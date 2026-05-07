ગીર ગઢડામાં કમોસમી વરસાદને કારણે કેરીના પાકને નુકસાન, ભારે પવનને કારણે કેરી જમીન પર ખરી પડી
ગીર ગઢડા પંથકમાં અચાનક આવેલા વરસાદને કારણે કેરીના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે.
Published : May 7, 2026 at 3:40 PM IST
વેરાવળ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડાના ધોકડવા વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદે ભારે કહેર મચાવ્યો છે. અચાનક આવેલા વરસાદને કારણે કેરીના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. લણણીના મહત્ત્વના સમયગાળા દરમિયાન જ કમોસમી વરસાદ પડતા ખેડૂતો અને બગીચાના ઇજારેદારોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા પંથકમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. અચાનક વાતાવરણમાં આવેલા પલટાને કારણે કેરીના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે.
સ્થાનિક ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને ભારે પવન સાથે વરસાદ શરૂ થયો હતો. આશરે એક કલાક સુધી વરસેલા વરસાદ અને પવનના ઝાપટાને કારણે અનેક બગીચાઓમાં કેરી જમીન પર ખરી પડી હતી. તૈયાર પાકને નુકસાન થતા ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું હતું.
ધોકડવા વિસ્તારના અનેક કેરીના બગીચાઓમાં પાકેલી કેરી આંબા પરથી નીચે ખરી (તૂટી) પડતાં મોટા પ્રમાણમાં આર્થિક નુકસાન થવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને બજારમાં વેચાણ અને નિકાસ માટે તૈયાર કરાયેલ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની કેસર કેરીને સીધી અસર થતાં વેપારીઓમાં પણ ચિંતા વધી છે. કમોસમી વરસાદના કારણે આગામી દિવસોમાં કેરીના ભાવ અને પુરવઠા પર અસર થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ખેડૂત આગેવાન બીપીન ગુજ્જરે જણાવ્યું હતું કે, અચાનક આવેલા વરસાદ અને પવનના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. જ્યારે ઇજારેદાર ચીથરભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, તૈયાર પાક જમીન પર ખરી પડતાં મોટી આર્થિક ખોટ સહન કરવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
આ બાબતે ગીર ગઢડાના ઇન્ચાર્જ બાગાયતી અધિકારી પ્રીતિ ગોહિલે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો જેમાં કેરીના બાગમાં કેરીઓ ખરી પડી છે અને નુકસાન થયું છે. આ બાબતે સર્વે કામગીરી માટે ઉચ્ચ કક્ષાએ રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે, જેની મંજૂરી મળ્યા બાદ સર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે."
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, ગીર ગઢડા તાલુકાના ધોકડવા,હરમડીયા, પિછવી સહિતના ગામોમાં ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો.
