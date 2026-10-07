નવી LG હોસ્પિટલમાં અચાનક તૂટી પડી દિવાલ, 26 વર્ષીય શ્રમિકનું મોત; 3 કલાક બાદ પોલીસને જાણ
મણીનગરમાં નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગમાં 20 ફૂટ લાંબી દિવાલ ધરાશાયી થતાં છોટુ મંડલ કાટમાળ નીચે દટાયો; બાંધકામ સ્થળે સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન થયું હતું કે નહીં તેની તપાસ
Published : October 7, 2026 at 4:18 PM IST
અમદાવાદ: મણીનગર વિસ્તારમાં આવેલી નવી LG હોસ્પિટલના નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગમાં આજે સવારે દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. બિલ્ડિંગમાં ઈંટોની દિવાલ પાસે રેતી ચડાવવાનું કામ કરી રહેલા 26 વર્ષીય શ્રમિક ઉપર અચાનક દિવાલ ધરાશાયી થતાં તે કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયો હતો. ગંભીર ઈજાઓના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.
ત્રણ વર્ષથી હોસ્પિટલના બાંધકામમાં કામ કરતો હતો
મૃતક છોટુ મંડલ મૂળ પશ્ચિમ બંગાળનો વતની હતો અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નવી LG હોસ્પિટલ સંકુલના નિર્માણાધીન બિલ્ડિંગમાં શ્રમિક તરીકે કામ કરતો હતો. આજે સવારે આશરે 9 વાગ્યાના અરસામાં તે ઈંટોની દિવાલ પાસે રેતી ચડાવવાનું કામ કરી રહ્યો હતો.
20 ફૂટ લાંબી દિવાલ ધરાશાયી
આ દરમિયાન આશરે 20 ફૂટ લાંબી અને 6 ફૂટ ઊંચી ઈંટોની દિવાલ અચાનક છોટુ મંડલ ઉપર ધરાશાયી થઈ હતી. દિવાલના કાટમાળ નીચે દટાઈ જતાં તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી અને તેનું મોત નીપજ્યું હતું. બનાવને પગલે કોન્ટ્રાક્ટર સહિતના લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી.
ઘટના સવારે 9 વાગ્યે, પોલીસને બપોરે જાણ
આ ઘટનામાં પોલીસને જાણ કરવામાં પણ આશરે ત્રણ કલાકનો સમય લાગ્યો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. સવારે 9 વાગ્યાની આસપાસ ઘટના બન્યા બાદ બપોરના સમયે મણીનગર પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. જાણ થતાં પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી હતી.
બાંધકામ સ્થળની સુરક્ષા હવે તપાસના કેન્દ્રમાં
મણીનગર PI J.P. Jaejaએ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર બનાવ અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. નિર્માણાધીન સ્થળે શ્રમિકોની સુરક્ષા માટે જરૂરી નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું કે નહીં, દિવાલ ધરાશાયી થવા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું હતું અને ઘટનાની પરિસ્થિતિ શું હતી તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
ત્રણ કલાકની વિલંબિત જાણ સામે પણ સવાલ
શ્રમિકના મોતની ઘટના બાદ હવે માત્ર દિવાલ કેવી રીતે ધરાશાયી થઈ તે જ નહીં, પરંતુ ઘટના બન્યા બાદ પોલીસને ત્રણ કલાક બાદ જાણ કેમ કરવામાં આવી તે મુદ્દો પણ તપાસનો ભાગ બની શકે છે. બાંધકામ સ્થળે સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં કોઈ ખામી હતી કે નહીં અને જવાબદારી કોની બને છે તે અંગે પોલીસની તપાસ બાદ વધુ વિગતો સામે આવશે.
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