટેક્ષીમાં તેમને લઈ જઈને તેમનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને કિડનેપરે વીડિયો બનાવીને 2 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી. વીડિયોમાં તમામ વ્યક્તિ સાથે ખૂબ મારપીટ પણ કરવામાં આવતી હોવાનું જોવા મળ્યું હતું. પરિવારને વોટ્સએપથી વીડિયો મોકલીને ખંડણીની માંગણી કરવામાં આવી હતી.
Gandhinagar, Gujarat: Mansa MLA J.S. Patel visited the family in Bapupura village after the release of four residents who were held hostage in Iran while en route to Australia— IANS (@ians_india) October 28, 2025
He says, " in my constituency’s bapupura, three young men and one woman were going to australia through… pic.twitter.com/1QeJgqNXCI
સમગ્ર બાબત માણસાના ધારાસભ્ય સુધી પહોંચતા તેમણે કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખ્યો હતો અને તમામ વ્યક્તિઓને મુક્ત કરાવવાની માંગ કરી હતી. ગૃહમંત્રાલય સુધી મામલો પહોંચ્યા બાદ તમામ બંધકોને મુક્ત કરાવાયા હતા અને તેમને ત્યાંથી વતન લાવવામાં આવ્યા હતા. આજે તમામ બંધકો અમદાવાદ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા.
Gandhinagar, Gujarat: Mansa MLA J.S. Patel visited the family, that held hostage in Iran. He met them at their residence in Bapupura village, interacted with them, and assessed their situation. pic.twitter.com/WCTKmcK5bk— IANS (@ians_india) October 28, 2025
ઓસ્ટ્રેલિયા જતા સમયે ઈરાનમાં બંધક બનાવવામાં આવેલા ચાર રહેવાસીઓને મુક્ત કરાવ્યા બાદ માનસાના ધારાસભ્ય જે.એસ. પટેલે બાપુપુરા ગામમાં પરિવારની મુલાકાત લીધી.
VIDEO | Gandhinagar: Four people from Bapupura village in Mansa taluka, who had been held hostage in Iran, have now left for India. Village head Prakashbhai Chaudhary informed that the hostages have reached Doha. They were freed with the help of the Indian government.— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2025
(Full… pic.twitter.com/2ul5SEfj3m
ઘટના અંગે ધારાસભ્યએ જણાવ્યું કે, "મારા મતવિસ્તારના બાપુપુરામાં, ત્રણ યુવાનો અને એક મહિલા એક એજન્ટ દ્વારા ઓસ્ટ્રેલિયા જઈ રહ્યા હતા. જોકે, મુસાફરી દરમિયાન, એજન્ટ તેમને ત્રણ અલગ અલગ દેશોમાં લઈ ગયો અને અંતે, તેમનું ઈરાનમાં અપહરણ કરવામાં આવ્યું. અપહરણ પછી, એક વીડિયો વાયરલ થયો જેમાં બે ભાઈઓને નિર્દયતાથી માર મારવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ભાઈ અને બહેનના મોં પર ટેપ લગાવેલી બતાવવામાં આવી હતી."
