ભરૂચ: કાશી વિશ્વનાથ બાદ અંકલેશ્વરના માંડવ્યેશ્વર મહાદેવ મંદિરે જ ભાતના પિંડ ચઢાવવાની અનોખી પરંપરા
વિધિ દરમિયાન પિતૃઓની આત્માની શાંતિ અને સ્વર્ગસ્થ સ્વજનોના કલ્યાણ માટે વિશેષ પ્રાર્થના કરાઈ.
Published : November 8, 2026 at 5:18 PM IST
અંકલેશ્વર, ભરૂચ: ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પિતૃઓની શાંતિ અને સ્વર્ગસ્થ સ્વજનોના કલ્યાણ માટે વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ અને પરંપરાઓનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. ત્યારે ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર શહેરમાં આવેલું ઐતિહાસિક માંડવ્યેશ્વર મહાદેવ મંદિર કાળી ચૌદશના દિવસે નિભાવવામાં આવતી એક અનોખી ધાર્મિક પરંપરાને લઈને વિશેષ ઓળખ ધરાવે છે. અહીં દર વર્ષે કાળી ચૌદશની રાત્રે ભગવાન મહાદેવને ભાતના પિંડ અર્પણ કરી તેમને ભાતથી ઢાંકવામાં આવે છે. માન્યતા મુજબ, કાશી વિશ્વનાથ બાદ સમગ્ર ભારતમાં આ વિશિષ્ટ પરંપરા માત્ર અંકલેશ્વરના માંડવ્યેશ્વર મહાદેવ મંદિરે જ નિભાવવામાં આવે છે.
કાળી ચૌદશની રાત્રે મહાદેવજીને ભાતના પિંડ અર્પણ કરાયા
કાળી ચૌદશના પવિત્ર દિવસે માંડવ્યેશ્વર મહાદેવ મંદિરે વર્ષો જૂની ધાર્મિક પરંપરા અનુસાર મોડી સાંજે ભગવાન શિવજીને ભાતના પિંડ અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મહાદેવજીને ભાતથી ઢાંકવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ધાર્મિક વિધિ દરમિયાન પિતૃઓની આત્માની શાંતિ, સ્વર્ગસ્થ સ્વજનોના કલ્યાણ અને પિતૃદેવતાઓના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય તે માટે વિશેષ પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ભક્તોએ શ્રદ્ધાપૂર્વક મહાદેવજીના દર્શન કરી ધાર્મિક પરંપરામાં ભાગ લીધો હતો.
માંડવ્ય ઋષિ સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક કથા
માંડવ્યેશ્વર મહાદેવ મંદિર સાથે એક પ્રાચીન પૌરાણિક કથા પણ જોડાયેલી છે. પ્રચલિત માન્યતા અનુસાર, આ પવિત્ર ભૂમિ પર માંડવ્ય ઋષિ તપસ્યા કરતા હતા. તે સમયે એક મહિલા શ્રાપના કારણે વિધવા બની હતી. પોતાના પતિના પ્રાણ બચાવવા માટે આ મહિલાએ સતી અનુસૂયાના પગલે ચાલી ઘોર તપસ્યા કરી હતી. મહિલાની તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઈ તેને પોતાના પતિના પ્રાણ બચાવવાનું અને અખંડ સૌભાગ્યવતી રહેવાનું વરદાન પ્રાપ્ત થયું હોવાની કથા અહીં પ્રચલિત છે.
આ પૌરાણિક કથા સાથે જોડાયેલી ધાર્મિક માન્યતાને કારણે માંડવ્યેશ્વર મહાદેવ મંદિરનું વિશેષ મહત્વ છે. કાળી ચૌદશના દિવસે અહીં ભગવાન શિવજીને ભાતના પિંડ અર્પણ કરવાની પરંપરા પિતૃઓની શાંતિ માટે નિભાવવામાં આવે છે. ભક્તોની માન્યતા છે કે આ વિધિ દ્વારા પિતૃદેવતાઓને શાંતિ મળે છે અને સ્વર્ગસ્થ સ્વજનોના આત્માના કલ્યાણ માટે મહાદેવજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.
કાશી વિશ્વનાથ બાદ અંકલેશ્વરના મંદિરનું આગવું સ્થાન
ભારતભરમાં અનેક ધાર્મિક સ્થળો પોતાની આગવી પરંપરા અને પૌરાણિક મહત્વ માટે જાણીતા છે. પરંતુ કાળી ચૌદશના દિવસે ભગવાન મહાદેવને ભાતના પિંડ અર્પણ કરવાની પરંપરાને લઈને કાશી વિશ્વનાથ મંદિર અને અંકલેશ્વરનું માંડવ્યેશ્વર મહાદેવ મંદિર વિશેષ ઓળખ ધરાવે છે. આ અનોખી પરંપરા અંકલેશ્વરની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઓળખને પણ વિશેષ બનાવે છે.
ટ્રસ્ટી અને દર્શનાર્થીઓએ વ્યક્ત કરી શ્રદ્ધા
આ પ્રસંગે શિપ્રા ગણેશ મંદિર, અંકલેશ્વરના ટ્રસ્ટી જયેશ શુક્લે મંદિરની ધાર્મિક પરંપરા અને તેના પૌરાણિક મહત્વ અંગે માહિતી આપી હતી. જ્યારે દર્શનાર્થે આવેલા મનહરભાઈ, મોહિત પટેલ અને વૈશાલીબેને પણ આ અનોખી પરંપરા પ્રત્યે પોતાની શ્રદ્ધા અને આસ્થા વ્યક્ત કરી હતી.
આમ, કાળી ચૌદશના પવિત્ર દિવસે માંડવ્યેશ્વર મહાદેવ મંદિરે નિભાવવામાં આવતી ભાતના પિંડ અર્પણ કરવાની પરંપરા માત્ર એક ધાર્મિક વિધિ નથી, પરંતુ પિતૃઓ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, પૌરાણિક માન્યતા અને સનાતન સંસ્કૃતિની વર્ષો જૂની પરંપરાનું પ્રતીક બની રહી છે. અંકલેશ્વરના આ પવિત્ર મંદિરની અનોખી પરંપરા આજે પણ ભક્તોની આસ્થાને જીવંત રાખી રહી છે.
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