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માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક માટે પેટા ચૂંટણી જાહેર, યોગેશ પટેલનું નિધન થતા ખાલી પડી હતી બેઠક

માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક માટે 30 જુલાઇએ મતદાન અને 3 ઓગસ્ટે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક માટે પેટા ચૂંટણી જાહેર
માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક માટે પેટા ચૂંટણી જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 5:03 PM IST

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ગાંધીનગર: ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા બિહાર અને મધ્યપ્રદેશની વિધાનસભા બેઠકોની પેટા ચૂંટણી સાથે ગુજરાતમાં માંજલપુર બેઠક માટે પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક માટે 30 જુલાઇએ મતદાન અને 3 ઓગસ્ટે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. આ સાથે જ માંજલપુર બેઠકની પેટા ચૂંટણીમાં આદર્શ આચાર સંહિતા લાગુ થઇ ગઇ છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તાજેતરમાં માંજલપુરના ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના અવસાનના કારણે આ વિધાનસભા બેઠક ખાલી પડી હતી.

માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક પર પેટા ચૂંટણી જાહેર

ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા વડોદરા જિલ્લામાં સમાવિષ્ટ માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક માટે પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણી માટે તા. 06 જુલાઈ, 2026ના રોજ જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. જ્યારે તા. 30 જુલાઈ, 2026ના રોજ મતદાન તથા તા. 3 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર

  • 6 જુલાઇ, 2026ના રોજ જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ થશે.
  • 13 જુલાઇ, 2026 સુધીમાં ઉમેદવારી પત્રક ભરી શકાશે.
  • 14 જુલાઇ, 2026ના રોજ ઉમેદવારી પત્રકોની ચકાસણી થશે.
  • 16 જુલાઇ, 2026 સુધીમાં ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચી શકાશે.
  • 30 જુલાઇ, 2026ના રોજ મતદાન યોજાશે.
  • 3 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ પરિણામ જાહેર થશે.

માંજલપુર બેઠકનો ઇતિહાસ

માંજલપુર બેઠક 2012ના સીમાંકન પછી અસ્તિત્ત્વમાં આવી હતી. તે પહેલાં આ વિસ્તાર રાવપુરા અને સયાજીગંજ બેઠકનો ભોગ હતો. 2012થી અત્યાર સુધી યોજાયેલી તમામ ચૂંટણીઓમાં ભાજપે એકતરફી જીત મેળવી છે.

યોગેશ પટેલનું પ્રભુત્વ: વડોદરાના વરિષ્ઠ નેતા યોગેશ પટેલ આ બેઠકનો મુખ્ય ચહેરો રહ્યા છે. તેઓ 2022, 2017 અને 2022 એમ ત્રણેય ચૂંટણીમાં અહીંથી જંગી લીડ સાથે ચૂંટાતા આવ્યા છે. જોકે, તાજેતરમાં તેમનું અવસાન થતા આ બેઠક ખાલી પડી છે.

જ્ઞાતિ સમીકરણ: અહીં કોઈ એક જ્ઞાતિનું એકચક્રી શાસન નથી, પરંતુ સવર્ણ મતદારો (પાટીદાર, બ્રાહ્મણ, વાણિયા, અને મરાઠી સમાજ)ની સંખ્યા નોંધપાત્ર છે. આ ઉપરાંત અન્ય પછાત વર્ગ (OBC) અને પરપ્રાંતીય (હિન્દી ભાષી) મતદારો પણ સારી સંખ્યામાં છે.

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