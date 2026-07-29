વડોદરાની માંજલપુર બેઠક પર શહેરી મતદારનો મૂડ સમજો, ભાજપની જીત છતાં કેમ ઘટે છે મતદાન?
2012થી 2022ના ચૂંટણી આંકડાની વાત કરીએ તો ભાજપનો વોટશેર 67%થી વધીને 77% થયો, પણ મતદાન ટકાવારી સતત ઘટીને 60.15% પર પહોંચી.
Published : July 29, 2026 at 3:45 PM IST
Explainer: વડોદરા શહેરની મધ્યમાં વસેલી માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક આજે ગુજરાતના રાજકીય નકશા પર એક અતિ મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. 2008ની સીમાંકન પછી અસ્તિત્વમાં આવેલી આ બેઠક શરૂઆતથી જ ભાજપનો ગઢ રહી છે, પરંતુ છેલ્લાં એક દાયકાના આંકડાઓ જોતાં અહીં માત્ર પક્ષીય વર્ચસ્વ જ નહીં, સામાજિક-આર્થિક બદલાવ અને મતદારોના મૂડની પણ એક રસપ્રદ કહાની સામે આવે છે. આ અહેવાલમાં આપણે મંજલપુર વિધાનસભા બેઠકના ભૌગોલિક માળખાથી લઈને ચૂંટણી પરિણામો, ઉમેદવારોની સંપત્તિ, મતદાનના બદલાતા વલણો અને લોકસભા સ્તરના પ્રદર્શન સુધીની દરેક વિગતને સરળ ભાષામાં સમજીએ.
માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકઃ ભૌગોલિક, સામાજિક અને આર્થિક પાસાં
મંજલપુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર ક્રમાંક 145, વડોદરા જિલ્લાનો એક સંપૂર્ણ શહેરી વિસ્તાર છે. 2011ની વસ્તીગણતરી પ્રમાણે અહીંની કુલ વસતિ 3,19,192 છે, જેમાં 100 ટકા વસતિ શહેરી છે, ગ્રામ્ય ભાગ શૂન્ય છે. આ બેઠક વડોદરા લોકસભા મતવિસ્તાર હેઠળ આવે છે. સામાજિક સંરચનાની વાત કરીએ તો અનુસૂચિત જાતિ (SC)નો હિસ્સો 5.75 ટકા અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)નો હિસ્સો 4.36 ટકા છે. આમ આ બેઠક સામાન્ય વર્ગનાં બહુમતી ધરાવતો શહેરી વિસ્તાર છે, જ્યાં લઘુમતી સમુદાયની વસતિ પણ નોંધપાત્ર છે.
બેઠકની અર્થવ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે વડોદરા શહેરના સર્વિસ સેક્ટર, વેપાર, નાના-મોટા ઉદ્યોગો અને શહેરી રોજગારી પર નિર્ભર છે. કૃષિ પ્રવૃત્તિનું અહીં કોઈ સ્થાન નથી. વડોદરાનો વ્યાપક અર્થતંત્ર ઈજનેરી, ફાર્માસ્યુટિકલ અને વાણિજ્યિક પ્રવૃત્તિઓ પર આધારિત હોવાથી મંજલપુરમાં રહેતા લોકોની રોજગારી અને ખરીદશક્તિ પર તેની સીધી અસર પડે છે. જોકે, ઝડપી શહેરીકરણના કારણે અહીંનાં માળખાકીય તણાવો વધ્યા છે. ડ્રેનેજની નિષ્ફળતા, રસ્તા ધસવા, ખાડાઓ અને ભારે વરસાદમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાઓ મંજલપુર અને આસપાસના વિસ્તારોની સામાન્ય ફરિયાદો છે. મહાનગરપાલિકાની ફરિયાદ વ્યવસ્થા સત્તાવાર માધ્યમ છે, પણ રોજબરોજના અહેવાલો દર્શાવે છે કે વરસાદી મોસમમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા યથાવત છે.
