મોદી સરકાર UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર ટેક્સ લગાવી દેશની જનતા સાથે છેતરપિંડી કરે છે- મનીષ દોશી
UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર લાગનારા ચાર્જને લઇને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
Published : September 16, 2026 at 7:38 PM IST
અમદાવાદ: UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર લાગનારા ચાર્જને લઇને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. મનીષ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે 14 સપ્ટેમ્બર 2026નો દિવસ દેશના ઇતિહાસમાં કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર દ્વારા “ડિજિટલ યુ-ટર્ન” અને “દેશના નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાતના દિવસ” તરીકે યાદ રાખવામાં આવશે. અમેરિકન કંપનીઓના હાથ ઘીમાં છે. આમ જનતા મોંઘવારના તેલમાં તળાશે કારણ કે ભાજપ સરકારે ઘૂંટણ ટેકવ્યા છે.
10 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ મોદી સરકારે અમેરિકા સાથે યુએસ-ઇન્ડિયા ટ્રેડ ડીલ “ફેક્ટ શીટ” પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેમાં અમેરિકા અને તેના કોર્પોરેટ સેક્ટરને છૂટ આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું. આ અંતર્ગત, 04 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ મોદી સરકારે ગુપચુપ રીતે “ધ ટેક્સેશન એન્ડ અધર લોઝ (એમેન્ડમેન્ટ) બિલ, 2026” સંસદમાં રજૂ કર્યું અને “ધ પેમેન્ટ એન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ્સ એક્ટ”ના સેક્શન 10-A માં ચૂપચાપ ફેરફાર કરી દીધો, જેના હેઠળ મોદી સરકારે એ અધિકાર મેળવી લીધો કે સરકાર સંસદની મંજૂરી લીધા વિના જ નોટિફિકેશન બહાર પાડીને UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર કોઈ પણ ચાર્જ લાદી શકશે.
આ કાયદો સંસદમાં 10 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ પસાર થઈ ગયો. UPI દ્વારા ડિજિટલ પેમેન્ટ કરનારા ભારતના કરોડો લોકો સાથે ગુપચુપ રીતે કરવામાં આવેલા આ કપટ પછી મોદી સરકારે 14 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ એક નોટિફિકેશન બહાર પાડીને 2000 થી વધુ મૂલ્યના UPI ટ્રાન્ઝેક્શન પર 0.4% ટેક્સ ઝીંકી દીધો. આ ભેદભાવ અને અન્યાય અહીં જ નહીં અટકે કારણ કે હવે કેન્દ્ર સરકાર ગમે ત્યારે ટેક્સનો દર 0.4% થી વધારીને 1% અથવા 2% કે તેથી વધુ કરી શકે છે, અને જે ટેક્સ અત્યારે P2M (પર્સન ટુ મર્ચન્ટ) પર લાદવામાં આવ્યો છે, તે મોદી સરકારની ઇચ્છા મુજબ UPIની તમામ શ્રેણીઓ પર લાદી શકાય છે, ખાસ કરીને P2P, એટલે કે વ્યક્તિથી વ્યક્તિને કરવામાં આવતા UPI ચૂકવણી પર પણ.
મોદી સરકારે અમેરિકન કંપનીઓ સામે ટેકવ્યા ઘૂંટણ
UPIથી થતા 80% ટ્રાન્ઝેક્શન બે અમેરિકી કંપનીઓ, “ફોન પે” અને “ગૂગલ પે” દ્વારા કરવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે વર્ષ 2026-27માં થનારા કુલ 400 લાખ કરોડના UPI બિઝનેસમાંથી રૂ.320 લાખ કરોડનો બિઝનેસ આ બે અમેરિકી કંપનીઓ, “ફોન પે” અને “ગૂગલ પે” દ્વારા કરવામાં આવશે. એટલે કે, તેમને પ્રથમ વખત રૂ. 5040 કરોડના UPI ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સમાં હિસ્સો મળશે, જે આ પહેલા ટેક્સ-ફ્રી હતો. ફોન પે ની માલિક વોલમાર્ટ કંપની છે, જે 45% UPI ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું પ્રોસેસિંગ કરે છે. ફોન પેએ માર્ચ 2026માં પોતાના ભારતીય IPOને રોકી દીધો હતો. એનું કારણ એ હતું કે કંપનીનું વેલ્યુએશન $10બિલિયનથી ઓછું થઈ ગયું હતું. જ્યારે કંપની UPI ટ્રાન્ઝેક્શન્સથી પૈસા કમાવાનું શરૂ કરી દેશે, ત્યારે તેનું વેલ્યુએશન આપોઆપ ઉપર જતું રહેશે.
