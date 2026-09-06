માંજલપુરમાં 10 વર્ષથી ગુંજે છે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની રોનક, શિવમ ગૃપના 150 યુવકો કરે છે સ્વખર્ચે ભવ્ય આયોજન
વડોદરાના માંજલપુર વિસ્તારમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી શિવમ ગ્રુપ દ્વારા કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરાય છે જેમાં આશરે 150 યુવકો સ્વખર્ચે સમગ્ર આયોજન સંભાળે છે.
Published : September 6, 2026 at 7:14 PM IST
વડોદરા: શહેરના માંજલપુર વિસ્તારમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી શિવમ ગ્રુપ દ્વારા કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આશરે 150 સભ્યો ધરાવતા આ ગ્રુપના યુવકો દ્વારા સ્વખર્ચે યોજાતા આ આયોજનમાં સવારથી મધરાત સુધી વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાય છે અને નંદોત્સવમાં આશરે 5 હજાર લોકો ઉમટે છે.
વડોદરાના માંજલપુર વિસ્તારમાં છેલ્લા એક દાયકાથી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ભવ્ય ઉજવણીની પરંપરા જળવાઈ રહી છે. માંજલપુરના આશરે 150 સભ્યો ધરાવતા શિવમ ગ્રુપ દ્વારા સતત 10 વર્ષથી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ નિમિત્તે વિવિધ ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે સમગ્ર આયોજન કોઈ રાજકીય જોડાણ વિના ગ્રુપના યુવકો દ્વારા સ્વખર્ચે કરવામાં આવે છે.
શિવમ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા રાજુ ભરવાડ, કિરણ પટેલ, દિગ્દેશ પટેલ સહિતના માંજલપુર વિસ્તારના યુવાઓ દ્વારા વર્ષોથી આ આયોજનને ભવ્ય સ્વરૂપ આપવામાં આવી રહ્યું છે. જન્માષ્ટમીના દિવસે સવારથી જ વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનો પ્રારંભ થાય છે. સવારના સમયે સત્યનારાયણની કથા યોજવામાં આવે છે, જેમાં સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહે છે.
ત્યારબાદ બપોરના સમયે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. શોભાયાત્રા દરમિયાન ભક્તિમય વાતાવરણ વચ્ચે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જયઘોષ અને ધાર્મિક માહોલ વચ્ચે શોભાયાત્રા વિસ્તારમાંથી પસાર થાય છે. આ ઉપરાંત, રાત્રિના સમયે પણ ભક્તો માટે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
જન્માષ્ટમીની મધરાત્રિએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મ પ્રસંગે નંદોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. આ નંદોત્સવમાં માત્ર માંજલપુર વિસ્તાર જ નહીં, પરંતુ આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં પહોંચે છે. આયોજકોના જણાવ્યા મુજબ, નંદોત્સવ દરમિયાન આશરે 5 હજાર જેટલા લોકો ઉપસ્થિત રહે છે, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તાર ભક્તોની ભીડથી છલકાઈ જાય છે.
આ આયોજનની ભવ્યતા એટલી હોય છે કે દરબાર ચોકડી તરફથી મુક્તિધામ તરફ જતા વાહનચાલકોને પણ વૈકલ્પિક માર્ગનો સહારો લેવો પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાય છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન દૂર દૂર સુધી નજર કરીએ ત્યાં સુધી લોકો જ જોવા મળતા હોવાનો આયોજકોનો દાવો છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થતા હોવાથી વ્યવસ્થા અને આયોજન માટે ગ્રુપના સભ્યો અગાઉથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દે છે.
શિવમ ગ્રુપના યુવકો દ્વારા છેલ્લા એક દાયકાથી આ ઉત્સવને સતત આગળ વધારવામાં આવી રહ્યો છે. ધાર્મિક આસ્થા સાથે યુવાનોની સામૂહિક ભાગીદારી અને સ્વખર્ચે થતા આયોજનના કારણે માંજલપુરમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવનું આ આયોજન આગવું સ્થાન ધરાવે છે. દર વર્ષે લોકોની સંખ્યા વધતી જતા કાર્યક્રમને વધુ વ્યવસ્થિત અને ભવ્ય બનાવવાના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવે છે.
માંજલપુરમાં શિવમ ગ્રુપ દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષથી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સત્યનારાયણની કથા, કૃષ્ણ શોભાયાત્રા અને મધરાત્રિનો નંદોત્સવ આ આયોજનના મુખ્ય આકર્ષણ છે. ગ્રુપના યુવકો દ્વારા સ્વખર્ચે યોજાતા આ ઉત્સવમાં દર વર્ષે આશરે 5 હજાર લોકો જોડાતા માંજલપુરમાં ભક્તિમય માહોલ સર્જાય છે.
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