રાજકીય દ્રષ્ટિએ, 2008 પછી અસ્તિત્વમાં આવેલી આ બેઠકમાં ભાજપનો દબદબો શરૂઆતથી રહ્યો છે. મંજલપુરનો સમાવેશ વડોદરા તાલુકાના તારસાલી (CT) ગામ અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નં. 4, કપુરાઈ (OG) 17માં થાય છે. આમ, શહેરના જૂના અને નવા બંને વિસ્તારોને આવરી લેતી બેઠકનું મતદારમંડળ વૈવિધ્યસભર છે.
છેલ્લી ત્રણ ચૂંટણીનો ચોંકાવનારો ઇતિહાસ અને મતદાનના બદલાતા આંકડા
માંજલપુરના ચૂંટણી ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો 2012થી 2022 સુધીનાં ત્રણેય વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના યોગેશ પટેલ સતત વિજેતા રહ્યા છે. પરંતુ દરેક ચૂંટણી સાથે આ બેઠકે કેટલાક આશ્ચર્યજનક વલણો દેખાડ્યાં છે, જે રાજકીય પક્ષો અને મતદારો બંને માટે ગંભીર સંદેશ આપે છે.
2012ની ચૂંટણીમાં કુલ મતદારો 1,97,119 હતા, જેમાંથી 1,37,601 મતદારોએ મતદાન કર્યું. મતદાન ટકાવારી 69.81% રહી. યોગેશ પટેલે 92,642 મત (67.39%) મેળવીને ભવ્ય જીત નોંધાવી. કોંગ્રેસના ગાંધી ચિન્નમ સત્યમને 40,857 મત (29.72%) મળ્યા. જીતનું માર્જિન 37.67% રહ્યું. બસપાના ઉમેદવારને માત્ર 749 મત (0.54%) મળ્યા. આ ચૂંટણીમાં કુલ 8 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા, અને 189 મતદાન મથકો પર મતદાન થયું. ત્યારે નોટાનો વિકલ્પ અસ્તિત્વમાં નહોતો.
2017ની ચૂંટણીમાં મતદારોની સંખ્યા વધીને 2,32,669 થઈ. 1,60,517 મતદારોએ મતદાન કરતાં મતદાન ટકાવારી સહેજ ઘટીને 68.99% રહી. યોગેશ પટેલે આ વખતે 1,20,133 મત (66.43%) મેળવ્યા. કોંગ્રેસના ચિરાગ ઝવેરી બીજા સ્થાને રહ્યા અને 48,674 મત (30.78%) મેળવ્યા. માર્જિન ઘટીને 35.65% થયું. આ વખતે 12 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા, અને મતદાન મથકોની સંખ્યા વધીને 208 થઈ. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ કે 2017માં પહેલીવાર નોટાનો ઉપયોગ થયો, અને 2,246 મતદારોએ ‘ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં’ પસંદ કરી પોતાનો અસંતોષ દર્શાવ્યો.
2022ની ચૂંટણીએ સૌથી મોટું સીમાચિહ્ન સ્થાપ્યું. કુલ મતદારોનો આંકડો 2,63,602 પર પહોંચી ગયો, પણ મતદાન ટકાવારી ઐતિહાસિક ઘટાડો દર્શાવતા માત્ર 60.15% રહી. 1,58,548 મતદારોએ મતદાન કર્યું. યોગેશ પટેલે 1,20,133 મત (77.43%) મેળવીને અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જીત હાંસલ કરી. કોંગ્રેસના ડૉ. તશ્વીન સિંહને માત્ર 19,379 મત (12.49%) મળ્યા, જે કોંગ્રેસનો અત્યાર સુધીનો સૌથી નીચો મતહિસ્સો છે. માર્જિન 64.94%ના વિક્રમ સ્તરે પહોંચ્યું. આ ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના ચૌહાણ વિનય સુભાષ (ફોજી)ને 11,021 મત (7.10%) મળ્યા અને તેઓ ત્રીજા સ્થાને રહ્યા. બસપાને 2,240 મત (1.44%) મળ્યા. ખાસ કરીને નોંધનીય છે કે આ ચૂંટણીમાં તમામ 7 ઉમેદવારોની ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ ગઈ, કારણ કે ભાજપ સિવાય કોઈ પણ ઉમેદવાર કુલ મતના છઠ્ઠા ભાગ (16.67%) જેટલા મત ન મેળવી શક્યા. નોટાના મત વધીને 3,234 (2.08%) થયા, જે મતદારોના અસંતોષનું બીજું સ્પષ્ટ સૂચક છે.
