સાયબર માફિયાને 'મ્યૂલ એકાઉન્ટ' આપી કરી 1.70 કરોડની લેવડદેવડ, માણેકવાડાના યુવકની અટકાયત
આરોપી કરણ ડવ નામના બે બેંક ખાતામાં રૂ. 1.70 કરોડ કરતા વધુ રકમની હેરાફેરી થઈ હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
Published : December 19, 2025 at 9:48 AM IST|
Updated : December 19, 2025 at 11:24 AM IST
જૂનાગઢ : છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી અનેક એવા આરોપીની અટકાયત કરવામાં પોલીસને સફળતા મળી જેનું મ્યુલ એકાઉન્ટ સાયબર માફિયાઓ ઓપરેટ કરી રહ્યા હતા. આવા જ એક કિસ્સામાં કેશોદ પોલીસે માણેકવાડાના કરણ ડવ નામના આરોપીની અટકાયત કરી છે, તેના ખાતામાં રૂ. 1.70 કરોડ કરતા વધુ રકમની હેરાફેરી થઈ હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
'મ્યૂલ એકાઉન્ટ' બન્યો ચિંતાનો વિષય
'મ્યૂલ એકાઉન્ટ' સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ માટે પણ હવે ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. આજથી થોડા મહિના પૂર્વે રાજ્યના પોલીસ વડા વિકાસ સહાયની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓની સાયબર ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ જૂનાગઢ ખાતે યોજાઇ હતી. જેમાં પણ રાજ્ય પોલીસ વડા વિકાસ સહાયે સાઇબર ક્રાઇમને લઈને ખૂબ મોટી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
માણેકવાડાથી ઝડપાયો યુવક : પાછલા ચાર દિવસમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઈમને લઈને 20 કરતાં વધારે આરોપીની પોલીસે અટકાયત કરી છે. જેમાં વધુ એક ઈશમની કેશોદ પોલીસે અટકાયત કરી છે. માણેકવાડાના કરણ ડવ નામના આરોપીએ પોતાનું મ્યૂલ એકાઉન્ટ સાઇબર માફિયાઓને આપીને તેમાં નાણાકીય હેરાફેરી કરી હતી. જેની તપાસમાં કેશોદ પોલીસે કરણ ડવને પકડી પાડ્યો છે.
"પોતાના ફાયદા માટે કોઈપણ એકાઉન્ટધારક પોતાનું એકાઉન્ટ છેતરપિંડી કરનાર શખ્સને ભાડે આપે છે, આવી જ એક ફરિયાદ જૂનાગઢમાં નોંધાઈ હતી. જેમાં માણેકવાડાના યુવકની અટકાયત કરવામાં આવી છે." -- બી. સી. ઠક્કર (SP, કેશોદ ડિવિઝન)
રૂ. 1.70 કરોડ કરતા વધુની લેવડ દેવડ
આરોપી કરણ ડવના ખાતામાં રૂપિયા 1.70 કરોડ કરતા વધુ રકમની હેરાફેરી થઈ હોવાની વિગતો પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ છે. ભારત સરકાર દ્વારા NCCRP પોર્ટલ પર જે ફરિયાદ રજીસ્ટર કરવામાં આવી હતી તેમાં જે બેન્ક એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ હતો તે કરણ ડવનું હોવાની વિગતો પોલીસને પ્રાપ્ત થઈ હતી. પોર્ટલ પર કરણ ડવના એકાઉન્ટ પર ગુજરાત, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને બિહાર જેવા રાજ્યમાંથી નાણાકીય છેતરપિંડીની અલગ અલગ 22 જેટલી ફરિયાદો કરવામાં આવી હતી.
કરણ ડવે યુકો અને પંજાબ નેશનલ બેંકના બે એકાઉન્ટને મ્યુલ એકાઉન્ટ તરીકે સાયબર માફિયાઓને ભાડેથી અથવા તો ખૂબ મોટા કમિશનથી આપ્યા હોવાની વિગતો પોલીસને પ્રાપ્ત થઈ છે. આ બંને ખાતામાંથી અત્યાર સુધીમાં અંદાજે રૂપિયા 1.70 કરોડની હેરાફેરી થઈ હોવાની વિગતો સામે આવી છે. હાલ આરોપી કરણ ડવ પોલીસ પકડમાં છે, તેની વધુ પૂછપરછ ચાલી રહી છે.