શું ભારત સરકાર હવે પ્રાઇવેટ વિદેશી કંપનીનું વેલ્યુએશન વધારવા માટે કામ કરી રહી છે? ભારત સરકાર અમેરિકન કંપનીઓને ટેક્નોલોજીકલ એક્સેસ પહેલાથી જ આપી ચૂકી છે, જેનાથી તેમને લાખો ભારતીયોના ખર્ચ કરવાના વર્તનનો મોટો ડેટા મળી રહ્યો છે. આ ડેટા પોતાનામાં જ એક સોનાની ખાણ છે. પરંતુ મોદી સરકારે UPI થી લાભ કમાનારી કોઈ પણ મોટી વિદેશી કંપની પર “વાર્ષિક પાર્ટિસિપેશન ફી” લગાવવા વિશે વિચાર્યું પણ નહીં. UPI ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસિંગ માટે પૈસા આપવાને બદલે, તેઓ તેમના પર વાર્ષિક 50થી 100 મિલિયન યુએસ ડોલરની પાર્ટિસિપેશન ફી લગાવી શકતા હતા. અમેરિકાએ એ પણ ફરિયાદ કરી છે કે ભારતમાં UPI અને RuPay કાર્ડ અમેરિકન વિઝા અને માસ્ટરકાર્ડના બિઝનેસ પર અસર કરી રહ્યા છે, જેના પર 1 થી 1.5% ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ લેવામાં આવે છે. શું આ જ કારણે મોદી સરકારે ફ્રી UPI ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફી લાગુ કરી છે, જેથી અમેરિકન કંપનીઓને ફાયદો પહોંચાડી શકાય? કાયદામાં ગુપચુપ ફેરફારથી તો એ જ સંકેત મળે છે.
જ્યારે NPCI નફામાં ચાલી રહ્યું છે, તો UPI ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ લાદવાનું શું ઔચિત્ય છે? NPCI એ રૂ. 1900 કરોડનો પ્રી-ટેક્સ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ દર્શાવ્યો છે. મોદી સરકારને ગયા વર્ષે NPCI થી રૂ.1000 કરોડની ટેક્સ આવક થઈ હતી. આ ઉપરાંત, NPCI ની બેલેન્સ શીટમાં રૂ. 6919 કરોડની રોકડ રકમ ઉપલબ્ધ છે. તો પછી કાયદો બદલવા અને યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન પર ટેક્સ લગાવવા પાછળ ભારતીયોના ભોગે વિદેશી દબાણ સિવાય બીજું કયું કારણ હોઈ શકે?
UPI ટ્રાન્ઝેક્શન્સને ફ્રી રાખવામાં અસમર્થ હોવા અંગે મોદી સરકાર અને NPCIના પાયાવિહોણા બહાના હકીકતમાં છેતરપિંડી છે! UPI ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ લાદવા માટે ભાજપ સરકારનો એ દાવો કે ફ્રી UPI ટ્રાન્ઝેક્શન અને સિક્યોરિટી પ્રોટોકોલ પર દર વર્ષે રૂ.20 હજાર કરોડનો ખર્ચ થવાનો છે, તે સંપૂર્ણપણે પોકળ છે, જેનાથી ભાજપ સરકારની દુરભિસંધિ છતી થાય છે. આ પાયાવિહોણા તર્કને બેંકિંગ સિસ્ટમ દ્વારા કમાવવામાં આવી રહેલા મોટા નફાના સંદર્ભમાં જુઓ. વર્ષ 2025-26માં PSU બેંકો દ્વારા રૂ.2 લાખ કરોડનો નફો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આનાથી સરકારી બેંકિંગ સિસ્ટમના નફા અને નાણાંની ઉપલબ્ધતાની વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.
એટલું જ નહીં, વર્ષ 2025-26માં RBIએ તો મોદી સરકારને રૂ.2.86 લાખ કરોડનું સરપ્લસ ફંડ પણ આપ્યું છે. તો શું રૂ.400 લાખ કરોડનો વેપાર કરતી UPIને આમાંથી સિક્યોરિટી સિસ્ટમ સુરક્ષિત બનાવવા માટે 20 હજાર કરોડના આપી શકાયા હોત? આ બધી વાત ન કરીએ તો પણ, દેશની બેંકિંગ સિસ્ટમ સામાન્ય જનતા પાસેથી એટલા પૈસા કમાઈ રહી છે કે તેનો એક હિસ્સો પાછો UPI ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ ફ્રી રાખવા પર ખર્ચી શકાય છે. રાજ્યસભામાં 28 જુલાઈ 2026ના રોજ આપવામાં આવેલા એક જવાબ (સંલગ્નક A3) મુજબ, PSUs/પ્રાઇવેટ બેંકોએ માત્ર મિનિમમ બેલેન્સ પેનલ્ટી, ડેબિટ કાર્ડ ચાર્જ અને એકાઉન્ટ મેન્ટેનન્સ ફીથી જ રૂ.57,259 કરોડ કમાઈ લીધા હતા. શું આ પૈસા UPI માટે વાપરી ન શકાયા હોત? આ ઉપરાંત, NPCI નો પ્રી-ટેક્સ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ રૂ.1900 કરોડ છે અને તેની પાસે રૂ.6000 કરોડનું હાર્ડ કેશ રિઝર્વ છે. તેથી, UPI ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ લગાવવા માટે આપવામાં આવી રહેલું સબસિડીનું બહાનું સાવ પાયાવિહોણું છે, જેનાથી મોદી સરકારનું જૂઠ જગજાહેર થઈ ચૂક્યું છે.
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