આંકડાઓ પર નજર કરતાં ઘણી રસપ્રદ બાબતો સામે આવે છે. મતદારોની સંખ્યામાં સતત વધારો થયો છે: 2012માં 1,97,119, 2017માં 2,32,669 અને 2022માં 2,63,602. પુરૂષ મતદારો 2012માં 1,03,641થી વધીને 2022માં 1,35,827 થયા. સ્ત્રી મતદારો પણ 93,478થી વધીને 1,27,769 થયા, જેના કારણે જાતિગત અંતર નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યું. 2017માં પ્રથમ વખત ત્રીજા લિંગનો એક મતદાર નોંધાયો, અને 2022માં આ સંખ્યા વધીને 6 થઈ. મતદાન મથકો 189થી વધીને 217 થયાં, જેથી સરેરાશ મતદાર પ્રતિ મથક 1043થી વધીને 1215 થયા. પરંતુ સૌથી ચિંતાજનક વલણ છે મતદાન ટકાવારીમાં સતત ઘટાડો. 2012માં 69.81%, 2017માં 68.99% અને 2022માં 60.15% – આ ઘટાડો શહેરી મતદારોની વધતી ઉદાસીનતા દર્શાવે છે. વધુમાં, 2022માં ભાજપને 77.43% મત મળ્યા અને કોંગ્રેસ માત્ર 12.49% પર સિમટાઈ ગઈ, જે દર્શાવે છે કે વિપક્ષનો જનાધાર ખતમ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ભાજપનો મતટકો વધવા છતાં મતદાન ઘટવું એક વિરોધાભાસ છે. સંભવ છે કે મતદારો ભાજપની જીત અંગે ખાતરી હોવાથી મતદાન કરવાનું ટાળતા હોય.
ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ: સત્તા, સંપત્તિ અને ભવિષ્યનાં પડકારો
માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ નરેન્દ્રભાઈ પટેલનું રાજકીય અને અંગત જીવન પણ એટલું જ ચર્ચાસ્પદ છે. તેઓ ભાજપમાંથી 2012, 2017 અને 2022માં સતત ત્રણ વખત ચૂંટાયેલા છે. તેમનું શિક્ષણ 10મું પાસ છે, પરંતુ આર્થિક રીતે તેઓ ખૂબ જ સધ્ધર છે. ચૂંટણી પંચ અને માય નેતા જેવા સ્ત્રોતો અનુસાર, 2012માં તેમની કુલ સંપત્તિ લગભગ 11 કરોડ રૂપિયા હતી. 2017માં આ સંપત્તિ વધીને લગભગ 20 કરોડ રૂપિયા થઈ. અને 2022માં તેમની જાહેર કરાયેલી સંપત્તિનો આંકડો લગભગ 33 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો. એક દાયકામાં સંપત્તિમાં ત્રણ ગણો વધારો નોંધાયો છે. ખાસ બાબત એ છે કે 2017 અને 2022માં તેમની સામે કોઈ ફોજદારી કેસ નોંધાયેલા નથી, જ્યારે 2012માં એક કેસ હતો. આનાથી તેમની આર્થિક વૃદ્ધિ વધુ ચર્ચાનો વિષય બને છે. જોકે, શહેરી વિસ્તારમાં ધંધા-ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા નેતાની સંપત્તિમાં વધારો સ્વાભાવિક પણ ગણાય, પરંતુ મતદારોનું ધ્યાન તેના પર રહે છે. 2022માં 77.43% વોટશેર સાથે તેમણે અભૂતપૂર્વ જીત નોંધાવી, જે તેમની અંગત લોકપ્રિયતા અને ભાજપના સંગઠનની મજબૂતી દર્શાવે છે.
લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ ભાજપનું વર્ચસ્વ અને 2026ની શક્યતાઓ
માંજલપુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર વડોદરા લોકસભા બેઠકનો એક સેગમેન્ટ છે. તાજેતરની 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ ભાજપનું પ્રદર્શન અહીં શાનદાર રહ્યું. ભાજપના જાદવ અમિતકુમાર રામજીભાઈએ 1,29,084 મત (81.12%) મેળવ્યા, જ્યારે કોંગ્રેસના પઢિયાર જસપાલસિંહને માત્ર 26,678 મત (16.77%) મળ્યા. માર્જિન 64.35% રહ્યું, જે 2022 વિધાનસભાના માર્જિન (64.94%) લગભગ સમાન છે. અગાઉ 2014માં ભાજપને 81.37%, 2019માં 81.17% અને 2024માં 81.12% મત મળ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે સંસદીય ચૂંટણીઓમાં પણ મતદારોનો ભાજપ પ્રત્યેનો વિશ્વાસ મજબૂત રહ્યો છે. કોંગ્રેસનો વોટશેર 2009માં 31.55% હતો, જે 2014માં 16.77% અને 2024માં પણ 16.77% પર સ્થિર રહ્યો, પરંતુ 2022ની વિધાનસભામાં તે ઘટીને 12.49% થઈ ગયો હતો. આ ઉતાર-ચઢાવ દર્શાવે છે કે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય ચૂંટણીમાં મતદારોનો મૂડ અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ ભાજપનું વર્ચસ્વ અતૂટ છે.
2026ની આગામી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને જો કેટલીક બાબતો મહત્ત્વની બની શકે છે. મતદાન ટકાવારીમાં સતત ઘટાડો એ ભાજપ માટે પણ ચિંતાનો વિષય છે. શહેરી મતદારોમાં મતદાન પ્રત્યેની ઉદાસીનતા લાંબા ગાળે પક્ષના જનાધારને નબળો પાડી શકે છે. બીજી તરફ, નોટાના વધતા મત (2022માં 3,234) અને નાના પક્ષો/અપક્ષોના ઉમેદવારોની હાજરી મતદારોના વૈકલ્પિક વિકલ્પો શોધવાના સંકેત આપે છે. આમ આદમી પાર્ટી 2022માં 7.10% મત મેળવીને ત્રીજા સ્થાને રહી, જે આગામી ચૂંટણીમાં તેઓ પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. પરંતુ, અત્યારના તબક્કે ભાજપનો ગઢ ભેદવો કોઈપણ વિપક્ષ માટે અત્યંત મુશ્કેલ લાગે છે. યોગેશ પટેલની લોકપ્રિયતા અને સંગઠનતંત્રને જોતા 2026માં પણ ભાજપની જીત નિશ્ચિત મનાય છે, પરંતુ મતદાન ટકાવારી અને મતદારોની ભાગીદારી પર ધ્યાન આપવું જરૂરી બનશે.
માંજલપુર વિધાનસભા એક શહેરી બેઠક છે જ્યાં ભાજપનો એકતરફી વિજય અને કોંગ્રેસનો સતત ઘટતો જનાધાર ચોખ્ખો દેખાય છે. મતદાન ટકાવારીનો ઘટાડો, નોટાનો વધતો ઉપયોગ અને મહિલા મતદારોની વધતી ભાગીદારી આ બેઠકને ગુજરાતના રાજકારણનો અભ્યાસ કરવા માટે એક આદર્શ કેસ બનાવે છે.
(ડિસક્લેમર:) આ તમામ આંકડાઓ ચૂંટણી પંચના અહેવાલો અને માય નેતા જેવા વિશ્વસનીય પ્લેટફોર્મ પરથી લેવામાં આવ્યા છે. આ રિપોર્ટ ચંદ્રકલા દ્વારા 10.07.2026ના રોજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. માંજલપુરની બેઠક ગુજરાતના રાજકારણમાં એક સ્થિર ભાજપી ગઢ તરીકે ઉભરી છે, પરંતુ આ ગઢની દિવાલોને મતદારોની ઉદાસીનતા, શહેરી પડકારો અને વધતો નોટા-અસંતોષ કઈ રીતે પ્રભાવિત કરે છે, તે આવનારા વર્ષોમાં જોવું રસપ્રદ રહેશે.
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