આંબાના ઝાડ પર કલટાર રસાયણનો ઉપયોગ કેમ કરાય છે? જાણો કલટાર આપવાની પદ્ધતિ
ખેડૂતોએ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા પ્રમાણ અને સમયસર કલટાર આપવાથી આંબામાં ફૂલ લાગવાની સમસ્યામાંથી છુટકારો મળી શકે છે.
Published : January 30, 2026 at 6:48 PM IST
જુનાગઢ : કેરીની સીઝન શરૂ થતા પૂર્વે કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આંબામાં સમયસર ફૂલ લાગવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય તે માટે કલટાર નામનું રસાયણ આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ રસાયણનો ઉપયોગ ખેડૂતોએ ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક અને વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા સમય દરમિયાન કરવામાં આવે તો તેના પરિણામો મળી શકે છે, પરંતુ આડેધડ તેનો ઉપયોગ કરવાથી આંબાનું આયુષ્ય કલટારથી ઘટતું હોવાનું પણ નોંધાયું છે. જેથી ખેડૂતોએ કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા પ્રમાણ અને સમયસર કલટાર આપવાથી આંબામાં ફૂલ લાગવાની સમસ્યામાંથી છુટકારો મળી શકે છે.
સમયસર અને યોગ્ય પ્રમાણમાં આંબાને અપાય 'કલટાર'
ફળફળાદી પાકો માટે કલટાર નામનું રસાયણ ફળ પાકોમાં યોગ્ય સમયે ફૂલો આવે તે માટે કરવામાં આવતું હોય છે. જેની ભલામણ કૃષિ યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલા સંશોધનકારો અને રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે. વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવેલી ભલામણ અને સમય અનુસાર જો કલટારનો ડોઝ પ્રત્યેક આંબાના વૃક્ષને નિર્ધારિત માત્રામાં અને સમયે આપવામાં આવે તો નવેમ્બર મહિનામાં આંબામાં ફૂલ આવતા જોવા મળી શકે છે.
જેને કારણે કેરીનો પાક સમય રહેતા પૂર્ણ થાય છે, વધુમાં કલટાર આપવાથી ફળ લાગવાની પ્રક્રિયા પણ ખુબ સરળતાથી થાય છે અને ફળોની સંખ્યા પણ સામાન્ય કરતાં વધારે જોવા મળે છે. જેથી કલટાર નામનું રસાયણ ફળ પાકોમાં આપવાની ભલામણ રિસર્ચ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ કોઈ પણ રસાયણનો ઉપયોગ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા સમય અને પ્રમાણ સાથે જ કરવો યોગ્ય માનવામાં આવ્યું છે, અન્યથા તેના પ્રમાણમાં વધારો કે ઘટાડો કરવાથી વિપરીત પરિણામો પણ મળી શકે છે.
'કલટાર' એટલે પેકટોબીટાઝોલ
જેને ખેડૂતો કલટાર તરીકે ઓળખે છે, તેને પેક્ટોબીટાઝોલ નામનું રસાયણ છે. તેની વિગતો આપતા જુનાગઢ બાગાયત કોલેજના ડીન ડી.કે વરુ એ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે "પહેલા કલટાર આપવાની ભલામણ પાંચમી જુલાઈએ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ થયેલા સંશોધન અને પરિણામો બાદ હવે 15મી જુલાઈ આસપાસ પ્રત્યેક આંબાના ઝાડને કલટારનો એક ડોઝ આપવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ કલટારને કારણે પ્રત્યેક આંબામાં નવેમ્બર મહિનામાં આંબામાં મોર આવે છે. જેને કારણે સમયસર ફળ આવી જાય છે, પ્રત્યેક આંબાને 0.7 એક્ટિવ ઘટકોના પ્રમાણ સાથે કલટાર આપવું જોઈએ."
કલટાર આપવાની પદ્ધતિ
ખેડૂતોએ કલટાર આપતા પૂર્વે પ્રત્યેક આંબાના ઝાડની ફરતે બે થી ત્રણ મીટરનું ખામણુ કર્યા બાદ તેમાં જમીનમાં ઊંડે સુધી હોલ કરીને બનાવેલું દ્રાવણ તેમાં આપવાનું હોય છે. ફળ પર કોઈ આડ અસર થતી નથી, પરંતુ ઝાડ સમય કરતાં પહેલાં વૃદ્ધ બની જાય છે. જેથી ફળ ઉત્પાદન આપવાનુ બંધ કરી દે છે, કલટાર આપવાથી પ્રત્યેક વૃક્ષના હોર્મોન્સ દબાવવાને કારણે વૃક્ષમાં ફુલ અને ફળનું પ્રમાણ સૌથી વધારે હોય છે. જેથી કલટાર આપેલો આંબો ફળ અને ફૂલ આપવા માટે સૌથી વધુ શક્તિનો ખર્ચ કરે છે. જેને કારણે આંબાનું વૃક્ષ નિર્ધારિત સમય કરતા વહેલુ ફળ આપવાનું બંધ કરે છે.
એચ.ડી.પી વૃક્ષો માટે કલટાર રામબાણ
એચ.ડી.પી કલ્ચરના અંબાને કલટાર આપવાની ભલામણ ખૂબ જ અસરકારક જોવા મળે છે. એચ.ડી.પી આંબા કે જેનું આયુષ્ય જ 15 થી 20 વર્ષનું હોય છે. આવા આંબાને કલટાર આપ્યા વગર પણ તેમાંથી કેરીનું ઉત્પાદન લઈએ તો તેને કાપવા પડે છે. આવી સ્થિતિમાં એચ.ડી.પી આંબામાં કલટાર ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. વર્ષો જૂના આંબાના વૃક્ષો કે જેમાં ફળનું ઉત્પાદન ઓછું થઈ ગયું હોય અને તેને નજીકના વર્ષોમાં કાપવા પડે તેવી સ્થિતિ હોય આવા આંબાના ઝાડની પસંદગી કરીને તેને કલટાર આપવામાં આવે તો પ્રમાણમાં ફૂલ અને ફળની સંખ્યા વધારી શકાય છે.
